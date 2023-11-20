從駐美代表到副總統候選人，蕭美琴在美國「上架台灣」經驗如何替賴清德加分？

前駐美代表蕭美琴今（20）日與副總統賴清德共同出席總統副手人選記者會，正式宣布投入2024年選戰。賴清德感謝蕭美琴從國家發展的需要中，看到自己的責任，願意共同承擔下一個階段國家發展的使命。台灣學者分析，蕭美琴擔任駐美代表期間，不僅促成台美1979年斷交以來最完整的貿易協定，台美軍事合作更是「從以前的檯面下，漸漸浮到檯面上」，展現台美深度互信，目前還未看到像她這樣經歷考驗、獲得美國信賴的人。

蕭美琴曾任呂秀蓮前副總統助理、民進黨國際事務部主任，也曾接受民進黨徵召，到台北和花蓮艱困選區參選，擔任4屆立法委員。2020年蕭美琴參選花蓮立委選舉失利，改出任國安會諮詢委員，同年改派任駐美代表。

外交部今證實，蕭美琴已於今上午9時向外交部長吳釗燮述職，正式請辭駐美代表一職。外交部將依規定辦理辭職事宜，預計數日完成程序、生效。外交部說明，蕭美琴目前是請假返國述職，在請辭獲准並生效之前，仍是駐美代表，未來接任人選將依相關規定作業。

賴清德今與蕭美琴於台北競選總部舉行記者會，正式宣佈「賴蕭配」。賴清德表示，蕭美琴無論在哪個工作崗位上，表現都非常傑出，過去3年4個月駐美代表的職涯，遭逢中美衝突、COVID-19等各種挑戰，蕭美琴都運用專業解決每項難題，更成功讓台美關係成為「有史以來互相信任最好的關係」。

蕭美琴在記者會致詞表示，過去幾年在美國「上架台灣」是蔡總統賦予的任務，也是她認爲最佳的戰鬥位置，她在這個位置全力以赴，與駐美代表處的團隊共同努力，讓台美關係運作更加順暢。當賴清德邀請她出任副手，她也陷入長考：要留在熟悉的戰鬥位置，還是要在新的位置，迎接更高難度的挑戰？

蕭美琴說，俄烏戰爭後，台海局勢再次引起國際關注，但台海現狀正不斷遭到對岸片面地改變，加上共機、共艦侵擾、中共介入選舉，台灣近年的政治情勢變化讓人焦慮，能不能守住民主價值，對台灣與全世界都有深遠影響。這些情勢都讓她了解，面對眼前困難的挑戰，自己已無迴避空間，便分別向總統蔡英文與外交部長吳釗燮請辭，全心投入總統選戰。

「賴蕭配」於今年8月露出跡象，當時副總統賴清德率團前往友邦巴拉圭，途中過境紐約，特別赴花旗球場觀賞亞特蘭大勇士隊與紐約大都會隊的比賽，蕭美琴當時在臉書分享與賴清德看球賽的背影照，引發外界熱議。賴清德今日也證實，他的確是在8月過境美國時向徵詢蕭美琴擔任副手的意願，但當時未獲答覆，再經一段時間的溝通，蕭美琴才同意。蕭美琴同意時也要求，必須等11月亞太經濟合作會議（APEC）相關工作完成，才能公布副手；賴清德認為，這正證明了蕭美琴的責任感。

任內促裴洛西來台、蔡麥會，蕭美琴遭中國二度制裁

蕭美琴任內台美外交有許多重要突破，包括2022年時任美國眾議院議長、民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，這是美國與中華民國自1979年斷交以來，第二位於任內訪台的美國聯邦眾議院議長，也是訪台位階最高的美國政治人物（眾議長為副總統之後，總統職位第2順位繼位者）。

Photo Credit: GettyImages 2022年8月3日，時任美國眾議院議長裴洛西（左）訪台，與總統蔡英文（右）會面。

而在裴洛西訪台後，2023年，總統蔡英文出訪友邦瓜地馬拉與貝里斯，回程時過境美國洛杉磯，與時任美國眾議院議長、共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議，會後並偕麥卡錫議長發表公開聲明。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（左）與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）（右）於美西時間4月5日上午10時在雷根圖書館進行閉門會談後，出來發表共同聲明。

不過，這兩次外交突破，也讓蕭美琴被中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）點名，指控她為「台獨頑固分子」，並挾洋自重、倚美謀獨，二次制裁蕭美琴，嚴禁蕭美琴及其家屬進入中國、香港和澳門特別行政區，且為「終身制裁」。對此，蕭美琴僅在社群平台上表示「哇，中國共產黨剛剛制裁了我，第二次了呢」，並不以為意。

國防學者：蕭美琴穩定外交，對台美軍事合作有幫助

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長楊甦棣（Steve Young）日前告訴美國政治新聞網站《POLITICO》，賴清德「美國經驗較少」，對美國有著深厚理解和連結的蕭美琴，將對賴清德有加分作用。AIT台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）更稱，蕭美琴在美國國會像是明星、廣受愛戴，要放棄駐美代表一職回去參選，需比其他人有更多割捨。

我國國防研究院國防戰略與資源研究所助理研究員鍾志東接受《關鍵評論網》訪問指出，蕭美琴任內促成的台美最大軍事合作突破，是從「軍售」走到「軍援」。美國政府今年史無前例地將台灣列為「非北約主要盟友」，並提供台灣8000萬美元的外國軍事融資（Foreign Military Financing, FMF）。我國今年的國防白皮書上，也首度提到我國將與美國強化作戰互通性，並結合區域聯防機制，以應對中共挑戰。這些都反映出蕭美琴任內的台美軍事合作，已經「從以前的檯面下，漸漸浮到檯面上」。

鍾志東認為，雖然美國讓軍事合作浮到檯面上，相當程度是要嚇阻中國，但如果台美之間沒有信任，就不會明白揭露這點。這也顯示蕭美琴對台美軍事合作發揮了關鍵性的影響。

鍾志東坦言，蕭美琴不是美國「唯一」能信任的對象，台灣在野黨也積極想與美國建立互信關係，但蕭美琴仍是一名多年來經歷考驗、獲得美國信賴的人，其他像她這樣備受肯定的人選，「現在還沒有很清楚看到」。美國在台協會並未對蕭美琴參選表達任何意見，但鍾志東分析，美國曾明確表示，不會在選舉中選邊站，但華府「應該樂見他們能信賴的人，可以更上一層樓（成為副總統）」。

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