從駐美代表到副總統候選人，蕭美琴在美國「上架台灣」經驗如何替賴清德加分？
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「賴蕭配」在今年8月出現端倪，賴清德今證實，的確趁當時過境美國，徵詢蕭美琴擔任副手的意願，但隔了一段時間，蕭美琴才答應，而且條件是，要等APEC辦完才能公布。多位AIT前官員均認為，在美國國會廣受愛戴的蕭美琴，可以為賴清德加分；兩位國內學者則分別從蕭美琴任內促成的軍事、貿易合作，具體指出她對台美關係的影響力。
前駐美代表蕭美琴今（20）日與副總統賴清德共同出席總統副手人選記者會，正式宣布投入2024年選戰。賴清德感謝蕭美琴從國家發展的需要中，看到自己的責任，願意共同承擔下一個階段國家發展的使命。台灣學者分析，蕭美琴擔任駐美代表期間，不僅促成台美1979年斷交以來最完整的貿易協定，台美軍事合作更是「從以前的檯面下，漸漸浮到檯面上」，展現台美深度互信，目前還未看到像她這樣經歷考驗、獲得美國信賴的人。
蕭美琴曾任呂秀蓮前副總統助理、民進黨國際事務部主任，也曾接受民進黨徵召，到台北和花蓮艱困選區參選，擔任4屆立法委員。2020年蕭美琴參選花蓮立委選舉失利，改出任國安會諮詢委員，同年改派任駐美代表。
外交部今證實，蕭美琴已於今上午9時向外交部長吳釗燮述職，正式請辭駐美代表一職。外交部將依規定辦理辭職事宜，預計數日完成程序、生效。外交部說明，蕭美琴目前是請假返國述職，在請辭獲准並生效之前，仍是駐美代表，未來接任人選將依相關規定作業。
賴清德今與蕭美琴於台北競選總部舉行記者會，正式宣佈「賴蕭配」。賴清德表示，蕭美琴無論在哪個工作崗位上，表現都非常傑出，過去3年4個月駐美代表的職涯，遭逢中美衝突、COVID-19等各種挑戰，蕭美琴都運用專業解決每項難題，更成功讓台美關係成為「有史以來互相信任最好的關係」。
蕭美琴在記者會致詞表示，過去幾年在美國「上架台灣」是蔡總統賦予的任務，也是她認爲最佳的戰鬥位置，她在這個位置全力以赴，與駐美代表處的團隊共同努力，讓台美關係運作更加順暢。當賴清德邀請她出任副手，她也陷入長考：要留在熟悉的戰鬥位置，還是要在新的位置，迎接更高難度的挑戰？
蕭美琴說，俄烏戰爭後，台海局勢再次引起國際關注，但台海現狀正不斷遭到對岸片面地改變，加上共機、共艦侵擾、中共介入選舉，台灣近年的政治情勢變化讓人焦慮，能不能守住民主價值，對台灣與全世界都有深遠影響。這些情勢都讓她了解，面對眼前困難的挑戰，自己已無迴避空間，便分別向總統蔡英文與外交部長吳釗燮請辭，全心投入總統選戰。
「賴蕭配」於今年8月露出跡象，當時副總統賴清德率團前往友邦巴拉圭，途中過境紐約，特別赴花旗球場觀賞亞特蘭大勇士隊與紐約大都會隊的比賽，蕭美琴當時在臉書分享與賴清德看球賽的背影照，引發外界熱議。賴清德今日也證實，他的確是在8月過境美國時向徵詢蕭美琴擔任副手的意願，但當時未獲答覆，再經一段時間的溝通，蕭美琴才同意。蕭美琴同意時也要求，必須等11月亞太經濟合作會議（APEC）相關工作完成，才能公布副手；賴清德認為，這正證明了蕭美琴的責任感。
任內促裴洛西來台、蔡麥會，蕭美琴遭中國二度制裁
蕭美琴任內台美外交有許多重要突破，包括2022年時任美國眾議院議長、民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，這是美國與中華民國自1979年斷交以來，第二位於任內訪台的美國聯邦眾議院議長，也是訪台位階最高的美國政治人物（眾議長為副總統之後，總統職位第2順位繼位者）。
而在裴洛西訪台後，2023年，總統蔡英文出訪友邦瓜地馬拉與貝里斯，回程時過境美國洛杉磯，與時任美國眾議院議長、共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議，會後並偕麥卡錫議長發表公開聲明。
不過，這兩次外交突破，也讓蕭美琴被中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）點名，指控她為「台獨頑固分子」，並挾洋自重、倚美謀獨，二次制裁蕭美琴，嚴禁蕭美琴及其家屬進入中國、香港和澳門特別行政區，且為「終身制裁」。對此，蕭美琴僅在社群平台上表示「哇，中國共產黨剛剛制裁了我，第二次了呢」，並不以為意。
國防學者：蕭美琴穩定外交，對台美軍事合作有幫助
美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長楊甦棣（Steve Young）日前告訴美國政治新聞網站《POLITICO》，賴清德「美國經驗較少」，對美國有著深厚理解和連結的蕭美琴，將對賴清德有加分作用。AIT台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）更稱，蕭美琴在美國國會像是明星、廣受愛戴，要放棄駐美代表一職回去參選，需比其他人有更多割捨。
我國國防研究院國防戰略與資源研究所助理研究員鍾志東接受《關鍵評論網》訪問指出，蕭美琴任內促成的台美最大軍事合作突破，是從「軍售」走到「軍援」。美國政府今年史無前例地將台灣列為「非北約主要盟友」，並提供台灣8000萬美元的外國軍事融資（Foreign Military Financing, FMF）。我國今年的國防白皮書上，也首度提到我國將與美國強化作戰互通性，並結合區域聯防機制，以應對中共挑戰。這些都反映出蕭美琴任內的台美軍事合作，已經「從以前的檯面下，漸漸浮到檯面上」。
鍾志東認為，雖然美國讓軍事合作浮到檯面上，相當程度是要嚇阻中國，但如果台美之間沒有信任，就不會明白揭露這點。這也顯示蕭美琴對台美軍事合作發揮了關鍵性的影響。
鍾志東坦言，蕭美琴不是美國「唯一」能信任的對象，台灣在野黨也積極想與美國建立互信關係，但蕭美琴仍是一名多年來經歷考驗、獲得美國信賴的人，其他像她這樣備受肯定的人選，「現在還沒有很清楚看到」。美國在台協會並未對蕭美琴參選表達任何意見，但鍾志東分析，美國曾明確表示，不會在選舉中選邊站，但華府「應該樂見他們能信賴的人，可以更上一層樓（成為副總統）」。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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