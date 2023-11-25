役所廣司現身金馬盛會！從《失樂園》到《我的完美日常》，從日本公務員到坎城影帝的演藝之路

第60屆金馬獎即將於11月25日盛大登場，這個華語電影圈的盛事即將迎來60大壽，格外引起矚目。從入圍名單到頒獎嘉賓的陣容，可謂星光熠熠。

其中，讓人備受矚目的焦點，是本屆金馬獎，特別邀請了新科坎城影帝役所廣司，擔任本屆金馬影展的焦點影人，除了帶著他與德國電影大師文溫德斯合作而封帝的新作《我的完美日常》（Perfect Days）與影迷們見面外，同時他也將現身於金馬獎典禮，擔任頒獎嘉賓，引發影迷們的討論和期待。

為了熱烈歡迎役所廣司的參與，今年的金馬影展將精選播映他在台灣備受矚目的情慾經典《失樂園》數位修復的國際版。

這還不是全部，役所廣司還親自挑選了其他專題片單，包括《神風72小時》、《我們來跳舞》、《X物語》、《人造天堂》、《啄木鳥與雨》等經典佳作。

透過役所廣司的挑選，觀眾將有機會見證這位日本傳奇影帝，在七部代表作中展現的銀幕魅力和精湛演技，絕對是一場難得的影視盛宴。

公務員與戲劇的邂逅：役所廣司的影帝之路

生於日本長崎縣，高中畢業後役所廣司踏入職場，通過公務員考試，展開了在東京千代田區役所土木工事課的職業生涯。然而，一場意外的邂逅改寫了他的命運。

當時，一位同事因故未能觀看一場舞台劇，將票轉贈給了役所廣司。這場戲劇觀賞後，深深地燃起了他對演藝事業的熱忱，激發了濃厚的興趣，決心踏上演員之路。

1978年，役所廣司在眾多申請者中脫穎而出，成功進入了由仲代達矢主理的知名演員培訓班「無名塾」。這樣的機緣巧合，讓他開啟了令人矚目的演藝生涯。或許當初轉贈戲票的同事和役所廣司自己都未曾預料，這樣一個小小的偶然事件，將成為影迷感激的轉捩點，造就了今日的影帝。

晨間劇轉戰大銀幕成功，屢獲金獎肯定

進入演藝圈的役所廣司，從1980年代開始嶄露頭角，初期參與一些NHK的時代劇和晨間劇，直至1988年，他決定轉往大銀幕發展，開啟了在電影領域的精彩表現。

役所廣司的演技傑出，累積了令人矚目的23次日本電影金像獎提名。更令人驚嘆的是，他創下了連續七年入圍影帝的紀錄，展現了他在影壇的卓越地位。

迄今為止，他已經贏得了日本金像獎三座最佳男主角和一座男配角獎項，可謂日本電影領域的頂尖人物，許多演員如生田斗真、仲野太賀也曾公開表示過，役所廣司是他們心目中的偶像。

以「大叔」魅力征服眾人，役所廣司在《我們來跳舞》和《失樂園》兩部電影中呈現的大叔形象卻截然不同，不過同樣具有令人著迷的魅力，風靡全亞洲。

其中，在1997年的作品《失樂園》中，役所廣司與黑木瞳大談不倫之戀，引發了海內外影迷的熱烈迴響，這也是許多人開始注意到役所廣司的一部經典之作。

《失樂園》禁忌之戀廣為人知

在《失樂園》中，役所廣司飾演資深編輯久木，他在外人眼中是家庭和工作兩得意的成功人士，然而內心卻經常感到空虛。當他遇見與丈夫結褵多年，慾望卻始終未能得到滿足的書法老師松原（黑木瞳飾），兩人的愛情迅速燃起。

役所廣司和黑木瞳在片中扮演在現實社會的壓抑下，渴望擺脫道德約束的戀人。他們的愛情充滿熾熱，再加上大膽放縱又唯美浪漫的演出，不僅讓兩人囊括多座影帝影后獎項，更使象徵中年出軌的「失樂園」成為當年的熱門話題，使這部影片成為婚外情題材的經典之作，同時也讓兩位演員憑藉這部作品打開知名度。

役所廣司與憑著《失樂園》，於1997年，在日本拿下多座影視獎項殊榮，更在1998年榮獲日本電影金像獎最佳男主角，使這部電影成為役所廣司廣為人知的代表作之一。

在今年的金馬影展中，此次播映的2019年經過數位修復的《失樂園》，彌補了當年尺度受限、故意暗化的情慾場面，將這些畫面全部復原，更加突顯電影所想傳遞的熾烈情感。

《我們來跳舞》成功受好萊塢注目

在1996年的《我們來跳舞》中，役所廣司的表現掀起了國標舞的風潮，這部電影甚至受到好萊塢的青睞，被成功翻拍。1996年至1997年間，該作在日本國內榮獲多項電影獎項，成為役所廣之的經典之作。

《我們來跳舞》中，役所廣之飾演一位被大家認定是「人生勝利組」的男子，擁有妻子、孩子和穩定的工作，但實際上，他感到每天都只是在平淡地過日子。

直到某天下班回家途中，看見一位年輕的女舞蹈教師正在跳國標舞，便衝動報名參加。最初只是被美色吸引，最終卻透過學習舞蹈漸漸找回生活的樂趣，活出了自己的第二人生。

和《失樂園》中的角色一樣，這位中年大叔的角色既壓抑又拘謹，然而役所廣之卻巧妙地展現了兩個角色完全不同的氣質，充分展現了他作為演員的多變性。

屢於大銀幕展現多變演技

役所廣司在演藝生涯中呈現了多元的銀幕風貌。在黑澤清執導的《X物語》中，他深刻詮釋了一位刑警，外表堅毅內心脆弱，並斬獲東京影展、報知映畫賞和日本藍絲帶獎的最佳男主角。

至於在青山真治的《人造天堂》中，役所廣司與宮崎葵、宮崎將兄妹攜手演繹一場有關血腥劫持事件的故事，榮獲坎城影展國際影評人費比西獎，使得這部作品成為一部備受讚譽的藝術電影。

此外，在與沖田修一合作的《啄木鳥與雨》中，役所廣司展現了風趣感人的一面，化身為協助電影拍攝的伐木工，與小栗旬飾演的菜鳥導演建立了獨特的革命情感。觀眾透過這部作品感受到對表演的熱情，使其成為影人與影迷心中難以忘懷的佳作。

躍上國際舞台發光，新作獲坎城肯定