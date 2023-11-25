役所廣司現身金馬盛會！從《失樂園》到《我的完美日常》，從日本公務員到坎城影帝的演藝之路
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本屆金馬獎特別邀請了新科坎城影帝役所廣司，擔任本屆金馬影展的焦點影人，除了帶著他與德國電影大師文溫德斯合作而封帝的新作《我的完美日常》與影迷們見面外，同時他也將現身於金馬獎典禮，擔任頒獎嘉賓，引發影迷們的討論和期待。
第60屆金馬獎即將於11月25日盛大登場，這個華語電影圈的盛事即將迎來60大壽，格外引起矚目。從入圍名單到頒獎嘉賓的陣容，可謂星光熠熠。
其中，讓人備受矚目的焦點，是本屆金馬獎，特別邀請了新科坎城影帝役所廣司，擔任本屆金馬影展的焦點影人，除了帶著他與德國電影大師文溫德斯合作而封帝的新作《我的完美日常》（Perfect Days）與影迷們見面外，同時他也將現身於金馬獎典禮，擔任頒獎嘉賓，引發影迷們的討論和期待。
為了熱烈歡迎役所廣司的參與，今年的金馬影展將精選播映他在台灣備受矚目的情慾經典《失樂園》數位修復的國際版。
這還不是全部，役所廣司還親自挑選了其他專題片單，包括《神風72小時》、《我們來跳舞》、《X物語》、《人造天堂》、《啄木鳥與雨》等經典佳作。
透過役所廣司的挑選，觀眾將有機會見證這位日本傳奇影帝，在七部代表作中展現的銀幕魅力和精湛演技，絕對是一場難得的影視盛宴。
公務員與戲劇的邂逅：役所廣司的影帝之路
生於日本長崎縣，高中畢業後役所廣司踏入職場，通過公務員考試，展開了在東京千代田區役所土木工事課的職業生涯。然而，一場意外的邂逅改寫了他的命運。
當時，一位同事因故未能觀看一場舞台劇，將票轉贈給了役所廣司。這場戲劇觀賞後，深深地燃起了他對演藝事業的熱忱，激發了濃厚的興趣，決心踏上演員之路。
1978年，役所廣司在眾多申請者中脫穎而出，成功進入了由仲代達矢主理的知名演員培訓班「無名塾」。這樣的機緣巧合，讓他開啟了令人矚目的演藝生涯。或許當初轉贈戲票的同事和役所廣司自己都未曾預料，這樣一個小小的偶然事件，將成為影迷感激的轉捩點，造就了今日的影帝。
晨間劇轉戰大銀幕成功，屢獲金獎肯定
進入演藝圈的役所廣司，從1980年代開始嶄露頭角，初期參與一些NHK的時代劇和晨間劇，直至1988年，他決定轉往大銀幕發展，開啟了在電影領域的精彩表現。
役所廣司的演技傑出，累積了令人矚目的23次日本電影金像獎提名。更令人驚嘆的是，他創下了連續七年入圍影帝的紀錄，展現了他在影壇的卓越地位。
迄今為止，他已經贏得了日本金像獎三座最佳男主角和一座男配角獎項，可謂日本電影領域的頂尖人物，許多演員如生田斗真、仲野太賀也曾公開表示過，役所廣司是他們心目中的偶像。
以「大叔」魅力征服眾人，役所廣司在《我們來跳舞》和《失樂園》兩部電影中呈現的大叔形象卻截然不同，不過同樣具有令人著迷的魅力，風靡全亞洲。
其中，在1997年的作品《失樂園》中，役所廣司與黑木瞳大談不倫之戀，引發了海內外影迷的熱烈迴響，這也是許多人開始注意到役所廣司的一部經典之作。
《失樂園》禁忌之戀廣為人知
在《失樂園》中，役所廣司飾演資深編輯久木，他在外人眼中是家庭和工作兩得意的成功人士，然而內心卻經常感到空虛。當他遇見與丈夫結褵多年，慾望卻始終未能得到滿足的書法老師松原（黑木瞳飾），兩人的愛情迅速燃起。
役所廣司和黑木瞳在片中扮演在現實社會的壓抑下，渴望擺脫道德約束的戀人。他們的愛情充滿熾熱，再加上大膽放縱又唯美浪漫的演出，不僅讓兩人囊括多座影帝影后獎項，更使象徵中年出軌的「失樂園」成為當年的熱門話題，使這部影片成為婚外情題材的經典之作，同時也讓兩位演員憑藉這部作品打開知名度。
役所廣司與憑著《失樂園》，於1997年，在日本拿下多座影視獎項殊榮，更在1998年榮獲日本電影金像獎最佳男主角，使這部電影成為役所廣司廣為人知的代表作之一。
在今年的金馬影展中，此次播映的2019年經過數位修復的《失樂園》，彌補了當年尺度受限、故意暗化的情慾場面，將這些畫面全部復原，更加突顯電影所想傳遞的熾烈情感。
《我們來跳舞》成功受好萊塢注目
在1996年的《我們來跳舞》中，役所廣司的表現掀起了國標舞的風潮，這部電影甚至受到好萊塢的青睞，被成功翻拍。1996年至1997年間，該作在日本國內榮獲多項電影獎項，成為役所廣之的經典之作。
《我們來跳舞》中，役所廣之飾演一位被大家認定是「人生勝利組」的男子，擁有妻子、孩子和穩定的工作，但實際上，他感到每天都只是在平淡地過日子。
直到某天下班回家途中，看見一位年輕的女舞蹈教師正在跳國標舞，便衝動報名參加。最初只是被美色吸引，最終卻透過學習舞蹈漸漸找回生活的樂趣，活出了自己的第二人生。
和《失樂園》中的角色一樣，這位中年大叔的角色既壓抑又拘謹，然而役所廣之卻巧妙地展現了兩個角色完全不同的氣質，充分展現了他作為演員的多變性。
屢於大銀幕展現多變演技
役所廣司在演藝生涯中呈現了多元的銀幕風貌。在黑澤清執導的《X物語》中，他深刻詮釋了一位刑警，外表堅毅內心脆弱，並斬獲東京影展、報知映畫賞和日本藍絲帶獎的最佳男主角。
至於在青山真治的《人造天堂》中，役所廣司與宮崎葵、宮崎將兄妹攜手演繹一場有關血腥劫持事件的故事，榮獲坎城影展國際影評人費比西獎，使得這部作品成為一部備受讚譽的藝術電影。
此外，在與沖田修一合作的《啄木鳥與雨》中，役所廣司展現了風趣感人的一面，化身為協助電影拍攝的伐木工，與小栗旬飾演的菜鳥導演建立了獨特的革命情感。觀眾透過這部作品感受到對表演的熱情，使其成為影人與影迷心中難以忘懷的佳作。
躍上國際舞台發光，新作獲坎城肯定
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！