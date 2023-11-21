兩岸婚姻也存在世代落差，年輕陸配怎麼看「徐春鶯風波」？
我們想讓你知道的是
台灣民眾黨日前傳出擬將大陸配偶徐春鶯納入不分區立委名單，在台灣引發熱烈討論。陸配在台多達數十萬人口，他們如何看待自己與台灣社會的關係？對於原先可能出現的「陸配立委」有什麼不同看法？
文：杜宗熹
台灣民眾黨先前傳出的2024年台灣大選立委不分區候選人名單中，出現了陸配候選人徐春鶯，在台灣社會內部引發極大爭議。儘管徐春鶯上週的最新表態，婉謝了民眾黨可能提名不分區立委的邀請，但外界對於台灣日益增加的陸配群體，以及他們在台灣的政治參與心境仍感好奇。
對此，DW訪問了三位40歲以下的年輕世代陸配，請他們談談自己在台灣定居的心路歷程，以及對於陸配參政的看法。
為什麼婚後想住在台灣？
來自浙江的錢小姐（化名），還不到30歲。她向DW表示，自己與台灣的先生婚後，原先是在兩岸之間往返、做代購生意。2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發不久，錢小姐與先生因為在台灣買的房屋正好交屋，加上有裝潢問題需要協調，後來就一直待在台灣。
回憶起自己與台灣的因緣，她告訴DW，自己2015年曾到台灣某大學做交換學生，從此與台灣結緣，後來也認識台灣的先生。但等她真的結婚、定居在台灣後才發現，一路上充斥著包含學歷認證和歧視的問題，「我覺得台灣人對於兩岸婚姻（的看法），還留在大陸人圖台灣人有錢、發達而交往。」
目前在台灣攻讀法律學位的她，對於台灣的政治和民主環境，有一些自己的看法。不過她向DW表示，自己平時和先生、先生的家人都不會談論政治，但會與先生一起看網上的政治惡搞節目。在陸配的一些群組裡面，錢小姐也會在微信和其他平台上，與其他在台灣的陸配分享台灣資訊，是一位熱衷時事的新移民。
對於留在台灣發展，錢小姐也面臨一個重大的挑戰：她在中國是「一本」（指的是中國大學中最佳的一批學校）的大學畢業，學歷卻無法被台灣政府採認。這除了影響到工作機會以外，也影響到她是否能在台灣讀研究所。
最後，在無法改變學歷認證的情況下，她選擇在今年以28歲的「高齡」，在台灣重新讀大學。她說，一邊工作一邊讀書，「確實有點力不從心」。但錢小姐也期望，自己微小的能力能成為改善陸配在台灣待遇的重要力量，「這就是我想學法律的原因」。
疫情與孩子成為決策重點
年近40歲的湖北人陳小姐（化名），2016年與台灣先生結婚後，原先一直住在北京，兩人的獨生子也在北京出生和就讀幼稚園，但她向DW表示，新冠疫情爆發後，她與先生都決定在台灣定居，主要是考慮兒子未來的教育環境。她認為在台灣，「（兒子）能進入我們在北京不可能進的好小學和初中」。
相對於北京嚴重的空氣污染和霧霾，台灣較健康的環境也是現實考量。「我和小朋友呼吸道都比較敏感，輕度霧霾就會鼻塞、嚴重影響到生活」，陳小姐說。
目前在台灣擔任家庭主婦的陳小姐，並沒有感受到台灣社會有歧視或不公平，但她也覺得，如果大家聽到她的口音，例如在學校的家長會上，氣氛還是會變得很奇怪，「好像大家突然安靜下來，不知道怎麼反應。」
來自江蘇的萬小姐（化名），目前年約35歲，2019年與台灣的先生結婚後，就決定來台定居，在台灣從事瑜伽老師的工作。她也遇到有如錢小姐的學經歷認證困境，不過領域不太一樣。
「我有去印度學瑜珈、而且我有印度的瑜珈證書」，但她發現，這類國際認證的證書，可能遠不如台灣本地的一些課程，在台灣的認可度更高。來自中國的她，受限於口音和各方面因素，一開始在台灣的職業生涯也很辛苦。
還需要照顧2歲兒子的萬小姐說，「一開始我是什麼案子都接，就算是很遠的學生我也去上課，現在拚了兩、三年才稍微好一點。」
日益龐大的陸配群體
根據台灣內政部的統計，截止至2023年6月為止，台灣的外籍配偶總人數達到54.9萬人，其中來自中國大陸、不含港澳地區的配偶就有34.5萬人、佔62.8％最多。其次是來自越南的10.7萬人、佔19.5％居次，二者合計達到外籍配偶總人數的82.3％。
此外，雖然近年來「台女配陸男」的比率逐漸提升，但「陸女配台男」仍是兩岸婚姻的常態。
不過，無論在法律上和管理上，出生於中國大陸、或持有中國籍的配偶，都與出生在其他國家和地區的配偶，在台居住滿4年就可以入籍不同。依據現有規定，陸配必須要在台灣居住滿6年才能入籍台灣，這也引發一些質疑。
台灣歷次選舉中，包含前總統馬英九任內，都有人提出要將陸配在台的入籍時間，減少到與其他國家相同的4年，但因為政治因素而無法有更多的改變。此外，在參政權的部分，相較於其他國家的配偶，台灣的法律對於陸配有許多額外的限制。
例如《兩岸人民關係條例》規定，陸配在入籍台灣後，仍需在台設籍滿10年後才可登記參選。也就是實際上，陸配必須在台灣至少居住滿16年，才有可能登記參選，形成極高的政治門檻，也讓陸配群體不容易出現候選人、尤其是代表年輕世代的候選人。
台灣民眾黨先前曾考慮推出的不分區立法委員候選人徐春鶯，原先有望成為首位參與立委選舉的陸配，但根據台媒報導，她在11月16日已正式表明婉謝了民眾黨的邀請。這也讓「台灣史上首位陸配立委」，再度難以產生。
陸配的國籍問題
徐春鶯在可能投入選舉期間，在台灣社會引發眾多討論和質疑，加上外界對於她是否仍持有中國國籍或戶籍有不同的看法，最終成為引發她退選的最後一根稻草。
根據台灣央廣報導，台灣陸委會主委邱太三13日在台灣立法院表示，就陸配參政的「國籍」問題，如何放棄中國籍，中國國籍法規定很明確。至於徐春鶯的參選資格，他則重申中華民國國籍法規定也很明確，可否參選應由權責機關，也就是台灣的中選會處理。
“2024立委選舉”的相關議題
- 2023-11-21 兩岸婚姻也存在世代落差，年輕陸配怎麼看「徐春鶯風波」？
- 2023-11-21 【關鍵眼中盯】分析藍綠不分區名單：同樣具有亮點與爭議，哪一組人馬可以讓支持者「投得更爽」？
- 2023-11-20 彰化一點也不無聊：想了解吳音寧在對抗什麼，要從「謝家」開始說起
Tags：
今年最受矚目的雲端盛會！Google Cloud Summit Taipei 產業上雲策略結合技術方案洞悉 AI 趨勢
我們想讓你知道的是
INSIDE 團隊摘錄本次 Google Cloud Summit 重要技術趨勢及 AI 產業應用，Let's start from HERE to NEXT！
雲端與 AI 將成為企業轉型的下個決勝點，今年度 Google Cloud Summit 重磅回歸，提供 4 場大會主題演講、6 大精選技術分場專題、還有多家企業分享第一手應用心法，以期帶給台灣市場第一手的 AI 技術分享，協助企業在雲端環境使用 AI 來加速商業效率。INSIDE 團隊摘錄本次活動重要技術趨勢及 AI 產業應用，探索雲端與生程式 AI 的最前沿。
Google Cloud 雲端區域落地台灣十周年之際，回溯過往里程也展望未來佈局
今年不僅是 Google Cloud 雲端區域在台灣營運十周年，也是 Google 創立 25 周年、Google 在台灣設立辦公室的第 17 年。
Google Cloud 北亞區董事總經理李孔源首先指出，經過 1/4 世紀的發展，Google 已成為搜尋的代名詞，旗下 6 種產品擁有超過 20 億使用者。走過 Web2.0、行動裝置時代，如今來到 AI 關鍵路口，Google 會持續以 AI 為本，運用 AI 技術解決個人、企業及社會各種棘手問題。
接著 Google 台灣總經理林雅芳盤點，過去十多年 Google 在台灣布局的多項里程碑。Google 總是在第一時間把最先進的產品與服務帶到台灣，不僅協助台灣產業生態，擁有穩固的基礎建設，也讓產品、服務、人才、內容躍上國際舞台。
Google Data Center Operations Site Manager 董育成，提到 Google 持續在台灣的資料中心擴充硬體設施、提升節能與運算效率，以及加強安全防護，種種努力讓台灣成為 Google 網路基礎建設佈局當中的戰略樞紐。
Google Cloud 助產業轉型突圍，多家企業第一手分享戰略心法
因應近年前瞻技術飛速進展，Google Cloud 北亞區解決方案總經理孫素梅提到，Google Cloud 為了協助企業客戶落實數位化及 AI 轉型，提供包含 Data and AI Cloud、Modern Infrastructure Cloud、Collaboration Cloud 以及 Security Cloud 等多元解決方案，從多個面向賦能企業，更敏捷、韌性面對未來的挑戰。
企業若想克服挑戰，該怎麼善用 AI 工具？Google Cloud 台灣客戶解決方案副總經理林書平解釋，企業發展 AI 模型需特別重視四大元素，分別是：模型算法、資料分析、平台算力、以及資料安全。Google Cloud 的 AI 戰略就是要幫助企業，創造「優化顧客體驗、提高生產力、商業顯著轉型」等三個關鍵價值。
以提升客戶體驗、賦能數據價值為例，中華電信指出與 Google Cloud 的合作，不僅讓中華電信能夠提升自身數位轉型能力，也能藉由內部導入經驗，協助企業客戶實現數位轉型。「我們運用了一站式的 Data Cloud 解決方案，將智慧電信的概念應用於業務中，通過在雲端環境中部署 BigQuery、Cloud Storage、Cloud SQL 等應用，並結合人工智慧和機器學習技術來輔助分析電信資料，資料分析速度提升57%。這項改進不僅改善了通訊品質，還加速了訊號監控的成效。」
對於經營超過一甲子，同時又併購海外公司的遠東集團，遠資信息技術總經理易換棣坦言，集團 IT 架構相當複雜，而且面臨資料存取安全、硬體基礎設施效能、網路穩定等實際痛點。評估後開始導入 Google Cloud 一系列搬遷方案，像是運用 Google Cloud Vmware Engine 的可擴展運算資源，並且搭配 Google Cloud 旗下的 Actifio、Veeam 搬遷工具，有效把資料和應用程式移轉到雲端，最終幫助遠東打造新一代安全、自動化、智慧化跨境維運，並符合遠東新 ESG 目標的 IT 架構。
隨著營運數據翻倍成長，加上 IT 架構多元化，資訊安全也成為棘手課題。Mandiant North Asia General Manager Michael Chue 提到，截至到今年 9 月，全球發生的 zero-day 威脅（一種利用沒有修復方案的安全性漏洞攻擊）多達 72 件，預計比 2022 年將多一倍成長。
對於橫跨資本及貨幣市場唯一後台法定特許事業的臺灣集中保管結算所，總稽核張紫薇在 Google Cloud Summit 上有提及，集保數據牽涉大量有價證券機敏資料，他們在 2019 年就透過與白帽駭客合作，進行紅隊演練模擬國際駭客密集攻擊，藉此強化人力與系統反應速度，強化資安韌性、嚴謹落實風險控管。
企業御風 AI，Google Cloud 教你把想像化為實際創意的作法
既然現在是放眼 AI 的關鍵時機，Google Cloud 全球 AI 業務董事總經理 Caroline Yap 建議企業應該意識到 AI for growth、AI for efficiencies、AI for the future，善用 AI 可以降低使用複雜數據的障礙，又或是把 AI 工具導入對話式商務、聊天機器人和虛擬代理，藉此提升企業的生產力。
「一項研究發現，使用 AI 的企業之中，有 66% 看到營運效率提高，57% 改善客戶體驗、49% 加速創新，48% 提高員工生產力；更重要的是，有 90% 的消費者表示，他們願意多付費來獲得更好的體驗，」Caroline 表示。
為了幫助機器學習工程師或開發者可以快速上手，打造生成式 AI 應用程式，Google Cloud 台灣 AI 與機器學習架構師沈昇廷解釋 Vertex Gen AI Studio 有哪些資源可以善用。第一，簡潔 UI 介面可進行模型的指令（prompt）設計、實驗及調整，並且在生產環境中應用 REST API、Python API。第二，為了讓企業快速創新，使用 Vertex Conversation 建立具有流程處理能力的聊天和語音機器人，搭配 Workflow generator 生程自動化流程動作，讓 AI 對話體驗有溫度又符合業務邏輯。第三，運用 Vertex Search，基於資料回答複雜查詢的即時個性化搜尋，從各種資料來源，包含企業網站資訊、結構化/非結構化資料，擷取知識並支援多輪搜尋。經過測試後，Vertex AI Search 有助於減少導入 RAG（檢索增強一代）架構成本。
旅遊電商平台 KKday Data Architecture Team Lead 郭羿辰提到，KKday 客服單位原本需要從多個知識庫搜索，才有辦法查找到顧客問題的答案，但現在我們透 Google Cloud 環境上的生成式 AI 服務打造出一個內部系統，來幫助客服能夠更迅速的獲得完整且高品質的回覆給消費者。對於 KKday 而言 AI 的存在不是為了吸引目光，而是圍繞著提升各種情境下的用戶體驗服務。
除了程式開發，企業現在也很重視 AI/ML 的管理機制。Google Cloud 台灣客戶解決方案架構師蔡坤達說明，Vertex AI 賦能新世代管理需求，可避免重工、資料孤島，乃至於持續優化特徵工程（feature engineering）控管機制，在眾多資料海找到重要資料。蔡坤達接著介紹 Vertex AI 的第二代 Feature Store 有幾項更新，包含建立在 BigQuery 強化資料管理能力、Ultra 低延遲可達到低於 2 秒的速度、以及有 Gen AI 輔助讓資料回答更精準。
對於特徵工程的管理情況，17LIVE 資深機器學習工程師(Sr. Machine Learning Engineer)林奇煒及劉謹瑋，探討直播平台為了讓直播主知道何時開播的效益最好，以及找出哪些觀眾最可能貢獻「打賞」。另外，針對直播串流穩定度提升，17LIVE 將串流資料結合 Vertex AI，開發一項 High Latency Prediction 模型，把資料庫的歷史資料丟到 BigQuery 及 Cloud Storage，根據指令訓練模型，預測每次時間點發生的風險係數。經過壓測，發現這個模型的效能能幫助工程師的回覆時間，從 40 分鐘縮短到 20 分鐘。
放眼未來，既然 AI 不會停下腳步，Google Cloud 的解決方案當然也不會停止迭代。Google Cloud 台灣客戶解決方案副總經理林書平說， Vertex AI 基礎模型包含 PaLM、Cody、Imagen、Embeddings 已推出新版本，表現效能皆有所提升。技術面之外，Google Cloud 也希望能持續協助企業發掘與打造內部的生程式 AI 場景。
擁抱未來的不確定性、與因應快速更迭的市場脈動與需求，Google Cloud 期待成為企業轉型路上的夥伴，幫助更多人從 AI 時代受惠，以及在商業賽道上取得優勢。