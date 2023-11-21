兩岸婚姻也存在世代落差，年輕陸配怎麼看「徐春鶯風波」？

文：杜宗熹

台灣民眾黨先前傳出的2024年台灣大選立委不分區候選人名單中，出現了陸配候選人徐春鶯，在台灣社會內部引發極大爭議。儘管徐春鶯上週的最新表態，婉謝了民眾黨可能提名不分區立委的邀請，但外界對於台灣日益增加的陸配群體，以及他們在台灣的政治參與心境仍感好奇。

對此，DW訪問了三位40歲以下的年輕世代陸配，請他們談談自己在台灣定居的心路歷程，以及對於陸配參政的看法。

為什麼婚後想住在台灣？

來自浙江的錢小姐（化名），還不到30歲。她向DW表示，自己與台灣的先生婚後，原先是在兩岸之間往返、做代購生意。2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發不久，錢小姐與先生因為在台灣買的房屋正好交屋，加上有裝潢問題需要協調，後來就一直待在台灣。

回憶起自己與台灣的因緣，她告訴DW，自己2015年曾到台灣某大學做交換學生，從此與台灣結緣，後來也認識台灣的先生。但等她真的結婚、定居在台灣後才發現，一路上充斥著包含學歷認證和歧視的問題，「我覺得台灣人對於兩岸婚姻（的看法），還留在大陸人圖台灣人有錢、發達而交往。」

目前在台灣攻讀法律學位的她，對於台灣的政治和民主環境，有一些自己的看法。不過她向DW表示，自己平時和先生、先生的家人都不會談論政治，但會與先生一起看網上的政治惡搞節目。在陸配的一些群組裡面，錢小姐也會在微信和其他平台上，與其他在台灣的陸配分享台灣資訊，是一位熱衷時事的新移民。

對於留在台灣發展，錢小姐也面臨一個重大的挑戰：她在中國是「一本」（指的是中國大學中最佳的一批學校）的大學畢業，學歷卻無法被台灣政府採認。這除了影響到工作機會以外，也影響到她是否能在台灣讀研究所。

最後，在無法改變學歷認證的情況下，她選擇在今年以28歲的「高齡」，在台灣重新讀大學。她說，一邊工作一邊讀書，「確實有點力不從心」。但錢小姐也期望，自己微小的能力能成為改善陸配在台灣待遇的重要力量，「這就是我想學法律的原因」。

疫情與孩子成為決策重點

年近40歲的湖北人陳小姐（化名），2016年與台灣先生結婚後，原先一直住在北京，兩人的獨生子也在北京出生和就讀幼稚園，但她向DW表示，新冠疫情爆發後，她與先生都決定在台灣定居，主要是考慮兒子未來的教育環境。她認為在台灣，「（兒子）能進入我們在北京不可能進的好小學和初中」。

相對於北京嚴重的空氣污染和霧霾，台灣較健康的環境也是現實考量。「我和小朋友呼吸道都比較敏感，輕度霧霾就會鼻塞、嚴重影響到生活」，陳小姐說。

目前在台灣擔任家庭主婦的陳小姐，並沒有感受到台灣社會有歧視或不公平，但她也覺得，如果大家聽到她的口音，例如在學校的家長會上，氣氛還是會變得很奇怪，「好像大家突然安靜下來，不知道怎麼反應。」

來自江蘇的萬小姐（化名），目前年約35歲，2019年與台灣的先生結婚後，就決定來台定居，在台灣從事瑜伽老師的工作。她也遇到有如錢小姐的學經歷認證困境，不過領域不太一樣。

「我有去印度學瑜珈、而且我有印度的瑜珈證書」，但她發現，這類國際認證的證書，可能遠不如台灣本地的一些課程，在台灣的認可度更高。來自中國的她，受限於口音和各方面因素，一開始在台灣的職業生涯也很辛苦。

還需要照顧2歲兒子的萬小姐說，「一開始我是什麼案子都接，就算是很遠的學生我也去上課，現在拚了兩、三年才稍微好一點。」

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日益龐大的陸配群體

根據台灣內政部的統計，截止至2023年6月為止，台灣的外籍配偶總人數達到54.9萬人，其中來自中國大陸、不含港澳地區的配偶就有34.5萬人、佔62.8％最多。其次是來自越南的10.7萬人、佔19.5％居次，二者合計達到外籍配偶總人數的82.3％。

此外，雖然近年來「台女配陸男」的比率逐漸提升，但「陸女配台男」仍是兩岸婚姻的常態。

不過，無論在法律上和管理上，出生於中國大陸、或持有中國籍的配偶，都與出生在其他國家和地區的配偶，在台居住滿4年就可以入籍不同。依據現有規定，陸配必須要在台灣居住滿6年才能入籍台灣，這也引發一些質疑。

台灣歷次選舉中，包含前總統馬英九任內，都有人提出要將陸配在台的入籍時間，減少到與其他國家相同的4年，但因為政治因素而無法有更多的改變。此外，在參政權的部分，相較於其他國家的配偶，台灣的法律對於陸配有許多額外的限制。

例如《兩岸人民關係條例》規定，陸配在入籍台灣後，仍需在台設籍滿10年後才可登記參選。也就是實際上，陸配必須在台灣至少居住滿16年，才有可能登記參選，形成極高的政治門檻，也讓陸配群體不容易出現候選人、尤其是代表年輕世代的候選人。

台灣民眾黨先前曾考慮推出的不分區立法委員候選人徐春鶯，原先有望成為首位參與立委選舉的陸配，但根據台媒報導，她在11月16日已正式表明婉謝了民眾黨的邀請。這也讓「台灣史上首位陸配立委」，再度難以產生。

陸配的國籍問題

徐春鶯在可能投入選舉期間，在台灣社會引發眾多討論和質疑，加上外界對於她是否仍持有中國國籍或戶籍有不同的看法，最終成為引發她退選的最後一根稻草。

根據台灣央廣報導，台灣陸委會主委邱太三13日在台灣立法院表示，就陸配參政的「國籍」問題，如何放棄中國籍，中國國籍法規定很明確。至於徐春鶯的參選資格，他則重申中華民國國籍法規定也很明確，可否參選應由權責機關，也就是台灣的中選會處理。