台大吳聰敏從數據看台灣四百年經濟史：從1960年代到20世紀末，台灣經濟始終能夠高速成長

文：人文・島嶼（採訪撰文：沈眠｜攝影：汪正翔）

台灣曾有一段期間被稱為「台灣錢，淹跤目」（Tâi-uân tsînn，im kha-ba̍k），意思是財富多到像是潮水一樣，漫淹到每個台灣人的腳邊，比喻當時的經濟環境很好。但是，台灣並不是一直都是那麼富裕。如果你問今天年紀大於60歲的長者，大部分的人會告訴你，他們小時候的生活相當貧困。

「台灣經濟從1960年代初期開始高速成長，人民的財富持續累積，至今不衰。」台灣大學經濟學系教授吳聰敏於2023年完成專書《台灣經濟四百年》，由數據解析台灣自荷治時期以來的經濟。全書的最後一部分即分析1960年以來的高成長。

台灣經濟從日治時期開始發展

吳聰敏將台灣經濟發展史分為四段時期：一是荷治至清治末期；二是日治時期，三是1945年到1950年，四是1950年國民政府遷台以後。清治時期，台灣的經濟長期停滯，人民的所得水準上升是從日治初期開始。

「日治台灣之前，滿清政府統治台灣時間雖長，但消極治台。對北京來說，台灣不過只是個彈丸邊陲小島，無關緊要。」吳聰敏提到，但日本政府治理台灣的做法完全不同。

日治初期開始，日本投入許多的資源推動基礎建設。最早是公共衛生與醫療體系，接著是交通建設、土地調查、戶口普查等。1908年縱貫鐵路全線通車，以及基隆、高雄港築港工程完成，使台灣有了現代化交通系統。

「這些基礎建設便是台灣現代經濟成長的起點。」吳聰敏指出，1905年土地調查事業完成後，台灣的土地產權制度比日本本土更完備，也可能是全世界土地產權制度最完善的地方。他說：「土地產權明確是市場制度與經濟成長不可或缺的條件，同時也使國家的稅收更加穩固。台灣今天的土地產權制度之運作，仍然是以1905年土地調查事業為基礎。」

二戰後的經濟黑暗時期

二戰末期，台灣的經濟體制在1940年前後轉型為戰時的管制經濟體制。1945年日本戰敗投降，台灣由國民政府所接收。出乎許多人的意料，1945至1950年台灣的經濟陷入黑暗時期，主要原因是，戰時的管制經濟體制並未回復為市場經濟體制。不幸的是，經濟管制所造成的米荒與惡性物價膨脹，都對社會產生重大的影響。

一般人認為，民眾在市場上買不到米的米荒情況，與惡性物價膨脹都是供給減少所造成。不過吳聰敏說，「供給少只會造成價格上漲，不會買不到米。米荒是國民政府的管制政策造成。」國民政府以強制徵購的方式，低價取得農民生產的稻米，目的是提供給軍公教部門消費。

吳聰敏進一步指出，惡性物價膨脹也不是因為生產不足，而是「經濟管制的結果」。戰後初期，國民政府忙於內戰，中央政府的財政赤字嚴重，因此，在接收台灣之後，即從台灣汲取資源。最有名的例子是糖業。日治時期的糖業都是民營企業，國民政府接收後，把四家糖業公司合併，變成公營的台糖公司。

台糖公司變成公營事業後，營運與訂價都受到政府管制，因而出現嚴重虧損，不得不向台灣銀行借錢。因為台糖公司是公營事業，台灣銀行無法拒絕其借款的要求，導致貨幣發行量越攀越高。

除了放款給公營事業外，台灣銀行也大量放款給政府機構。戰後初期，公營事業與政府機構是台銀放款的兩大對象，台銀被迫放款是台灣戰後惡性物價膨脹的根本原因。

1949年底國民政府撤退到台灣，台灣銀行被迫印鈔票放款的情況在1950年代初期並無改變。主要原因是央政府的財政赤字有增無減，1950年軍費支出占中央政府預算的90%。吳聰敏感慨地說道：「在20世紀的一百年裡，我認為，那五年堪稱台灣經濟最黑暗、社會最緊張的時期。1947年發生查緝私菸所引起的二二八事件，箇中原因也可以追溯是國民政府的經濟管制所致。」

出口擴張：比便宜更便宜

1950年6月25日，韓戰爆發，美國提供軍事與經濟援助給台灣，才解決了中華民國政府的經濟困境。

「美援的影響不僅是提供金錢，更重要的是改變台灣的經濟管制政策。」吳聰敏說：「當時美國認為，援助其他國家最好的方法，是促進其經濟成長；也唯有讓受援國家的經濟成長，才能讓局勢穩定下來。所以採取各種行動影響台灣。」

但當時的國民政府原本採取經濟管制政策，後來為何會改弦易張，改採市場經濟體制呢？吳聰敏笑說：「美國人各種威脅利誘啊！」

Photo Credit: 台南市商工案内 @Wikimedia Commons Public Domain 台灣的紡織業發展可往前推到日治時期，規模龐大，1950年代成長增加了十倍以上。圖為創立於大正八年（1919年）的台灣織布株式會社，是台灣首間以機械動力織布機進行生產的紡織廠。

吳聰敏舉例說明：台灣紡織業從1950年開始全面發展。到了1952年，紡織業的產出已經足夠供應全台人口穿用，如果繼續發展，產品可以外銷出口。但問題來了，因為政府管制匯率的結果，紡織品無法出口。

「假設美元匯率管制為1比20。也就是說在台灣賣新台幣80元的衣服，到了美國市場上，就要賣4美元。但是，其他國家出口到美國的衣服只賣3美元，結果根本沒有人願意買台灣製的。相對的，如果匯率是1比40，則這一件衣服的價格變成2美元，自然更有價格的競爭力！」

1950年底，在美方負責台灣經濟援助的機構——美國合作分署的推波助瀾下，台灣啟動一些政策改革，其中之一就是把匯率調整為1比40。結果就是出口擴張的大爆發，台灣經濟高成長的時代，來了。

台灣經濟高飛的時代，來了

吳聰敏說：「經濟成長就是所得成長，用數字來看會更清楚。我以1967年和2019年的高職畢業生起薪相互比較對照，前者在當時的起薪是新台幣480元。從1967年到2019年，台灣的物價上漲為6.6倍，因此，以2019年的幣值計算，1967年的起薪等於3168元。但相對的，2019年高職畢業生的起薪平均是2萬5260元，很清楚可以看到，在以上期間，薪資水準上漲為8倍。」