台大吳聰敏從數據看台灣四百年經濟史：從1960年代到20世紀末，台灣經濟始終能夠高速成長
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1960年代的高經濟成長，除了紡織業之外，另一個重要的產業是電子業。美國的電視機製造產業，在1960年代已經全面發展。在激烈的競爭下，降低成本日益重要，因此，美國工廠相繼外移到其他國家，比如鄰近的拉美、南美，以及台灣。
文：人文・島嶼（採訪撰文：沈眠｜攝影：汪正翔）
台灣曾有一段期間被稱為「台灣錢，淹跤目」（Tâi-uân tsînn，im kha-ba̍k），意思是財富多到像是潮水一樣，漫淹到每個台灣人的腳邊，比喻當時的經濟環境很好。但是，台灣並不是一直都是那麼富裕。如果你問今天年紀大於60歲的長者，大部分的人會告訴你，他們小時候的生活相當貧困。
「台灣經濟從1960年代初期開始高速成長，人民的財富持續累積，至今不衰。」台灣大學經濟學系教授吳聰敏於2023年完成專書《台灣經濟四百年》，由數據解析台灣自荷治時期以來的經濟。全書的最後一部分即分析1960年以來的高成長。
台灣經濟從日治時期開始發展
吳聰敏將台灣經濟發展史分為四段時期：一是荷治至清治末期；二是日治時期，三是1945年到1950年，四是1950年國民政府遷台以後。清治時期，台灣的經濟長期停滯，人民的所得水準上升是從日治初期開始。
「日治台灣之前，滿清政府統治台灣時間雖長，但消極治台。對北京來說，台灣不過只是個彈丸邊陲小島，無關緊要。」吳聰敏提到，但日本政府治理台灣的做法完全不同。
日治初期開始，日本投入許多的資源推動基礎建設。最早是公共衛生與醫療體系，接著是交通建設、土地調查、戶口普查等。1908年縱貫鐵路全線通車，以及基隆、高雄港築港工程完成，使台灣有了現代化交通系統。
「這些基礎建設便是台灣現代經濟成長的起點。」吳聰敏指出，1905年土地調查事業完成後，台灣的土地產權制度比日本本土更完備，也可能是全世界土地產權制度最完善的地方。他說：「土地產權明確是市場制度與經濟成長不可或缺的條件，同時也使國家的稅收更加穩固。台灣今天的土地產權制度之運作，仍然是以1905年土地調查事業為基礎。」
二戰後的經濟黑暗時期
二戰末期，台灣的經濟體制在1940年前後轉型為戰時的管制經濟體制。1945年日本戰敗投降，台灣由國民政府所接收。出乎許多人的意料，1945至1950年台灣的經濟陷入黑暗時期，主要原因是，戰時的管制經濟體制並未回復為市場經濟體制。不幸的是，經濟管制所造成的米荒與惡性物價膨脹，都對社會產生重大的影響。
一般人認為，民眾在市場上買不到米的米荒情況，與惡性物價膨脹都是供給減少所造成。不過吳聰敏說，「供給少只會造成價格上漲，不會買不到米。米荒是國民政府的管制政策造成。」國民政府以強制徵購的方式，低價取得農民生產的稻米，目的是提供給軍公教部門消費。
吳聰敏進一步指出，惡性物價膨脹也不是因為生產不足，而是「經濟管制的結果」。戰後初期，國民政府忙於內戰，中央政府的財政赤字嚴重，因此，在接收台灣之後，即從台灣汲取資源。最有名的例子是糖業。日治時期的糖業都是民營企業，國民政府接收後，把四家糖業公司合併，變成公營的台糖公司。
台糖公司變成公營事業後，營運與訂價都受到政府管制，因而出現嚴重虧損，不得不向台灣銀行借錢。因為台糖公司是公營事業，台灣銀行無法拒絕其借款的要求，導致貨幣發行量越攀越高。
除了放款給公營事業外，台灣銀行也大量放款給政府機構。戰後初期，公營事業與政府機構是台銀放款的兩大對象，台銀被迫放款是台灣戰後惡性物價膨脹的根本原因。
1949年底國民政府撤退到台灣，台灣銀行被迫印鈔票放款的情況在1950年代初期並無改變。主要原因是央政府的財政赤字有增無減，1950年軍費支出占中央政府預算的90%。吳聰敏感慨地說道：「在20世紀的一百年裡，我認為，那五年堪稱台灣經濟最黑暗、社會最緊張的時期。1947年發生查緝私菸所引起的二二八事件，箇中原因也可以追溯是國民政府的經濟管制所致。」
出口擴張：比便宜更便宜
1950年6月25日，韓戰爆發，美國提供軍事與經濟援助給台灣，才解決了中華民國政府的經濟困境。
「美援的影響不僅是提供金錢，更重要的是改變台灣的經濟管制政策。」吳聰敏說：「當時美國認為，援助其他國家最好的方法，是促進其經濟成長；也唯有讓受援國家的經濟成長，才能讓局勢穩定下來。所以採取各種行動影響台灣。」
但當時的國民政府原本採取經濟管制政策，後來為何會改弦易張，改採市場經濟體制呢？吳聰敏笑說：「美國人各種威脅利誘啊！」
吳聰敏舉例說明：台灣紡織業從1950年開始全面發展。到了1952年，紡織業的產出已經足夠供應全台人口穿用，如果繼續發展，產品可以外銷出口。但問題來了，因為政府管制匯率的結果，紡織品無法出口。
「假設美元匯率管制為1比20。也就是說在台灣賣新台幣80元的衣服，到了美國市場上，就要賣4美元。但是，其他國家出口到美國的衣服只賣3美元，結果根本沒有人願意買台灣製的。相對的，如果匯率是1比40，則這一件衣服的價格變成2美元，自然更有價格的競爭力！」
1950年底，在美方負責台灣經濟援助的機構——美國合作分署的推波助瀾下，台灣啟動一些政策改革，其中之一就是把匯率調整為1比40。結果就是出口擴張的大爆發，台灣經濟高成長的時代，來了。
台灣經濟高飛的時代，來了
吳聰敏說：「經濟成長就是所得成長，用數字來看會更清楚。我以1967年和2019年的高職畢業生起薪相互比較對照，前者在當時的起薪是新台幣480元。從1967年到2019年，台灣的物價上漲為6.6倍，因此，以2019年的幣值計算，1967年的起薪等於3168元。但相對的，2019年高職畢業生的起薪平均是2萬5260元，很清楚可以看到，在以上期間，薪資水準上漲為8倍。」
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。