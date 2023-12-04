「蘋果工廠」富士康在中國像極一座圍城，外面的人擠破頭想進去，裡頭的人卻想逃出來

撰文、攝影：Shell Long

2023年10月，中國稅務部門對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對其在河南、湖北等地的重點企業進行用地情況調查。

鴻海集團創辦人和最大股東郭台銘正宣佈參加台灣總統大選不久，台灣東海大學張峻豪教授接受採訪時認為，北京對鴻海出手，當然跟台灣選舉有關係。而中國的網路上，一些網友認為富士康「吃中國飯，砸中國鍋」，並支持對富士康的調查；另一方面，網友也關心這一事件會不會造成富士康的裁員，畢竟數以十萬計的家庭，依託於富士康生存。

1988年，富士康（鴻海科技集團）在中國深圳設廠，成為第一批進入中國的台資企業之一。如今，富士康已經成為中國規模最大的電子代工廠。尤其在智慧型手機普及，蘋果iPhone系列手機大熱後，蘋果的重要代工企業富士康更是成為中國作為「世界工廠」的標誌性企業之一。最高峰時，富士康在中國的超過30個園區裡共有約120萬名員工。

在富士康工作了十年的B站up主「舊真」，在介紹富士康時，曾套用錢鍾書《圍城》裡的話，「富士康真的很像一座圍城，外面的人擠破頭想進去，困在裡面的人卻想著逃出來。」

很多初入社會的年輕人選擇將自己的第一段職業生涯留在富士康，成為流水線工人。

中國的富士康工廠因穩定發放的薪水和大量的加班時間，吸引著一批又一批中國年輕人進廠；而同時，因為其管理的嚴苛和壓抑，這些年輕人來了又走，長期留下者甚少，有媒體稱其為「血汗工廠」。

由於「引進富士康」被視為巨大政績，富士康的產業園受各當地政府的極大歡迎，尤其是在欠發達省份。據《紐約時報》報導，通過查閱保密的政府記錄，以及對多領域相關人員的超過100次採訪顯示，地方政府為富士康提供了一系列特別待遇，包括稅收減免，勞動力征兆，甚至鉅額補貼。它為富士康提供了超過15億美元資金，去修建工廠的大片設施以及附近的員工宿舍；它幫助工廠分擔不斷產生的能源和運輸費用；它為流水線招募工人；在工廠實現出口目標之後，它還會提供獎勵。

Photo Credit: GettyImages 圖為在中國鄭州市富士康工廠工組的員工。

在中國的每個富士康園區，都大大帶動了周邊的服務業發展，眾多小生意都以富士康員工為目標群體經營，其中餐飲和網咖尤其興盛。有媒體介紹，富士康本身提供了數十萬至上百萬的產業工人崗位的同時，圍繞這些工業園區的服務業也容納了大量就業人口。

據報導，富士康普通工人的收入中，有約一半是來自加班。由於基本工資過低，工人只能通過大量加班來獲取更多的收入，來滿足日常生活或者補貼家裡。在這樣的前提下，富士康工廠內還產生了「潛規則」，擁有「加班排班」權力的「線長」，就成為了工人「巴結」的對象。有媒體介紹，富士康內，「要想加班，最好請線長吃吃飯、洗洗腳」；「不願去做這些事的人，沒了加班，捱罵時線長的語氣也難和緩一分。」正所謂「權力滋生腐敗」，線長掌握加班的權力讓其他工人不得不貼錢要求加班。

郭台銘有一條著名的語錄：「走出實驗室就沒有高科技，只有服從的紀律。」服從的文化通過一系列的規章制度被建立起來，而這種服從是以高度的層級化來進行的。

在2015年的一篇報導中，有深圳富士康員工向記者表示，富士康在旺季實行「十三休一」（即每工作13日休息1天），每月只放兩天假，每天工作時間長達10小時。違反法定上限是司空見慣的事情。而鴻海集團董事長郭台銘曾公開表示，「富士康大陸員工自願要求加班，因為加班有錢拿，反正回到宿舍也是打遊戲。」

在富士康招聘網站上可以見到，他們對普工的基本要求是：高中學歷，無傳染病，無紋身即可。根據問卷抽樣，深圳富士康的學生工比例大約為30％，重慶、成都的富士康學生工比例遠超深圳。2012年，媒體曾報導，中國境內一家富士康工廠涉嫌非法僱用童工，最小的年僅14歲。此事引發外界進一步質疑富士康的學生實習項目。《第一財經》稱，這些未成年實習生的問題加重了過去三年時間裡富士康中國工廠的勞工相關問題，如自殺、群毆和罷工等。

富士康工人之一馬向前2010年在1月份跳樓身亡， 他是iPhone製造商富士康的第10名跳樓身亡的員工。富士康員工自殺潮，以及對其中員工心理健康的探討，曾經是社會非常關注的議題。

僅2010年上半年，富士康就發生了12起跳樓事件，其中10人死亡2人重傷，這一連串事件也被媒體稱作「富士康12連跳」。富士康系列自殺事件造成的負面影響當時也引起其代工客户的注意。

當時有媒體報導，在這一連串事件後，鴻海集團董事長郭台銘表示，集團將收回要求員工簽訂的所謂「不自殺承諾書」，並且降低跳樓自殺撫卹金至適當比例。

26 歲的Zhang Tingzhen是富士康的一名員工，一年前在中國南方一家工廠觸電倖存後，他的大腦幾乎被切除了一半，無法正常説話或行走。 一直為其支付住院費用的富士康自7月以來一直在要求他的家人將他從醫院帶走，並聲稱要切斷對他的治療的資助——該公司表示，此舉在中國勞工制度下並不違法。

Photo Credit: GettyImages

在中國的富士康工廠短期內發生一系列傷亡悲劇後，包括香港，台灣等多地都開展了針對富士康甚至蘋果公司的抗議活動；在2012年4月，在武漢富士康園區的約200名工人，也以揚言要集體跳樓的方式，抗議富士康的工資待遇和工作環境。