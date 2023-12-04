「蘋果工廠」富士康在中國像極一座圍城，外面的人擠破頭想進去，裡頭的人卻想逃出來
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中國的富士康工廠因穩定發放的薪水和大量的加班時間，吸引著一批又一批中國年輕人進廠；而同時，因為其管理的嚴苛和壓抑，這些年輕人來了又走，長期留下者甚少，有媒體稱其為「血汗工廠」。
撰文、攝影：Shell Long
2023年10月，中國稅務部門對富士康在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對其在河南、湖北等地的重點企業進行用地情況調查。
鴻海集團創辦人和最大股東郭台銘正宣佈參加台灣總統大選不久，台灣東海大學張峻豪教授接受採訪時認為，北京對鴻海出手，當然跟台灣選舉有關係。而中國的網路上，一些網友認為富士康「吃中國飯，砸中國鍋」，並支持對富士康的調查；另一方面，網友也關心這一事件會不會造成富士康的裁員，畢竟數以十萬計的家庭，依託於富士康生存。
1988年，富士康（鴻海科技集團）在中國深圳設廠，成為第一批進入中國的台資企業之一。如今，富士康已經成為中國規模最大的電子代工廠。尤其在智慧型手機普及，蘋果iPhone系列手機大熱後，蘋果的重要代工企業富士康更是成為中國作為「世界工廠」的標誌性企業之一。最高峰時，富士康在中國的超過30個園區裡共有約120萬名員工。
在富士康工作了十年的B站up主「舊真」，在介紹富士康時，曾套用錢鍾書《圍城》裡的話，「富士康真的很像一座圍城，外面的人擠破頭想進去，困在裡面的人卻想著逃出來。」
很多初入社會的年輕人選擇將自己的第一段職業生涯留在富士康，成為流水線工人。
中國的富士康工廠因穩定發放的薪水和大量的加班時間，吸引著一批又一批中國年輕人進廠；而同時，因為其管理的嚴苛和壓抑，這些年輕人來了又走，長期留下者甚少，有媒體稱其為「血汗工廠」。
由於「引進富士康」被視為巨大政績，富士康的產業園受各當地政府的極大歡迎，尤其是在欠發達省份。據《紐約時報》報導，通過查閱保密的政府記錄，以及對多領域相關人員的超過100次採訪顯示，地方政府為富士康提供了一系列特別待遇，包括稅收減免，勞動力征兆，甚至鉅額補貼。它為富士康提供了超過15億美元資金，去修建工廠的大片設施以及附近的員工宿舍；它幫助工廠分擔不斷產生的能源和運輸費用；它為流水線招募工人；在工廠實現出口目標之後，它還會提供獎勵。
在中國的每個富士康園區，都大大帶動了周邊的服務業發展，眾多小生意都以富士康員工為目標群體經營，其中餐飲和網咖尤其興盛。有媒體介紹，富士康本身提供了數十萬至上百萬的產業工人崗位的同時，圍繞這些工業園區的服務業也容納了大量就業人口。
據報導，富士康普通工人的收入中，有約一半是來自加班。由於基本工資過低，工人只能通過大量加班來獲取更多的收入，來滿足日常生活或者補貼家裡。在這樣的前提下，富士康工廠內還產生了「潛規則」，擁有「加班排班」權力的「線長」，就成為了工人「巴結」的對象。有媒體介紹，富士康內，「要想加班，最好請線長吃吃飯、洗洗腳」；「不願去做這些事的人，沒了加班，捱罵時線長的語氣也難和緩一分。」正所謂「權力滋生腐敗」，線長掌握加班的權力讓其他工人不得不貼錢要求加班。
郭台銘有一條著名的語錄：「走出實驗室就沒有高科技，只有服從的紀律。」服從的文化通過一系列的規章制度被建立起來，而這種服從是以高度的層級化來進行的。
在2015年的一篇報導中，有深圳富士康員工向記者表示，富士康在旺季實行「十三休一」（即每工作13日休息1天），每月只放兩天假，每天工作時間長達10小時。違反法定上限是司空見慣的事情。而鴻海集團董事長郭台銘曾公開表示，「富士康大陸員工自願要求加班，因為加班有錢拿，反正回到宿舍也是打遊戲。」
在富士康招聘網站上可以見到，他們對普工的基本要求是：高中學歷，無傳染病，無紋身即可。根據問卷抽樣，深圳富士康的學生工比例大約為30％，重慶、成都的富士康學生工比例遠超深圳。2012年，媒體曾報導，中國境內一家富士康工廠涉嫌非法僱用童工，最小的年僅14歲。此事引發外界進一步質疑富士康的學生實習項目。《第一財經》稱，這些未成年實習生的問題加重了過去三年時間裡富士康中國工廠的勞工相關問題，如自殺、群毆和罷工等。
富士康工人之一馬向前2010年在1月份跳樓身亡， 他是iPhone製造商富士康的第10名跳樓身亡的員工。富士康員工自殺潮，以及對其中員工心理健康的探討，曾經是社會非常關注的議題。
僅2010年上半年，富士康就發生了12起跳樓事件，其中10人死亡2人重傷，這一連串事件也被媒體稱作「富士康12連跳」。富士康系列自殺事件造成的負面影響當時也引起其代工客户的注意。
當時有媒體報導，在這一連串事件後，鴻海集團董事長郭台銘表示，集團將收回要求員工簽訂的所謂「不自殺承諾書」，並且降低跳樓自殺撫卹金至適當比例。
26 歲的Zhang Tingzhen是富士康的一名員工，一年前在中國南方一家工廠觸電倖存後，他的大腦幾乎被切除了一半，無法正常説話或行走。 一直為其支付住院費用的富士康自7月以來一直在要求他的家人將他從醫院帶走，並聲稱要切斷對他的治療的資助——該公司表示，此舉在中國勞工制度下並不違法。
在中國的富士康工廠短期內發生一系列傷亡悲劇後，包括香港，台灣等多地都開展了針對富士康甚至蘋果公司的抗議活動；在2012年4月，在武漢富士康園區的約200名工人，也以揚言要集體跳樓的方式，抗議富士康的工資待遇和工作環境。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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