挺巴勒斯坦示威標語「從河流到海洋」，為何會成為某些國家的政治禁語？

在支持巴勒斯坦的示威遊行中,「從河流到海洋」(From the river to the sea)這一口號反覆出現。對一些人來說,這是明顯的反猶主義,對另一些人來說,則是對平等權利的呼籲。目前,該口號在德國已被禁止使用。