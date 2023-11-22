生三胎免服兵役！韓國為了振興低迷的出生率，還提出哪些令人瞠目結舌的政策？

台韓兩國共同面臨的「國安問題」，即是生育率低落，如同大家近期在新聞媒體所見，出現「生不如死」（即該國新生兒出生率，遠低於國內死亡率，呈現人口負成長窘境）來描寫台韓現今面臨的困境。

而根據韓國統計廳於今（2023）年11月出所釋出的數據（以第二季為基準），該國將會面臨到歷史新低的0.70％出生率挑戰，比起先前CIA〈世界概況〉的1.11％預測還低，換句話說，若韓國最新預測數據屬實，即該國100位婦女，僅約有70位婦女生兒育女（一名），著實低落，而此數據從四年前2019年的0.92％直線滑落，將來到今年呈現歷史最低數值。

反過來看，台灣生育率似乎也好不到哪裡去，根據CIA先前預測數據，台灣新生兒出生率是低於韓國的1.09％，且根據內政部於9月所釋出資料，今年1至9月新生兒不到10萬人，預計今年一整年最終新生兒人數恐低於去年13.9萬人，也將創下歷史新低。台韓兩國難兄難弟，時常比拚誰到底是世界出生率最後一名的國家。

而台韓之所以讓人聞「生兒育女」色變，很多人都歸因現實生活「經濟壓力」巨大，不論是高房價、低薪，抑或通膨壓力、兒女教育費等，這些經濟重擔都讓不少「家庭計劃」停擺。

此言也不假，如同我於課堂上，若與業界學生討論台灣低落出生率時，也常聽見到許多未婚人士苦笑說，適婚年齡能找到喜歡的人結婚就已經夠艱辛，更別說婚後面對眾多生計壓力之際，還想要生個小孩，真是「生食都不夠，那有通曝乾」（台語），有得拚了。

當然，我們若擺脫現實經濟因素，正面從當代年輕人的角度來觀察，可言現今年輕人生活態度與上一代價值觀大不同，因為現今年輕朋友強調自我實現、多元成家，不一定得必然接受傳統「傳宗接代」概念，有時候一個人養隻「毛小孩」陪伴，也為一樂事，甚至是一個人健康，與相愛的人陪伴至老，也為當代思潮，換言之，生不生小孩，倒也不是這麼重要了。

當然，這樣的價值觀，究竟未來會對該國人口變化、經濟，甚至世界會造成怎麼樣的後續變化與影響，也是值得我們觀察的。