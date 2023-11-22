生三胎免服兵役！韓國為了振興低迷的出生率，還提出哪些令人瞠目結舌的政策？
我們想讓你知道的是
11月初，韓國政府又再度推出新的振興出生率方案，即該國「低出生高齡化社會委員會」於日前擬定，若韓國家庭生滿三個小孩，即有權利使用「高速公路公車道」與「優先使用公有停車場」，好方便家庭出遊。
台韓兩國共同面臨的「國安問題」，即是生育率低落，如同大家近期在新聞媒體所見，出現「生不如死」（即該國新生兒出生率，遠低於國內死亡率，呈現人口負成長窘境）來描寫台韓現今面臨的困境。
而根據韓國統計廳於今（2023）年11月出所釋出的數據（以第二季為基準），該國將會面臨到歷史新低的0.70％出生率挑戰，比起先前CIA〈世界概況〉的1.11％預測還低，換句話說，若韓國最新預測數據屬實，即該國100位婦女，僅約有70位婦女生兒育女（一名），著實低落，而此數據從四年前2019年的0.92％直線滑落，將來到今年呈現歷史最低數值。
反過來看，台灣生育率似乎也好不到哪裡去，根據CIA先前預測數據，台灣新生兒出生率是低於韓國的1.09％，且根據內政部於9月所釋出資料，今年1至9月新生兒不到10萬人，預計今年一整年最終新生兒人數恐低於去年13.9萬人，也將創下歷史新低。台韓兩國難兄難弟，時常比拚誰到底是世界出生率最後一名的國家。
而台韓之所以讓人聞「生兒育女」色變，很多人都歸因現實生活「經濟壓力」巨大，不論是高房價、低薪，抑或通膨壓力、兒女教育費等，這些經濟重擔都讓不少「家庭計劃」停擺。
此言也不假，如同我於課堂上，若與業界學生討論台灣低落出生率時，也常聽見到許多未婚人士苦笑說，適婚年齡能找到喜歡的人結婚就已經夠艱辛，更別說婚後面對眾多生計壓力之際，還想要生個小孩，真是「生食都不夠，那有通曝乾」（台語），有得拚了。
當然，我們若擺脫現實經濟因素，正面從當代年輕人的角度來觀察，可言現今年輕人生活態度與上一代價值觀大不同，因為現今年輕朋友強調自我實現、多元成家，不一定得必然接受傳統「傳宗接代」概念，有時候一個人養隻「毛小孩」陪伴，也為一樂事，甚至是一個人健康，與相愛的人陪伴至老，也為當代思潮，換言之，生不生小孩，倒也不是這麼重要了。
當然，這樣的價值觀，究竟未來會對該國人口變化、經濟，甚至世界會造成怎麼樣的後續變化與影響，也是值得我們觀察的。
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時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
我們想讓你知道的是
【旗艦折疊在巴黎：你選哪支Z？】 與艾蜜莉在巴黎的 Julien 和 Luc一起，用Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold 5 迎接美好週末！
「你是為工作而活，我們是為生活工作。」
大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！
星期一：收假日常
收假的早晨以一大堆訊息通知開啟，還在進行早晨儀式不想回訊息？Galaxy Z Flip5 讓你不用掀開手機就能輕鬆瀏覽通知內容，即使是小尺寸的摺疊手機螢幕也有 3.4 吋，不用怕眼睛花花看不清楚！
星期二：我的 VIP 客戶
上班日子太苦，怎麼能錯過接待可愛狗狗客戶的機會！
當需要指導模特兒擺姿勢的時候將 Galaxy Z Flip5 垂直擺放在平面上，即可解放雙手輕鬆攝影；路克在一旁也沒閒著，Galaxy Z Fold5 的 7.5 吋巨型螢幕搭配專屬的 S Pen，讓他隨時隨地都能輕鬆提筆揮灑創意。
看到最後的完成品，你覺得誰的作品略勝一籌？
星期三：忙裡偷閒
既然在法國週末工作是違法的，上班偷懶一定也是合理的！尤其是小週末的午休必須要離開公司 chill 一下。
跟著朱利安一起在秋天的暖陽下買杯抹茶散散步，陽光打在臉上的黃金時刻可不能不自拍，Galaxy Z Flip5 讓使用者不用打開螢幕就可以輕鬆拍攝，不錯過任何完美瞬間；或是跟路克一起去餐廳吃夾了濃郁乳酪的法式三明治，邊幫喜歡的腳踏車隊加油，Galaxy Z Fold5 的超大螢幕讓你不用帶平板也能不費力的觀賞比賽畫面。
難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？
星期四：拍攝日
到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。
星期五：迎接假日
整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！
朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。
有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！
旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？
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