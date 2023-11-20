中國意圖接近菲律賓海岸環礁，菲總統小馬可仕：南海緊張局勢持續升溫

據《美聯社》報導，菲律賓總統小馬可仕於今日（20日）表示，隨著中國持續在有領土紛爭地區擴大其存在，南海緊張局勢目前已「愈發嚴峻」。小馬可仕表示，菲律賓已與馬來西亞、越南等鄰國討論另定針對南海的行為準則。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）參加夏威夷亞太安全研究中心（Asia-Pacific Center for Security Studies）主辦的座談時，針對有關南海現況回答說：「不幸的是，我無法向大家報告說情勢有所改善，因為事實上情勢比起以往愈發嚴峻。」

他表示，中國軍艦對菲律賓海岸附近的環礁和淺灘展現意圖，最近的環礁距離菲律賓僅約60海裡（111公里）。

與盟國另定行為準則

路透社報導，小馬可仕也在座談會中表示，由於南海緊張情勢升高，促使菲律賓與其盟友、鄰國要維護這個地區的和平，包含在情勢變得更為嚴峻之際，另定建立行為準則。菲律賓已經與越南、馬來西亞等與菲律賓有領土爭端的其他東南亞國家接觸，「以制定我們自己的行為準則」，維持南海這片繁忙海運水道的開放。

他表示，中國與東南亞國協（ASEAN）之間談判多年的「南海行為準則」（South China Sea code of conduct）迄今未達成最後協議，相關進展相當緩慢，因此菲律賓已展開行動，與越南、馬來西亞等和菲國有領土爭議的東協國家聯繫，制定東南亞國家自己的行為準則。

不過報導稱，中國、馬來西亞、越南方面暫未就菲律賓總統的表態置評。

小馬可仕：對外國強權「寸土不讓」

中國聲稱擁有南海幾乎所有主權，並指出中國對南海的立場基於「九段線」。九段線源自中華民國的「十一段線」，如今九段線亦稱之為南海斷續線，中國最新發布的新版地圖中，聲稱擁有南海約90%的主權。2016年，國際常設仲裁法院依據《聯合國海洋法公約》宣判，中國的九段線主張沒有法律依據，但中國拒絕承認最後仲裁結果。菲律賓曾呼籲中國根據國際法和2016年的國際仲裁裁決，採取負責任的行動並遵守其義務。

路透社報導，小馬可仕近日重申在領土紛爭議題上不會對中國讓步，強調菲律賓對任何外國強權「寸土不讓」。

他說：「我想明確表示，身為總統，針對西菲律賓海領土爭端，菲律賓是不會放棄任何屬於我們的領土。我們堅定致力於維護基於規則的國際秩序，並將積極努力加強與合作夥伴聯盟。」

他也表示，中國已將南海多座島礁逐漸改造為基地。中國宣稱在南海無意軍事化，卻將三座島礁建成軍事基地。

報導指出，今年以來，中國與菲律賓在仁愛暗沙（國際通稱「第二湯馬仕島礁」Second Thomas Shoal；菲律賓稱「愛尤銀礁」Ayungin Shoal，中國稱「仁愛礁」）的爭端加劇，中方多次出動大量海警船與民兵船，試圖干擾菲律賓向擱淺該島礁的二戰時期登陸艦馬德雷山號運送補給品，上個月甚至發生船隻擦撞。

中方則指控菲律賓對包括仁愛暗沙在內的南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，堅決反對菲國向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒