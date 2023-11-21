蕭美琴在政壇起伏的經歷，頗能與「利益眾人，不計較個人得失」的范仲淹相呼應

曾經有教育同業問過我，在眾多的國文課本選文中，我自己最喜歡哪一課？我回答說是范仲淹〈岳陽樓記〉。當時同業有些驚訝，畢竟我在他眼中並非主流路線的國文老師，青睞的卻是非常傳統的經典古文，但與其說是喜歡文章，我更喜歡的是范仲淹這號人物。

然而，隨著總統大選將近，想到2024民進黨副總統候選人——蕭美琴，她在政壇起伏的經歷，其實也能和范仲淹相呼應。對照蕭美琴，她這幾年擔任駐美代表的表現，也確實為台灣提升了許多國際能見度，以靈活且務實的態度來為台灣爭取更多國際空間。

對比蕭美琴的表現，她是否為台灣歷來最好的駐美代表？或許各人心中自有定見，但蕭美琴在任駐美代表期間，台灣與美國的合作關係，無疑是台美斷交以來最友好的時刻。

暫先回到「天下第一流人物」——范仲淹，享有後世如此高的評價，加上孔廟內有供奉其牌位，必然難掩對其厚重儒家色彩的想定。而談到儒家先賢，似乎多數人很難脫離那種既定印象，但若要我說，我會認為范仲淹比較像是非主流的士大夫，不會特別強調文章創作理論，也沒有高舉儒家道統旗幟，相較下較像是實際做事的人。

在錢公輔〈義田記〉對於范仲淹的紀錄，他用自己的錢來購地，無償讓生活相對辛苦的親族耕種來自給自足，田地收租納入公庫不私藏，全部用於支應親族日後生老病死的龐大支出，而范仲淹卻過著一生簡約的日子，如果沒有錢公輔的紀錄，這段正史不見的美德便不為人所知。

又例如沈括《夢溪筆談・以工代賑》紀錄，范仲淹在面對地方發生饑荒災情，他運用獨特經濟觀點來紓困興利，卻因為有別於傳統官僚的獨特作法，招來監察官員彈劾，事後檢驗其政策績效亦頗受好評。

上段兩篇透過旁觀者紀錄范仲淹的文章，並非本文討論重點，但是透過第三者的視角，我們可以歸納出范仲淹的的人格特質：