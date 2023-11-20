「創業台北 躍向國際」2023臺北亮點企業榮耀出爐

臺北市政府產業發展局今年以「創業台北 躍向國際」為題，於11月9日至12月2日舉辦「2023台北國際創業節」，為展現扶植產業發展並表揚企業創新投資成果，今(17)日於三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO舉辦「2023臺北市亮點企業頒獎典禮」表揚獲獎企業。

林奕華副市長致詞時表示，臺北市有許多優秀企業和創業家，用他們的豐沛創意和堅毅決心，為臺北帶來繁榮與活力。放眼國際競爭，臺灣新創團隊仍面臨諸多挑戰，市府就資金面、人才面、市場面持續推出多項創業新政，致力將臺北市打造成一個對創業家友善的城市，支持國內的新創在臺北創造各種可能性。為樹立經營創新典範，促進標竿學習對象，臺北市政府自2014年舉辦「亮點企業選拔」，今年度「臺北市亮點企業獎」參選對象由曾受市府輔導、貸款或補助之優秀企業爭取亮點企業榮躍，共19家傑出企業脫穎而出。

臺北市政府林奕華副市長與2023年度潛力企業獎得主合影

本次獲獎企業表現亮眼，特別在「國際化」、「永續」及「多元平等」卓具成效與特色。五大項「亮點獎」的部分，「技術卓越獎」由台灣蜂圖誌科技有限公司獲得，提供純軟體室內地圖及無縫接軌導航服務，切入香港、日本等國際室內導航市場，也開發身障人士可以享受之無障礙導航服務，促進身心障礙者生活便利性；「服務創新獎」由飛達智能股份有限公司獲獎，透過共享平台與專案管理技術，實現傳統修繕產業的數位轉型，旗下平台上線二年完成9,000件民眾修繕，協助980家工程行、設計師、師傅等族群，透過新科技改變現有業態為服務創新之表率；「文創拔萃獎」由山峸製作設計有限公司得獎，在表演藝術領域實踐永續與循環經濟，保有手工技法但導入系統化管理，為表演藝術注入創新活水；「品牌領航獎」由晨星樂廚股份有限公司獲獎，開拓全新的深度旅遊體驗模式「觀光行料理教室」，以獨特的烹飪體驗、市場導覽和企業團建為營業核心，食材部分皆選用臺灣在地食材，實現低碳永續，已服務來自超過52個國家客戶，提升臺北市觀光旅遊發展與國際知名度；「投資典範獎」由普瑞默生物科技股份有限公司獲獎，其致力發展新世代核醫放射藥物，促進台灣醫藥產業邁向新世代精準醫療，並積極與國內外生技公司建立策略合作關係，展現普瑞默成為世界級核醫放射藥廠的決心。

本年度也從眾多參選企業中選出特別獎得主。其中「傑出青年創業獎」由假期國際有限公司獲得，從複合式導流到沉浸式體驗到行銷傳散，線上線下通路布局完整，創辦人徐亦知是七年級生，但打造「vacanza」品牌年營收達3億元，平均每8秒銷售1件，目前是臺灣飾品市佔率第一的品牌；「傑出女性創業獎」由品則股份有限公司獲得，創辦人林詩懷女士從當母親照顧嬰幼兒的親身體驗，研發出全球第一款具顯溼功能的布尿布「Fairywell Cloth」並獲4項專利與2個設計獎，適用於0-3歲，一個寶寶平均可減少使用8,000件紙尿布；「永續發展貢獻獎」由淨毒五郎有限公司獲得，以再生塑料、裸售推廣、公益慈善實踐重複使用的永續價值與社會關懷理念，商品超過7成品項採用100%再生塑膠，一年減少近20萬個新塑膠瓶器，相當於10噸塑膠量；「友善職場貢獻獎」得主七棵橡樹國際股份有限公司建立Story Wear品牌，融合傳統與創新，將廢棄織品回收再製，同時也幫助二度就業婦女、腦麻兒就業，關注在地弱勢勞工就業議題，促進多元平等就業職場；「社會創新貢獻獎」得主小驢行股份有限公司打造全臺最大「無障礙福祉車輛」派遣媒合服務，運用4項專利技術，過去二年媒合超過193萬趟長照交通接送服務，協助地方政府發展長照2.0交通接送！

林奕華副市長、產業局陳俊安局長與2023年度19家得獎企業合影

2023臺北國際創業節系列活動在今天亮點企業頒獎典禮之後，接續登場的是近年盛行的自造者活動，11月18、19日於瓶蓋工廠台北製造所舉辦Maker Faire Taipei是全臺灣起源最早、規模最大、最具指標性的創客嘉年華，現場將展出多元的自造者作品及創意點子，一窺自造者從無到有、從創意發想到創新創業的成果，國際Maker齊聚一堂共同交流學習！歡迎對Maker世界有興趣的民眾踴躍參觀。

為讓創業圓夢，臺北市政府產業局提供專人服務，協助受理獎勵補助申請及諮詢，專線服務電話：1999（外縣市請撥02-27208889）轉6625、1428、1429；相關資訊可於產業局官網（https://www.doed.gov.taipei/）、StartUP@Taipei創業臺北（https://www.startup.taipei/）、「臺北市產業局－創業台北StartUp Taipei」FB粉絲專頁及「臺北市產業發展獎勵補助計畫」官網（https://www.industry-incentive.taipei/）查詢。想知道更多「2023臺北國際創業節」相關訊息，請上「2023臺北國際創業節」活動網站查詢(https://www.startup.taipei/2023tisf/)，或撥打諮詢專線：1999（外縣市請撥02-27208889）轉6498、1431。