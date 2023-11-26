《改變世界【科技先驅篇】》：台灣社會福利先驅——施乾與他的「愛愛寮」

文：胡川安

台灣社會福利的先驅

施乾

profile

國籍：日治時期的台灣 身分：慈善事業家 生日：西元1899年7月23日 卒年：西元1944年9月24日

台灣民眾普遍都過著小康的生活，然而還是有很多窮苦人家。他們有些居無定所，流落街頭，我們現在稱他們為「無家者」，有不少善心團體和社會福利措施幫助他們。台灣最早有社會福利概念的是施乾所成立的「愛愛寮」，透過組織和制度幫助乞丐，解決社會問題。

施乾是淡水人，西元1899年在日本統治下的台灣出生。少年施乾十分優秀，他選擇進總督府的工業講習所學習一技之長，學習製圖、機械和材料等專業。經過三年的學習，施乾成為專業的技術人員。當時台灣很缺少現代化的技術人員，因此施乾畢業後就到了台灣總督府工作，負責工商調查和統計。

施乾的工作相當穩定，是個鐵飯碗。但是，施乾曾經閱讀過日本宗教家和社會改革者的書，像是：西田天香、小河滋次郎。他們對於現代社會問題還有救助措施都有新的想法，瞭解乞丐不只是個人問題，而是要整個社會一起動手解決。

台灣在施乾以前也有慈善的設施，像是：普濟堂、養濟院和義倉。這些設施救助貧困，施捨給乞丐食物或是救濟窮人。但是，施乾認為如果這些慈善組織都能夠發揮功效，台灣應該不會有那麼多乞丐。顯然，以前的慈善組織在經營和理念上無法發揮作用。

如果想要根本解決乞丐的問題，施乾認為要確實瞭解是否有救的必要，不要浮濫地給予。還有一點更重要的是：給乞丐錢，不如給他們生活用品。如果有醫療的需求，也要幫他們治好病，然後希望他們能夠像正常人一樣回到社會工作，成為有生產力的勞動者。

因此，施乾不只單純幫助乞丐，還想讓他們有工作能力，正常地工作。為了正確瞭解乞丐的問題，施乾做了詳細的調查研究，寫了一本《乞食撲滅論》。從統計資料來看，大部分會變成乞丐的人是由於生病、家庭變故或是災難，並不是因為他們懶惰。如果一個社會有乞丐，代表某個部分出現了問題，之後也會產生公共安全的問題。所以，施乾認為，如果家庭或是社會健全，就不應該會有乞丐的出現。

為了幫助乞丐，施乾成立「愛愛寮」，收容牠們。但施乾不只單純收容，還給他們飯吃。施乾收容後，生病的安排他們看病，然後接受教育，學習生活技能，最後讓他們可以重返社會。除此之外，施乾不只在台北成立「愛愛寮」，還想要在每個地方都推行，在基隆、新竹、台中、台南和高雄都紛紛成立。

施乾知道要幫忙乞丐不只要靠政府，他還到處演講，出版書籍，在報章雜誌上獲取大家的注意，希望社會大眾能夠捐款或捐物，喚起大家的注意，很像現在NPO組織的營運方式。施乾成立組織處理社會問題，是台灣將乞丐問題當作社會問題的第一人，也是現代社會福利的先驅。

Photo Credit: 時報出版

關鍵人物知識+Plus：施照子

施照子原名清水照子，出生於明治13年（西元1910年）的一個京都富商家庭中，畢業於京都第二高等女校，西元1934年，在24歲時與愛愛寮的創立者、台灣慈善家施乾私訂終身，因而渡海來台灣展開婚姻生活。

剛來台灣的施照子，人生地不熟，還要協助施乾的慈善事業，西元1939年太平洋戰爭爆發，物質匱乏的情況下，為求生存，她典當訂婚的白金戒指、和服等物品，換取糧食，有時施乾外出募款，她就在愛愛寮負責管理事務。

她教院民們種菜、養豬、做手工藝品販賣，學習自立更生，並且培養未來回歸社會的能力。後來，有了美援，愛愛寮的經濟狀況好轉，才使得院內的生活狀況好轉。台灣光復後，愛愛寮數度改名，西元1949年遵照法令改為私立台北愛愛救濟院，後來又改為台北私立愛愛救濟院，直到西元1976年才改為台北愛愛院。

書籍介紹

本文摘錄自《改變世界：25個影響歷史文明的名人大事【科技先驅篇】》，時報出版

作者：胡川安

繪者：張容容

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

內容緊扣課綱X培養獨立思考能力X21世紀全新視角

發現世界新定理與發明家們Ｘ推動新思潮改變社會發展

25個跨越歷史古今中外緊扣時代的科技先驅，

用全新的立場、角度和視野，

再定義這些發現全新定理與社會科學的人們，

並為他們對當時以至於現代帶來前所未有的轉變感到驕傲。

今天我們擁有便利的生活，或是免於疾病之苦，都來自過去這些擁有創新思維，並且努力不懈的人們。「改變世界：25個影響歷史文明的名人大事」系列的《科技先驅篇》中，你可以看到25個影響世界的科學家與思想家，透過他們從小到大的生活環境，窺見這些人的人格特質養成，完整瞭解他們的人生脈絡與對至今為止的世界的巨大影響。練習培養好奇心、觀察力與堅持不懈的精神，藉此養成持之以恆的生活態度。

你喜歡聽故事嗎？有些人可能覺得歷史太遙遠，

但是這些事雖然發生在過去，但其實跟現代息息相關，

我們可以透過瞭解關鍵人物與世界發展，

看到他們在不同的時間、地點和文化中，

對整個歷史長流產生重大影響。

這些人不但發揮自己的能力，感動當時的人們，

也轉動了歷史巨輪，讓現代變得不一樣。

Photo Credit: 時報出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰