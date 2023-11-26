《改變世界【科技先驅篇】》：台灣社會福利先驅——施乾與他的「愛愛寮」
我們想讓你知道的是
「改變世界：25個影響歷史文明的名人大事」系列的《科技先驅篇》中，你可以看到25個影響世界的科學家與思想家，透過他們從小到大的生活環境，窺見這些人的人格特質養成，完整瞭解他們的人生脈絡與對至今為止的世界的巨大影響。練習培養好奇心、觀察力與堅持不懈的精神，藉此養成持之以恆的生活態度。
文：胡川安
台灣社會福利的先驅
施乾
profile
- 國籍：日治時期的台灣
- 身分：慈善事業家
- 生日：西元1899年7月23日
- 卒年：西元1944年9月24日
台灣民眾普遍都過著小康的生活，然而還是有很多窮苦人家。他們有些居無定所，流落街頭，我們現在稱他們為「無家者」，有不少善心團體和社會福利措施幫助他們。台灣最早有社會福利概念的是施乾所成立的「愛愛寮」，透過組織和制度幫助乞丐，解決社會問題。
施乾是淡水人，西元1899年在日本統治下的台灣出生。少年施乾十分優秀，他選擇進總督府的工業講習所學習一技之長，學習製圖、機械和材料等專業。經過三年的學習，施乾成為專業的技術人員。當時台灣很缺少現代化的技術人員，因此施乾畢業後就到了台灣總督府工作，負責工商調查和統計。
施乾的工作相當穩定，是個鐵飯碗。但是，施乾曾經閱讀過日本宗教家和社會改革者的書，像是：西田天香、小河滋次郎。他們對於現代社會問題還有救助措施都有新的想法，瞭解乞丐不只是個人問題，而是要整個社會一起動手解決。
台灣在施乾以前也有慈善的設施，像是：普濟堂、養濟院和義倉。這些設施救助貧困，施捨給乞丐食物或是救濟窮人。但是，施乾認為如果這些慈善組織都能夠發揮功效，台灣應該不會有那麼多乞丐。顯然，以前的慈善組織在經營和理念上無法發揮作用。
如果想要根本解決乞丐的問題，施乾認為要確實瞭解是否有救的必要，不要浮濫地給予。還有一點更重要的是：給乞丐錢，不如給他們生活用品。如果有醫療的需求，也要幫他們治好病，然後希望他們能夠像正常人一樣回到社會工作，成為有生產力的勞動者。
因此，施乾不只單純幫助乞丐，還想讓他們有工作能力，正常地工作。為了正確瞭解乞丐的問題，施乾做了詳細的調查研究，寫了一本《乞食撲滅論》。從統計資料來看，大部分會變成乞丐的人是由於生病、家庭變故或是災難，並不是因為他們懶惰。如果一個社會有乞丐，代表某個部分出現了問題，之後也會產生公共安全的問題。所以，施乾認為，如果家庭或是社會健全，就不應該會有乞丐的出現。
為了幫助乞丐，施乾成立「愛愛寮」，收容牠們。但施乾不只單純收容，還給他們飯吃。施乾收容後，生病的安排他們看病，然後接受教育，學習生活技能，最後讓他們可以重返社會。除此之外，施乾不只在台北成立「愛愛寮」，還想要在每個地方都推行，在基隆、新竹、台中、台南和高雄都紛紛成立。
施乾知道要幫忙乞丐不只要靠政府，他還到處演講，出版書籍，在報章雜誌上獲取大家的注意，希望社會大眾能夠捐款或捐物，喚起大家的注意，很像現在NPO組織的營運方式。施乾成立組織處理社會問題，是台灣將乞丐問題當作社會問題的第一人，也是現代社會福利的先驅。
關鍵人物知識+Plus：施照子
施照子原名清水照子，出生於明治13年（西元1910年）的一個京都富商家庭中，畢業於京都第二高等女校，西元1934年，在24歲時與愛愛寮的創立者、台灣慈善家施乾私訂終身，因而渡海來台灣展開婚姻生活。
剛來台灣的施照子，人生地不熟，還要協助施乾的慈善事業，西元1939年太平洋戰爭爆發，物質匱乏的情況下，為求生存，她典當訂婚的白金戒指、和服等物品，換取糧食，有時施乾外出募款，她就在愛愛寮負責管理事務。
她教院民們種菜、養豬、做手工藝品販賣，學習自立更生，並且培養未來回歸社會的能力。後來，有了美援，愛愛寮的經濟狀況好轉，才使得院內的生活狀況好轉。台灣光復後，愛愛寮數度改名，西元1949年遵照法令改為私立台北愛愛救濟院，後來又改為台北私立愛愛救濟院，直到西元1976年才改為台北愛愛院。
書籍介紹
本文摘錄自《改變世界：25個影響歷史文明的名人大事【科技先驅篇】》，時報出版
作者：胡川安
繪者：張容容
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內容緊扣課綱X培養獨立思考能力X21世紀全新視角
發現世界新定理與發明家們Ｘ推動新思潮改變社會發展
25個跨越歷史古今中外緊扣時代的科技先驅，
用全新的立場、角度和視野，
再定義這些發現全新定理與社會科學的人們，
並為他們對當時以至於現代帶來前所未有的轉變感到驕傲。
今天我們擁有便利的生活，或是免於疾病之苦，都來自過去這些擁有創新思維，並且努力不懈的人們。「改變世界：25個影響歷史文明的名人大事」系列的《科技先驅篇》中，你可以看到25個影響世界的科學家與思想家，透過他們從小到大的生活環境，窺見這些人的人格特質養成，完整瞭解他們的人生脈絡與對至今為止的世界的巨大影響。練習培養好奇心、觀察力與堅持不懈的精神，藉此養成持之以恆的生活態度。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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