「送肉粽／送煞」是什麼？禁忌、儀式、習俗、時機、路線與花費大揭密
我們想讓你知道的是
其實送肉粽沒有大家講得這麼恐怖，這只是一個民間習俗，很多內容跟故事都是以訛傳訛，只要不要看祂，不要阻礙祂，讓祂順順走出去就好，對我們未知的保持尊敬的態度，才避免惹來禍端。要是下次在彰化沿海地區不得已剛好遇上了，可以側身面向民宅迴避，心中默念佛號且避免直視。
文：冬瓜行旅
你知道什麼是送肉粽嗎？這九點送肉粽禁忌要注意！
「送肉粽」其實是一種歷史久遠的喪葬習俗，但你知道送肉粽／送煞的由來與儀式是什麼嗎？民間流傳的許多送肉粽習俗讓人戒慎恐懼，但別擔心，只要保持尊敬且遵守這些禁忌與注意事項，就能避免惹來禍端！
什麼是送肉粽？由來是？
相信有許多人甚至是年輕一代比較少聽到送肉粽一詞，也有部分人誤解成真的送肉粽（對，就是誤解成端午節的那個肉粽），其實關於這項民間喪葬習俗，原名叫「送吊煞」或「送煞」，是彰化、鹿港沿海一帶興起的民俗儀式。這個民俗源自於大陸福建泉州，早期移居來台灣時，此儀式也被帶來彰化沿海一帶，以鹿港最為知名。
而送肉粽的由來是因為民間認為，自殺者的靈體會因為不能自主離開自殺地而變成地縛靈，尤其是上吊自縊的死者怨氣更重，往生者斷氣之後，生前怨氣及死亡過程中的痛苦意識會累積成「煞氣」，留在吊具等周邊物品上，而靈魂在原地徘徊並有重複自殺的行為，因此需要進行送吊煞／送肉粽儀式，在特定時程將相關的物品送走，否則可能導致其他人被「抓交替」。
那為什麼會叫「送肉粽」？是因為當地人最初基於對亡者的尊重不稱祂們為吊死鬼，而是以細繩綁肉粽的情境去暗喻「上吊」，除煞儀式就叫送肉粽，而鹿港一帶更將上吊喻為「縛粽」（台語），用來取代直接說出上吊自縊這件事。
送肉粽儀式與流程
事前的準備
儀式開始之前，承辦的廟宇會提早通知當地住附近居民送肉粽的路線及時間，儀式通常會在送煞當天晚上21點至23點時舉行。
開始前一小時左右，承辦人員會聚集在事發處的房子前方，並在預計路線的沿路設置「祭送，迴避」或者「前有法事，敬請改道」之類字樣的路障，以利法事順利進行，也會在各路口擺桌祭拜，而當天晚上，附近各家居民都會緊閉門窗且不出門，並在門窗上張貼符令，以免「被煞到」。
流程參考：
- 清晨：出殯（入殮／出殯／安葬等）流程
- 早上：勘查路線，發給附近住戶「壓煞福」貼在門窗
- 下午：普度儀式，請角頭神明坐鎮各路口
- 晚上：送肉粽儀式開始，約在21至23點開始進行
- 凌晨：深夜送肉粽全部儀式在2小時結束
送煞儀式
依照不同地區或各派別，對於送肉粽有些微不同的做法，通常會先開壇、淨壇，請王爺乩身起駕，一名道士搭配數名穿龍虎法裙的法師，到上吊事發處做小科儀，以草人、紙人代替亡者，繩子則代表煞氣，把兩者放到有金紙的紙箱，送出主家（喪家）。若亡者在樑上上吊，會取下一部分樑柱，若是門則全拆掉一起送走，以免煞氣留在原地。
接著是跳鍾馗部分，邊放鞭炮邊帶領著隊伍往海邊前進，而隊伍中尾端的人要拿掃帚，將煞氣掃掉，並且將上吊用的繩子及往生者接觸到的物品，運到目的地燒掉，並送煞出境，地點通常會在靠出海口或大排水溝處，目的是為了讓煞不斷飄流無法回來，同時也希望藉由海上航行的王船來鎮壓煞氣。
送肉粽費用
不同的地區，或是請不同的道士、法師、葬儀社處理，其實會有不同的費用範圍。
曾有彰化的殯葬業者表示，「送肉粽」儀式要有多名法師誦經、作法、啟壇，一般費用要5、6萬元；若由宮廟來處理的話，花費更要到30餘萬元也是有可能。
而在台中地區其實也有處理類似上吊案件，有祭煞儀式，但過程較為簡單，費用約落在5000、6000元上下；台南地區的作法更簡單，直接由法師將繩子取下並誦經燒化即可，沒有特別祭煞儀式，花費就落在2000、3000元左右。
九大送肉粽禁忌
對於送肉粽很恐懼？別擔心，社長告訴你，只要不要違反以下禁忌，就能避免惹來禍端。
- 不可以脫隊：參加過程或是你是不小心遇到隊伍的話，要跟著走一段路，不能中途脫隊以免落單遭鬼魂纏住，但旁邊有岔路的話就要走開，避免惹禍上身讓煞氣跟著你。
- 沿途居民不可開門窗：若住家在送肉粽的沿途路上，家裡的門窗要是緊閉的狀態，避免鬼魂趁虛而入及煞氣竄入家中。
- 回程不可以回頭及說話：參加送肉粽儀式準備回程時，不可以轉頭看也不可以說話，避免煞氣跟著你。
- 沿途不能道姓名：整個儀式過程中不能喊任何名字，以免成為中煞的目標，防止鬼魂報復。
- 禁戴項鍊、披毛巾：因有象徵上吊的意思。
- 隊伍不能超越令旗：煞氣押送在隊伍的前頭，超越的話可能會被纏身。
- 女性避免參加：因男性的陽氣較重能制鬼。
- 海邊東西別亂撿：送肉粽儀式最後會在海邊結束，因此海邊附近的東西不要亂撿，避免撿到相關物品讓煞氣跟著你。
- 儀式結束後拜拜再回家：避免煞氣跟回家。
要是下次在彰化沿海地區不得已剛好遇上了，可以側身面向民宅迴避，心中默念佛號且避免直視。若真的迴避不了，已經直接與隊伍相遇了，就如上述第一點所述，直接跟著隊伍走，表示送死者一程，回家前再去廟宇求取香火護身即可。
其實送肉粽沒有大家講得這麼恐怖，這只是一個民間習俗，很多內容跟故事都是以訛傳訛，只要不要看祂，不要阻礙祂，讓祂順順走出去就好，對我們未知的保持尊敬的態度，才避免惹來禍端。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
原標題：送肉粽／送煞是什麼？送肉粽的禁忌、儀式、習俗、時間、路線、費用大揭密！
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：羅元祺
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