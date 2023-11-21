香港男性性工作者工作導賞：深度對談與示範，一探心路歷程

撰文：兩蚊｜攝影：麥子｜文字編輯：麥子｜網站編輯：Beth

2022年尾午夜藍出版的《午夜男喃：香港男性性工作者口述歷史》，讓一眾讀者可以從8段生命故事中，一瞥哥哥仔的工作日常和個人歷史。事隔大半年，午夜藍在第一屆性／別日常對話節又舉辦了一場哥哥仔工作導賞，不但讓參與者親眼目睹和體驗哥哥仔Jim的按摩技法，更在近距離面對面傾談的珍貴時間中，了解更多他在這些年來從較公共的浴場，到較私人的按摩場所的工作經歷，以及他在歷經疫情、社會風氣逐漸改變的工作環境下，體會到的種種成就感與挫敗感。

親身分享：自立門戶的辛酸，一度打算不再做下去

「你的按摩不夠挑逗性。」到達午夜藍中心，剛剛坐下的我，冷不妨聽到當天受邀出席活動分享工作歷程的哥哥仔Jim，語帶點不忿地複述早前一位客人對他的評價。

是次由午夜藍主持的工作導賞活動，從受邀哥哥仔Jim分享他的入行經過開始。他直言道，不論是帶自己入行的師傅，還是自己都早早知道做包含性服務的按摩並不長久——在這不算太大的市場當中，年輕而俊俏的男生可謂源源不絕，唯有按摩的技術和口碑才能突圍而出。所以在Jim輾轉入行幾年後，他曾經進修按摩的技巧、儲存彈藥，好讓自己及後能夠逐步從浴場這種公共場合、從包含性服務的按摩和抽佣的潛規則中淡出，自立門戶為客人提供服務。

要達到這種理想的工作模式，Jim表示絕不是一個容易的過程，一方面是會流失習慣到公共浴場的客源，一方面是需要轉換服務方針。現時，Jim選擇以舒緩身體肌肉的按摩為服務重點，至於前列腺按摩甚至「出火」（幫客人手淫）則為附加服務，即所謂的「甜品」環節。「我想在這份工作中取得自主性。」Jim如斯說。

從自立門戶，再歷經疫情的洗禮，Jim始終維持著低慾望的生活，只希望慢慢在社群中建立口碑，築起屬於自己的小空間。聽著Jim的分享，我開始理解到客人那句「你的按摩不夠挑逗性」評價對他帶來的衝擊，以及他那一刻之所以萌生「不想做下去」想法的難受心情。事實上，哥哥仔也是一份講求你情我願的工作：因為在客人選擇按摩師傅的同時，對等地，哥哥仔也在選擇客人。況且如Jim所說，他現時的工作主軸是按摩和舒緩效果，所以當他遇上合口味的客人才會按心情疊加其他服務。這又有何不可？尤其到了私按的環境，應當能如Jim所願，掌握更多選擇的自由。然而，Jim在言談間也透露了他至今仍被所謂的潛規則局限、甚至很多時身不由己，讓聽者也感受到一種先前努力都付諸流水的無奈。

示範環節：男女生理構造的不同，如何刺激男人敏感的部分？

故事講完了，接下來便是Jim親身示範按摩技法的環節。在參加者圍起的半圓中心，午夜藍中心的兩位員工首先攤開了一張按摩床；而在做好各種衛生措施後，午夜藍中心的員工Sean率先作為Jim的「模特」，脱去上衣，背對Jim平躺在床上。隨即，Jim為他披上毛巾，一邊開始上手上的動作，一邊為參加者講解。

只見Jim熟練、靈活地善用雙手及手肘各個部分，慢慢感受對方需要鬆弛、舒緩的身體肌肉，再逐漸加大力度，又不時詢問對方他按下去的地方是否正確。一來一回，雖然看不到Sean的表情，但的確看到哥哥仔的細心和專業。除了Sean，及後也有兩名參加者表示想一試Jim的手勢。有趣的是，Jim坦言自己入行多年以來，一直都是面對生理男性的身體——對著袒露身體躺在床上的男人時，無論Jim是透過按摩舒緩他們的痛症，抑或透過「甜品」環節刺激男人乳頭、前列腺等敏感的身體部分，這些經驗都讓他為男性按摩時得心應手。相較之下，Jim對於生理女性的身體肌肉構造就沒那麼熟悉。

說到這點，就不得不提整個示範環節的高潮部分——午夜藍中心員工拿出一個屁股矽膠模型，同時也準備了指險套和潤滑液，讓Jim可以示範一次他所口述的整套「甜品」服務。作為其中一名參加者，這是我在整個活動中最喜歡的部分，也是我在第一屆「性／別日常對話節」參與過的活動中最欣賞和印象深刻的一環。除了因為參加者與嘉賓可以百無禁忌、甚麼都談；也因為負責主持活動的午夜藍中心員工十分尊重參加者的意願，在示範環節之先會取得所有人的知情同意。

示範環節所使用的按摩床。

圖片由作者提供｜攝影：麥子 示範環節所使用的屁股模型。

由淺入深，「出火」的部分自然不用多示範，大家言談間已能意會。講到前列腺按摩，Jim表示，為確保雙方的安全、衛生，他雖不會要求客人事前清洗，但自己一定會戴上指險套，以及確保有足夠的潤滑，可謂享受樂趣的第一步。這項服務講求技巧，因為那一塊在膀胱末端、直腸前端、下體中心處小小脹脹的區域，每個人的實際位置都不太一樣；加上客人當中不乏較習慣當「1仔」或是與異性進行性行為的男性，對於他們而言，這項帶舒緩功效的服務也是未知領域，所以需要帶領他們慢慢摸索自己的身體。作為一名生理女性，前列腺按摩這部分的示範是一項對我頗為珍貴的資訊。若不是參加了這次活動，我對這個帶點神秘色彩領域的認識，恐怕只能停留於有限度的BL漫畫描述。

「邪骨」的默契：按摩與性服務的界線

活動體驗完畢，踏出午夜藍中心，踩著梯級緩緩向下。我的腦海裏一直盤旋著方才午夜藍幹事Sean所說的一句調侃：「其實香港並沒有100%的正骨場（按摩院）。」

「邪骨」這個詞語，在現在的語境中，無疑予人一種政治不正確的觀感。但無可否認，那是師傅和客人之間最曖昧同時最自由的部分——雖不應該成為一種默許，卻可以成為一種雙方達成共識之後的默契。甜品的甜度，應是由師傅自由控制的。