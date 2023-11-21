香港男性性工作者工作導賞：深度對談與示範，一探心路歷程
我們想讓你知道的是
「邪骨」這個詞語，在現在的語境中，無疑予人一種政治不正確的觀感。但無可否認，那是師傅和客人之間最曖昧同時最自由的部分——雖不應該成為一種默許，卻可以成為一種雙方達成共識之後的默契。甜品的甜度，應是由師傅自由控制的。
撰文：兩蚊｜攝影：麥子｜文字編輯：麥子｜網站編輯：Beth
2022年尾午夜藍出版的《午夜男喃：香港男性性工作者口述歷史》，讓一眾讀者可以從8段生命故事中，一瞥哥哥仔的工作日常和個人歷史。事隔大半年，午夜藍在第一屆性／別日常對話節又舉辦了一場哥哥仔工作導賞，不但讓參與者親眼目睹和體驗哥哥仔Jim的按摩技法，更在近距離面對面傾談的珍貴時間中，了解更多他在這些年來從較公共的浴場，到較私人的按摩場所的工作經歷，以及他在歷經疫情、社會風氣逐漸改變的工作環境下，體會到的種種成就感與挫敗感。
親身分享：自立門戶的辛酸，一度打算不再做下去
「你的按摩不夠挑逗性。」到達午夜藍中心，剛剛坐下的我，冷不妨聽到當天受邀出席活動分享工作歷程的哥哥仔Jim，語帶點不忿地複述早前一位客人對他的評價。
是次由午夜藍主持的工作導賞活動，從受邀哥哥仔Jim分享他的入行經過開始。他直言道，不論是帶自己入行的師傅，還是自己都早早知道做包含性服務的按摩並不長久——在這不算太大的市場當中，年輕而俊俏的男生可謂源源不絕，唯有按摩的技術和口碑才能突圍而出。所以在Jim輾轉入行幾年後，他曾經進修按摩的技巧、儲存彈藥，好讓自己及後能夠逐步從浴場這種公共場合、從包含性服務的按摩和抽佣的潛規則中淡出，自立門戶為客人提供服務。
要達到這種理想的工作模式，Jim表示絕不是一個容易的過程，一方面是會流失習慣到公共浴場的客源，一方面是需要轉換服務方針。現時，Jim選擇以舒緩身體肌肉的按摩為服務重點，至於前列腺按摩甚至「出火」（幫客人手淫）則為附加服務，即所謂的「甜品」環節。「我想在這份工作中取得自主性。」Jim如斯說。
從自立門戶，再歷經疫情的洗禮，Jim始終維持著低慾望的生活，只希望慢慢在社群中建立口碑，築起屬於自己的小空間。聽著Jim的分享，我開始理解到客人那句「你的按摩不夠挑逗性」評價對他帶來的衝擊，以及他那一刻之所以萌生「不想做下去」想法的難受心情。事實上，哥哥仔也是一份講求你情我願的工作：因為在客人選擇按摩師傅的同時，對等地，哥哥仔也在選擇客人。況且如Jim所說，他現時的工作主軸是按摩和舒緩效果，所以當他遇上合口味的客人才會按心情疊加其他服務。這又有何不可？尤其到了私按的環境，應當能如Jim所願，掌握更多選擇的自由。然而，Jim在言談間也透露了他至今仍被所謂的潛規則局限、甚至很多時身不由己，讓聽者也感受到一種先前努力都付諸流水的無奈。
示範環節：男女生理構造的不同，如何刺激男人敏感的部分？
故事講完了，接下來便是Jim親身示範按摩技法的環節。在參加者圍起的半圓中心，午夜藍中心的兩位員工首先攤開了一張按摩床；而在做好各種衛生措施後，午夜藍中心的員工Sean率先作為Jim的「模特」，脱去上衣，背對Jim平躺在床上。隨即，Jim為他披上毛巾，一邊開始上手上的動作，一邊為參加者講解。
只見Jim熟練、靈活地善用雙手及手肘各個部分，慢慢感受對方需要鬆弛、舒緩的身體肌肉，再逐漸加大力度，又不時詢問對方他按下去的地方是否正確。一來一回，雖然看不到Sean的表情，但的確看到哥哥仔的細心和專業。除了Sean，及後也有兩名參加者表示想一試Jim的手勢。有趣的是，Jim坦言自己入行多年以來，一直都是面對生理男性的身體——對著袒露身體躺在床上的男人時，無論Jim是透過按摩舒緩他們的痛症，抑或透過「甜品」環節刺激男人乳頭、前列腺等敏感的身體部分，這些經驗都讓他為男性按摩時得心應手。相較之下，Jim對於生理女性的身體肌肉構造就沒那麼熟悉。
說到這點，就不得不提整個示範環節的高潮部分——午夜藍中心員工拿出一個屁股矽膠模型，同時也準備了指險套和潤滑液，讓Jim可以示範一次他所口述的整套「甜品」服務。作為其中一名參加者，這是我在整個活動中最喜歡的部分，也是我在第一屆「性／別日常對話節」參與過的活動中最欣賞和印象深刻的一環。除了因為參加者與嘉賓可以百無禁忌、甚麼都談；也因為負責主持活動的午夜藍中心員工十分尊重參加者的意願，在示範環節之先會取得所有人的知情同意。
由淺入深，「出火」的部分自然不用多示範，大家言談間已能意會。講到前列腺按摩，Jim表示，為確保雙方的安全、衛生，他雖不會要求客人事前清洗，但自己一定會戴上指險套，以及確保有足夠的潤滑，可謂享受樂趣的第一步。這項服務講求技巧，因為那一塊在膀胱末端、直腸前端、下體中心處小小脹脹的區域，每個人的實際位置都不太一樣；加上客人當中不乏較習慣當「1仔」或是與異性進行性行為的男性，對於他們而言，這項帶舒緩功效的服務也是未知領域，所以需要帶領他們慢慢摸索自己的身體。作為一名生理女性，前列腺按摩這部分的示範是一項對我頗為珍貴的資訊。若不是參加了這次活動，我對這個帶點神秘色彩領域的認識，恐怕只能停留於有限度的BL漫畫描述。
「邪骨」的默契：按摩與性服務的界線
活動體驗完畢，踏出午夜藍中心，踩著梯級緩緩向下。我的腦海裏一直盤旋著方才午夜藍幹事Sean所說的一句調侃：「其實香港並沒有100%的正骨場（按摩院）。」
「邪骨」這個詞語，在現在的語境中，無疑予人一種政治不正確的觀感。但無可否認，那是師傅和客人之間最曖昧同時最自由的部分——雖不應該成為一種默許，卻可以成為一種雙方達成共識之後的默契。甜品的甜度，應是由師傅自由控制的。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。