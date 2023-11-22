女性主義視角下的代孕制度法制化：利他代孕與商業代孕，各需解決哪些倫理爭議？

文：劉珮瑄（關心社福、藝文、性平與兒童議題的大學生）

本月8日，衛福部宣布已研擬《人工生殖法草案》新增三類對象：「同性配偶」、「單身女性」和「代孕制度」（考量到代孕主體未必自我認同為「母親」，應使用「代孕者」而非「代理孕母」一詞），以減緩少子化帶來的社會衝擊，以及涵蓋更多不同族群和類型生殖需求之權益。

其中代孕制度所牽涉到最多的爭議，包含女性身體及生殖能力商品化、兒童販運和母親身份認定（分娩者、捐卵者和法定母親可能都不同人）等問題。

過往女性主義者及婦女團體雖對「同性配偶親權」和「單身女性生殖權」較有所共識，但對代孕制度法制化的立場卻相當分歧。

不少女性主義者和組織將代孕制度視作對弱勢女人的剝削和去人化（dehumanized），同時更是延續甚或強化了「傳宗接代」的父系傳統思維，甚至將孩童視作可被金錢購買的商品。

另一派女性主義者和組織則認為，只要代孕制度能夠具備性別平權觀點地進行法制化，不僅能在概念上保障代孕者的生殖自主權，也能在實際運作上有效減少剝削，同時還能確保不孕女人和同志伴侶的生殖科技近用權。

區分「利他代孕」和「商業代孕」

首先，在討論代孕制度時，我們必須區分「利他代孕」（altruistic surrogacy）和「商業代孕」（commercial surrogacy）兩種不同的概念，以及兩者在實際運行模式上的差異。

先撇開極端宗教保守派不談，代孕制度所引發的倫理爭議，諸如：對弱勢女人的剝削、對孩童的販運或對障礙孩童的棄養和虐待，通常是在後者而非前者，且多半是在跨國尋求代孕的情況下所發生的，這便涉及不同國家法規上的落差和漏洞，以及法律追溯責任的限制和實務困境（台灣的國際地位可能會使問題更加惡化）。

在利他代孕模式下，代孕者和孩子出生後的法定家長和家庭多半熟識。她們之間很可能是母女、姐妹、妯娌或好友，亦可能是由公益組織或由公部門媒合志願代孕者和家庭。

不僅如此，就如同捐卵者或捐精者，代孕者仍可能獲得「營養費」、醫療、檢查和交通費用等補償（代孕所需金額會遠高於純粹捐卵捐精），這可以是由尋求代孕方全額提供，也可能是在政府或非營利組織補助下提供，以免陷入「獲得回報越少則剝削越少」之弔詭現象，而是為雙方建立真正意義上的「互惠關係」。

利他代孕法制化有利於保障「A卵B生」

如同許多異性伴侶家庭可能會想要「愛的結晶」，許多女同志或跨性別伴侶家庭也有類似的想法，因此會採取「A卵B生」的模式，也就是由一方負責提供卵子，再由另一方負責懷孕和分娩。

然而，目前台灣只承認「分娩者」是法定生母，再加上現行的《釋字748施行法》與《民法》異性婚姻不同，並沒有包含到所謂的「婚生推定原則」。因此，提供卵子方只能透過「繼親收養」（跟異性家庭的繼父母認定程序一樣），才能進而成為孩子的雙親之一。

這也導致，若兩人沒有登記結婚就去進行人工生殖，或是在繼親收養通過前就離婚時，要求卵子提供方「強制認領」以負擔孩子經濟扶養責任，在現行法規上可能會有困難。

然而，利他代孕的法制化也能同時結合「A卵B生」的法律保障，將法律上「生母」的概念和定義，能夠進一步涵蓋到卵子提供方、懷孕分娩方或孩子扶養者，讓它們成為法律上生母認定的「充分條件」而不再是「必要條件」，進一步拆解過往國家社會對於「母職」（motherhood）的樣板式僵化想像，並建立能夠具備脈絡敏感度（context sensitivity）的認定標準。

比照收出養，利他代孕應納入社工評估

正如前述，利他代孕並非無剝削的淨土，仍可能涉及家庭或社群內部的壓力，像是被家族要求為不孕或過生育年齡的姊妹姑嫂代孕，或是仍可能有經濟不安全的女人為了那些「營養費」和「謝禮」成為代孕者，後者在捐卵上就能看到非常多的實際案例，但這可能不是禁絕利他代孕的充分理由。

雖說本就不可能透過法制化來根絕一切不平等和傷害，卻能透過完善的制度有效減少不平等和剝削問題。如同我們很難立法懲罰傳宗接代壓力和家務分工不均，無論這些現象對性別平等多麼有害，但可以透過制度設計改善問題，像是單一家長的育嬰假上限，以鼓勵父親承擔育兒責任。

由於受到雛妓救援歷史影響（早年很多老鴇等妓院經營者收養多名養女進行性剝削），現行收出養制度涵蓋「社工評估」環節，以杜絕孩童遭受販運、虐待和性剝削等問題。

因此，利他代孕的制度建立亦能納入社工評估和心理諮商師評估等機制，以避免代孕者遭受剝削和虐待，減少和孩童的分離焦慮（類似的現象也會發生在寄養家庭，但沒有人為此反對寄養家庭制度），並提供產後身心健康及復原等積極協助。

同時，也避免不適任的孩童照顧者濫用代孕制度成為家長，或是在家庭壓力脅迫下進行的「假利他代孕」，更能減少孩童遭受販運或障礙孩童遭受棄養和虐待的可能性，或至少提供障礙孩童有個後盾獲得保障和支持。

然若出現代孕者和尋求代孕方的監護權爭議，則應請社工和法院依據「兒童最佳利益原則」進行仲裁。

縱上所述，社會上需要的不是僵化的母職責任，而是真正能愛孩子、照顧孩子和教育孩子的人們來成為孩子的監護人或主要照顧者。

女性主義訴求杜絕剝削和販運，或是破除傳宗接代壓力，同時也必須考慮到實際上的複雜情況，比如伴侶想要「愛的結晶」未必等同於「傳宗接代」思維，志願代孕者未必是全然出自經濟拮据因素，也可能是出自想要幫助自己的家庭或好友，甚至是出自對多元性別權益的支持。