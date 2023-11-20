賴清德宣布蕭美琴為副手：接地氣又通國際，曾翻轉花蓮艱困選區，「戰貓」穿梭華府升級台美關係

（中央社）台美混血的駐美代表蕭美琴，承繼父親濃厚本土意識，出色的語言能力和國際視野成為民進黨內獨樹一格的耀眼明星，近年對美外交開花結果，展現跨國境的政治實力，儘管國際事務仍是她的最愛，但在黨內期待和責任下，如預期出線成為總統參選人賴清德的副手搭檔。

蕭美琴有著一副亮麗的白皙深邃臉孔，打扮簡單輕便，經常可見素顏出席公開場合，自然樸實風格，在政界中相當罕見，既能穿梭在國際事務殿堂，也能和花蓮農民蹲在西瓜田話家常，反映出她的與眾不同。

家庭、求學背景與政治生涯發展

蕭美琴的父親蕭清芬從事神學教育，從美國返台後擔任台南神學院院長。蕭家很國際化，但更具濃厚的本土意識，美籍母親學的是台語而非國語，而台語文羅馬字譯名成為孩子們的英文名字。

蕭美琴1971年在日本出生、台南成長，高中考上第一志願台南女中後，轉往美國求學，擁有歐柏林學院東亞研究學士，以及哥倫比亞大學政治學碩士學位，歷任民進黨國際部主任、總統府顧問、立委、國際自由政黨聯盟（LI）副主席、亞洲民主自由聯盟（CALD）秘書長、駐美代表等。

蕭美琴對民進黨有深厚感情，人生的首份工作，就是1995年在民進黨剛成立的駐美代表處擔任執行長，雖說是執行長，但如同「校長兼撞鐘」；民進黨的彭謝（前總統府資政彭明敏、駐日代表謝長廷）配在1996總統大選敗選後，蕭美琴返台進入民進黨中央接任國際部副主任，從小幕僚開啟政治生涯，英語流利的她，成為歷任黨主席和總統的得力助手，一路在民進黨內發光發熱。

2000年台灣首次政黨輪替，蕭美琴擔任時任總統陳水扁隨身翻譯及總統府顧問，當年她和陳水扁團隊中的前立委羅文嘉等人，被戲稱為「童子軍」，並爆發國籍爭議，她透過參選立委，展現個人魅力和政治火候，以行動反駁外界質疑。

蕭美琴2001年當選僑選立委、2004年當選台北市立委，2008年力拚連任時黨內初選競爭激烈，被指是11寇中的「中國琴」而落敗，但她未受派系紛爭影響，仍積極投入總統大選輔選，當年謝長廷敗選後，她在台上痛哭令人印象深刻。

民進黨2008年在野後，總統蔡英文接任黨主席，邀蕭美琴擔任黨主席特助，兩人私交甚篤，蔡總統愛貓「蔡想想」就是蕭美琴在花蓮勘災時所撿到的流浪貓。2010年蕭美琴因蔡總統一句話投入花蓮立委補選，雖然最後小輸對手，但蕭美琴開始蹲點花蓮，體會東部民眾的交通不便，感動不少選民。

2016年她擊敗國民黨對手，拿下傳統藍大於綠的花蓮縣立委，翻轉艱困選區，也打開了蕭美琴未來政治生涯的無限可能。儘管2020競選連任，蕭美琴不敵現任立委傅崐萁，但她的身影仍一直留在許多花蓮人心中。

「戰貓」外交風格，開展台美關係黃金時刻

蔡總統當選連任後，蕭美琴被任命為駐美代表，她在臉書寫下「十年辛酸劃下句點。人生又開了一條路。一樣需蹽溪過嶺的艱困，但一步一步還是在往前走」。從台灣再回到美國，以「戰貓」風格逆襲中國強硬的「戰狼」外交策略，開展了斷交後台美關係最佳的一段黃金時刻，創下了許多第一次，深獲台美政府信任的她，在背後運籌帷幄，扮演關鍵角色。

2021年年初美國總統拜登就任，她獲美國就職典禮國會聯合委員會邀請，代表中華民國出席，是1979年台美斷交後首次。時任美國衛生部長艾薩（Alex Azar）、國務次卿柯拉克（Keith Krach）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）陸續訪台，改寫斷交後訪台最高層級，都在她就任後陸續實現。

《彭博社》以「當中國試圖在拜登與蔡英文間製造矛盾時，她將在白宮對台灣的支持發揮關鍵作用」為由，評選她是2021年全球最重要的8個人之一；《紐約時報》更報導，蕭美琴雖然沒有正式頭銜，卻是「華盛頓最有影響力外國大使之一」。

蕭美琴靈活經營外交工作，例如她在華府雙橡園，用鳳梨酥、鳳梨蛋糕、珍珠奶茶等台灣美食擄獲前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），不僅在官方獲得好評，也貫穿到美國民間。

一路從非政府組織（NGO）轉戰政壇、從中央到地方、從都會到偏鄉，從政務到選務，蕭美琴從說英語到流利的國、台語，從換掉高跟鞋穿上雨鞋，從雨鞋換上平底鞋拚外交。她歷練豐富，沒有傳統外交體系的包袱，淬鍊出既接地氣、又通國際的政治能力。

賴清德代表民進黨角逐2024總統大選，蕭美琴派系色彩不明顯，加上早年投入婚姻平權等社會議題，兼具改革形象，早是黨內鎖定的最佳副手人選，兩人還有不少共同點，像是和台南的淵源以及熱愛棒球等。

賴清德選擇蕭美琴擔任副手，外界認為除了具互補性，對外，蕭美琴在駐美代表任內，貫徹蔡英文路線，深獲美方信任，賴蕭配的搭檔被認為是賴清德以行動釋出延續蔡英文路線的強力訊號；對內，賴清德與蔡英文2019年總統初選競爭，部分「英粉」仍有心結，蕭美琴和蔡英文關係深厚，如同分身，賴蕭配成形，更有助團結黨內、英粉歸隊。

派駐華府3年，推動台美關係全面升級

（中央社）駐美代表蕭美琴3年華府外交生涯，讓台美啟動21世紀貿易倡議、疫情期間從美方拿到重要的第一批捐贈疫苗，甚至到拜登政府對台提供重要軍援，台美關係達到最緊密階段，也讓蕭美琴被《紐約時報》評為最有影響力的大使之一。