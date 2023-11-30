冬天也需要防曬！六大皮膚保養指南，遠離惱人的「冬季癢」

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

當寒冷的氣溫降臨，乾燥空氣可能會損害皮膚的保護屏障，導致乾燥、癢的皮膚問題，特別對於那些患有濕疹和牛皮癬等皮膚疾病的人來說更為明顯。

選擇最佳面部潔面乳的關鍵

選擇洗面乳時，建議選擇能在清潔同時幫助皮膚保溼產品。根據研究，含有保濕成分的潔面乳可以有助於減少皮膚乾燥。此外，含有酒精成分的產品可能導致皮膚變乾，應避免使用。

全身肌膚護理的必備品

身體的皮膚同樣需要特別的呵護。選擇潤膚產品時，可以選擇質地較為濃稠的潔膚劑，例如乳液或慕斯。此外，建議尋找標有「無香料」字樣的產品，因為香料可能引發皮膚敏感反應。對於患有濕疹的患者，含有凡士林、乳木果油和矽靈成分的產品可能是不錯的選擇。

有效的面部保濕乳液選擇

在寒冷乾燥的氣候中，選擇一些具有保濕特性的成分（如：玻尿酸、荷荷巴油以及乳酸）可以幫助維持皮膚水分平衡，同時避免過度去角質。這些成分可以在面部保濕乳液中找到。因此，在冬季建議選擇質地較為濃稠的面部保濕乳液，並優先選擇含有這些成分的產品。

維持身體肌膚水分的秘訣

在淋浴或沐浴後，趁皮膚仍然濕潤的時候塗抹保濕劑可以有效地保持皮膚水潤。根據研究，含有玻尿酸、甘油、羊毛脂、礦物油、凡士林和乳木果油等成分的潤膚劑可以有效地鎖住皮膚的水分，使皮膚持久保持水潤。因此，在冬季使用質地較為濃稠的潤膚劑可以幫助保護皮膚。

冬季抗衰老護膚的小技巧

許多皮膚科專家建議在冬天降低使用含有強烈抗衰老成分（如：乙醇酸、水楊酸或視黃醇）的產品。可以考慮使用濃度較低的產品，以減少可能導致皮膚乾燥的風險。

全年無休的防曬重要性

無論季節如何，都應該在不受衣物覆蓋的區域如臉部、頸部、耳朵和手部使用防曬產品。紫外線（UV）輻射在冬季仍然存在，因此應該全年都使用防曬來保護皮膚。選擇具有適當SPF值的防曬產品，以確保皮膚免受紫外線傷害。

以上這些建議有助於您度過一個美麗且健康的冬季。不要讓乾燥和瘙癢成為您冬天的困擾，讓皮膚在寒冷的季節中依然保持水潤和舒適。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航