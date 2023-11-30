冬天也需要防曬！六大皮膚保養指南，遠離惱人的「冬季癢」
我們想讓你知道的是
無論季節如何，都應該在不受衣物覆蓋的區域如臉部、頸部、耳朵和手部使用防曬產品。紫外線輻射在冬季仍然存在，因此應該全年都使用防曬來保護皮膚。選擇具有適當SPF值的防曬產品，以確保皮膚免受紫外線傷害。
文：KingNet國家網路醫藥編輯部
當寒冷的氣溫降臨，乾燥空氣可能會損害皮膚的保護屏障，導致乾燥、癢的皮膚問題，特別對於那些患有濕疹和牛皮癬等皮膚疾病的人來說更為明顯。
選擇最佳面部潔面乳的關鍵
選擇洗面乳時，建議選擇能在清潔同時幫助皮膚保溼產品。根據研究，含有保濕成分的潔面乳可以有助於減少皮膚乾燥。此外，含有酒精成分的產品可能導致皮膚變乾，應避免使用。
全身肌膚護理的必備品
身體的皮膚同樣需要特別的呵護。選擇潤膚產品時，可以選擇質地較為濃稠的潔膚劑，例如乳液或慕斯。此外，建議尋找標有「無香料」字樣的產品，因為香料可能引發皮膚敏感反應。對於患有濕疹的患者，含有凡士林、乳木果油和矽靈成分的產品可能是不錯的選擇。
有效的面部保濕乳液選擇
在寒冷乾燥的氣候中，選擇一些具有保濕特性的成分（如：玻尿酸、荷荷巴油以及乳酸）可以幫助維持皮膚水分平衡，同時避免過度去角質。這些成分可以在面部保濕乳液中找到。因此，在冬季建議選擇質地較為濃稠的面部保濕乳液，並優先選擇含有這些成分的產品。
維持身體肌膚水分的秘訣
在淋浴或沐浴後，趁皮膚仍然濕潤的時候塗抹保濕劑可以有效地保持皮膚水潤。根據研究，含有玻尿酸、甘油、羊毛脂、礦物油、凡士林和乳木果油等成分的潤膚劑可以有效地鎖住皮膚的水分，使皮膚持久保持水潤。因此，在冬季使用質地較為濃稠的潤膚劑可以幫助保護皮膚。
冬季抗衰老護膚的小技巧
許多皮膚科專家建議在冬天降低使用含有強烈抗衰老成分（如：乙醇酸、水楊酸或視黃醇）的產品。可以考慮使用濃度較低的產品，以減少可能導致皮膚乾燥的風險。
全年無休的防曬重要性
無論季節如何，都應該在不受衣物覆蓋的區域如臉部、頸部、耳朵和手部使用防曬產品。紫外線（UV）輻射在冬季仍然存在，因此應該全年都使用防曬來保護皮膚。選擇具有適當SPF值的防曬產品，以確保皮膚免受紫外線傷害。
以上這些建議有助於您度過一個美麗且健康的冬季。不要讓乾燥和瘙癢成為您冬天的困擾，讓皮膚在寒冷的季節中依然保持水潤和舒適。
本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
我們想讓你知道的是
減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。