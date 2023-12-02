《究竟諸葛亮》：結交魯肅、智激孫權，諸葛亮如何有尊嚴地求人辦事？
我們想讓你知道的是
本書以《三國志》、《華陽國志》等重要史料為基礎，透過對諸葛亮一生中關鍵事件和節點的推理與剖析，對諸多神化和批判的觀點進行詳實探究，以及五次北伐的戰略與戰術、統御與管理等問題，都給出合乎史實與常情的詮釋。
文：劉路
諸葛亮在赤壁之戰中的貢獻
結交魯肅、智激孫權，諸葛亮如何有尊嚴地求人辦事？
平等結盟的兩個難題
擺在諸葛亮眼前有兩個難題。第一個，孫權到底打不打曹操。魯肅親見劉備潰敗，孫權一直覬覦荊州。如果孫權想趁機撈一把，和曹操把劉備瓜分了，劉備毫無抵抗之力，必死。
退一萬步，就算孫權不來瓜分荊州，一直在柴桑袖手旁觀，劉備肯定也無力抗曹，就算不死，夏口絕對待不住。
孫權和魯肅一開始就有心聯合劉備抵抗曹操，這一點劉備和諸葛亮心知肚明。那時的劉備有十多萬追隨者，可是現在這些追隨者都灰飛煙滅。就好比說你是百萬網紅，粉絲一大把，昨天在FB上振臂一呼，大家雲集響應，投資方拿著錢來找你談合作；結果今天你的FB被封了，買賣還怎麼談？
劉備的勢力遭到嚴重削弱後，孫權和魯肅還能不能堅持最初的態度聯合抗曹？這一點，諸葛亮需要確定。
除此之外，擺在諸葛亮面前的還有一個非常重要的問題，而又常被人忽略，就是即便孫權同意幫劉備打曹操，劉備在這場戰役中是什麼角色？什麼地位？八年前打官渡之戰，劉備也和袁紹聯手，但那時他是投奔袁紹，是袁紹的附庸，不是獨立的，和袁紹不平等。劉備還投奔過陶謙、劉表當客將，有一定獨立性，但始終獨立不起來。
現在的形勢是劉備隨時可能被滅，能不能活命，就看孫權出不出手。按照劉備的一貫作風，這一次搞不好還會變成投奔。當初魯肅問劉備去哪裡，劉備說到蒼梧投奔吳巨。雖然他未必真有這個打算，但無意之中，就把「投奔」這種潛意識說出來了。
但諸葛亮給劉備制定〈隆中對〉，前提就是劉備必須保持獨立，以後要和曹操和孫權三分天下，諸葛亮去見孫權，不僅要勸孫權一起打曹操，還要說服孫權和劉備平等聯盟，至少名義上要平等。說句公道話，劉備現在這情況，他真沒有資格要平等。
諸葛亮的這個想法不是多慮，孫權在權衡對曹操是戰是和的問題上，有沒有劉備可能不那麼重要。
在江東，最支持孫權抗曹的兩個人是周瑜和魯肅，他們勸孫權決戰曹操時，劉備因素被完全忽略。
周瑜說：曹操不善水戰，水土不服，不用理這老傢伙，他就是個紙老虎，一捅就破。（「今使北土已安，操無內憂，能曠日持久，來爭疆場，又能與我校勝負於船楫可乎？今北土既未平安，加馬超、韓遂尚在關西，為操後患。且舍鞍馬，仗舟楫，與吳越爭衡，本非中國所長。又今盛寒，馬無槁草，驅中國士眾遠涉江湖之間，不習水土，必生疾病。此數四者，用兵之患也，而操皆冒行之。將軍禽操，宜在今日。」見《三國志．吳書．周瑜傳》）
魯肅說：我們幾個降曹，以後還能繼續做高階主管，替誰打工不是打工，無所謂啊；可是孫將軍不行，你是老闆，要是投降了，曹操把你放哪裡呢？（「向察眾人之議，專欲誤將軍，不足與圖大事。今肅可迎操耳，如將軍，不可也。何以言之？今肅迎操，操當以肅還付鄉黨，品其名位，猶不失下曹從事，乘犢車，從吏卒，交遊士林，累官故不失州郡也。將軍迎操，欲安所歸？願早定大計，莫用眾人之議也。」見《三國志．吳書．魯肅傳》）
連最開始主張孫、劉聯盟的魯肅，在勸孫權抗曹時，都沒提劉備的事。再看孫權，他說：「曹操這個老賊想篡位，就怕袁紹、袁術、呂布、劉表，還有我孫權。現在群雄都死了，就我還活著。我和老賊勢不兩立！」（「老賊欲廢漢自立矣，徒忌二袁、呂布、劉表與孤耳。今數雄已滅，惟孤尚存，孤與老賊，勢不兩立。」見《三國志．吳書．周瑜傳》）
孫權把曹操忌憚的人說了一圈，還是沒劉備什麼事。諸葛亮現在去見孫權很尷尬，因為不是雪中送炭，是錦上添花。添花還要談條件，就得好好動一下腦筋。
第一步：自抬身價
一般來講，遇到這種緊急情況，出門求人，常用的兩種辦法是「賄」和「哀」。「賄」就是賄賂，我給你錢，給你地，你幫我一把，說白了就是利益交換；「哀」就是和對方哭窮賣慘，博取同情。但這兩種辦法，一上來就讓人家知道底線在哪裡。你哭完，給完錢，人家幫你就不錯了，還談什麼條件呀？所以「賄」和「哀」都不是首選的辦法。
還有一種談判思路，就是讓對方相信，我來和你談判不是為了自己，而是為了你。別小看這種思維，大多數人在談判時，都想怎麼對自己有利，卻忘了怎麼說能讓對方也覺得有利。但從實力來看，劉備潰敗後，他對孫權只能錦上添花。光和孫權說，與劉備聯合有什麼好處，孫權可能根本聽不進去。孫權也不傻，你口吐蓮花，不就是來空手套白狼嘛！所以，這場談判的第一步是要讓孫權真正重視劉備。
諸葛亮和魯肅到了柴桑，估計等了幾天。這幾天孫權要見魯肅、見周瑜，對局勢有個內部判斷。等諸葛亮見到孫權，既不用「賄」，也不用「哀」，也沒有開門見山說我是為你好。他劍走偏鋒，用了「激」，就是「激將法」。
他開場說：「現在天下大亂，孫將軍您占據了江東，劉豫州（劉備）本來也在漢水之南，招攬了很多人，我們兩家都在和曹操爭天下。」（「海內大亂，將軍起兵據有江東，劉豫州亦收眾漢南，與曹操並爭天下。」以下均見《三國志．蜀書．諸葛亮傳》）諸葛亮一上來，就把劉備抬到和孫權一樣的地位，我們兩家是一樣的，都是曹操的心腹大患。
諸葛亮又說：「曹操現在把天下諸侯滅得差不多了，實力太強大，把荊州也打下來了。英雄無用武之地，劉豫州才逃到夏口去。」（「今操芟夷大難，略已平矣，遂破荊州，威震四海。英雄無所用武，故豫州遁逃至此。」）我們敗了，不是劉備弱，是曹操太強。言外之意，看看你，換你也不一定打得過曹操。
Tags：
一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）