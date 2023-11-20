《紐約時報》稱習近平訪美不若江澤民出風頭，前白宮官員預測：美中蜜月期不會太長
我們想讓你知道的是
《紐約時報》報導，習近平的作風與前任中國領導人相去甚遠，比如愛出風頭的江澤民，曾在夏威夷晚宴彈奏鋼棒吉他，30年前到西雅圖參加APEC峰會，送給兩歲孩子貓熊毛絨玩具。習近平還跟拜登比較兩人的坐駕，另感謝拜登提醒，妻子彭麗媛和拜登的生日都是11月20日，並說自己工作太忙，把這事兒給忘了。
拜習會後，前白宮官員預測：美中蜜月期不會太長
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平舊金山會晤達成多項共識，但雙邊緊張未趨緩，前白宮官員預測，兩國蜜月期不會太長，並說共軍與美軍在南海的衝撞，恐導致意外一觸即發。
《美國自由亞洲電台》（RFA）17日報導，拜習會雙方達成的共識包括，恢復軍事對話、因應氣候變遷（加快使用再生能源）、管控人工智慧與芬太尼（fentanyl）等。
儘管如此，美國前總統歐巴馬主政時期的中國政策顧問、白宮前國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）預測，美中蜜月期能維持多久還很難說，可能一至兩週。
麥艾文表示，若台灣明（2024）年總統大選後再由民進黨執政，也可能對美中關係構成壓力，而中國在沿海及國際領空對美軍機魯莽、危險的攔截，還有中國與菲律賓在南海爭議海域的衝撞，也有可能導致一觸即發的意外。
英國政治週刊《旁觀者》（the Spectator）助理編輯俞小丹（Cindy Yu）則說，儘管中國把夥伴關係掛在嘴邊，但美中競爭相當激烈。
她表示，中國操作大棒加胡蘿蔔或軟硬兼施的手段，氣候變遷協商是胡蘿蔔，切斷兩軍對話則是大棒，所以中國很聰明，知道如何切中西方關切的領域，以達成自己的利益。
美國《外交政策》（Foreign policy）雜誌副主編巴默（James Palmer）分析，從中國經濟表現遲緩及外企投資信心下降來看，這次的拜習會也讓中國取得「一點勝利」，因新疆制裁的力道有所削弱。
他說，儘管如此，美國商界還是會小心謹慎看待習近平的言行能否一致。
紐時：不若江澤民出風頭，習近平訪美展現真實面
（中央社）《紐約時報中文網》今（20）天報導，中國國家主席習近平不若已故領導人江澤民往昔訪美愛出風頭，但是他這回訪舊金山展現較真實一面，儘管他拜習會期間談到烏克蘭與中東，仍得看筆記並照本宣科。
報導說，習近平的作風與前任中國領導人相去甚遠，比如愛出風頭的江澤民，曾在夏威夷晚宴彈奏鋼棒吉他，30年前到西雅圖參加亞太經合組織（APEC）峰會，送給兩歲孩子貓熊毛絨玩具。
在那次峰會，江澤民回答美國記者許多問題；而這次，習近平沒有出席記者會，只留下美國總統拜登（Joe Biden）獨自回答提問。
不過這回習近平抵達舊金山卻提供一次難得機會，得以近距離觀察他比平日更真實的一面，儘管與拜登會晤期間仍克制和謹慎，尤其觸及烏克蘭或中東，必須得看筆記並照本宣科表述。
比如15日晚間他出席舊金山的一場晚宴，當他看到1980年代結識的一群愛荷華州友人在迎賓之列，尤其是那位曾開車載著他在鄉間兜風的舊識，隨即嘴角上揚。
當年，習近平還是來自河北省的一名年輕黨幹部，希望深入了解美國的農業技術。
他還跟拜登比較兩人的坐駕，另感謝拜登提醒，妻子彭麗媛和拜登的生日都是11月20日，並說自己工作太忙，把這事兒給忘了。
而習近平當著泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）吐槽中國男足的影音更是意外走紅，他坦承自己手小，抓籃球抓不住，踢足球還行，還抬起右腿比劃兩下。
經翻譯告知中國男足隊近日世界盃預選賽2比1勝泰國，習近平則說：「僥倖成分大，我現在對我們國家的足球隊，我不敢肯定他們的水平，有起伏。」
至於拜習會結束後，他出席一桌要價達4萬美元（約新台幣126萬元）的美國商界晚宴，與會者說，很少以談笑風生面目示人的習近平在晚宴上經常露出微笑。
他的晚宴致辭原則觸及中美友好，把兩國關係比作「已經長大」的樹，並願意送給加州更多「友誼使者」大貓熊。
康乃爾大學專門研究中美關係的政治學家白潔曦（Jessica Chen Weiss）表示，習近平的講話「有點像一隻伸出的手」，可能反映了中國領導層與美國商界重建往來的興趣。
白潔曦指出：「（他）在可預見的話題上提出了一些尖銳觀點，但總體基調似乎還是試圖緩和兩國關係的緊張程度。」
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延伸閱讀
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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。