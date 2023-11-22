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2023/11/22,
影劇

【韓劇】Disney+《非法正義》：南柱赫入伍前最後作品，別無選擇，所以才決定以暴制暴

【韓劇】Disney+《非法正義》：南柱赫入伍前最後作品，別無選擇，所以才決定以暴制暴
Photo Credit:disneypluskr

我們想讓你知道的是

眼睜睜看著不公不義的事件發生，再也無法相信法律。這個社會上不斷有人受到傷害，這樣的狀況卻被國家置之不理，無惡不作的罪犯就更加囂張，這都是真實映入眼裡的畫面。正義的定義為何？原本以為對人們有利的叫正義，相反的則是邪惡，不過時間過的越久，發現正義取決主觀。

司法是被制訂來保護人民、維持國家秩序，但如果連「法律」這道最後防線都失去功能，人民的安全以及國家的威嚴，還有誰能守護？我們生存的世界，被包裝得光鮮亮麗，不明之處的問題都是不願承認的汙點。

這個社會有好多人都在看似美好的生活中，過著不完美的日子，有些真相只有經歷過才會知道，有些事實不只是嘴裡說的那樣。

法律漏洞百出，我填補了這個洞。

維基百科資料顯示，《非法正義》（韓語：비질란테，英語：Vigilante）為Disney+於2023年11月8日起上線公開的原創韓國劇集，改編自韓國漫畫家金圭森創作的同名網路漫畫，由電影《青春，未完待續》、《青春催落去》的導演崔正烈執導。

《非法正義》講述白天是維護法律的模範警校大學生金智勇，晚上變身為「Vigilante」直接審判逃避法網的罪犯，和因各自不同目的接近他的人之間互相碰撞並展開激烈的對抗。

為什麼

明明我才是受害者……。

劇情改編自韓國漫畫家金圭森創作的同名網漫，主角金智勇（南柱赫飾演）白天是一名就讀警校的模範學生，晚上則化身為「治安維護者」，用暴力手段私刑制裁逍遙法外的罪犯。

一黑一白的角色切換，都是為了維護「正義」延伸出來的身分。智勇小時候目睹媽媽遭受暴力對待，施暴者卻輕易從審判中脫身，這個事件在他心中留下陰影，也因此下定決心要用自己的方式，逞罰那些為非作歹的惡霸。

生活在法律制度崩壞瓦解的國家，人民每天心生畏懼，危險無時無刻充斥在身邊，加害者大搖大擺地進行暴力行為，受害者沒有能夠自我保護的措施，反而遭到司法制度的二次傷害，有時候真的不禁會想：「難道我們都只是黑暗勢力下的支配者嗎」？

不公不義的法律判決，在現實生活中也有過不少案例，罪刑與精神狀況真的有相關性嗎？或者應該說：「精神狀況不佳就可以將犯罪行為合理化嗎？」

Disney+自2023年11月8日起每周三公開兩集。該劇入選第28屆釜山國際電影節「On Screen」單元，於2023年10月5日在電影節上首次公開130分鐘剪輯版本。

法律非黑即白，而正義只關乎真相，條例規則都是變動性的，道德價值觀則是自我約束性，公平公正的遊戲規則，必須適用所有人，貫徹到社會的每個階層。

世界上並不存在理所當然的公平正義，而是不斷挑戰道德極限的循環中，找出相對合理的規則。

正義勝似法律。—希臘詩人 米南德

善與惡

別無選擇，所以才決定以暴制暴。

胡亂的寬容，氾濫的憐憫，是對「惡」的放縱；對「善」的無情，善良與邪惡的基準點到底是甚麼？難道做個善良的人只剩下忍氣吞聲這個選項，而蠻橫的惡霸卻能夠免去法律責任，最終發現一開始選擇的善良，在現實面前僅是軟弱無能。

在環境以及自我保護意識的逼迫下，我們只好在善良與生命安全之間，想辦法取得平衡，有時候冷血的眼神，只是防衛機制下的裝備；有時候出手反擊，只是為了不再挨打，善與惡是一種道德觀的選擇，活命則是對自己的基本職責。

劇情中智勇有句台詞：「比誰都還擅長違法的人，卻受到法律的袒護；比誰都乖乖守法的人，卻沒有被法律保護，所以我想了一個辦法，某些罪犯就該用犯罪來管束。」

這句黑暗憤怒的台詞，是無數次的受傷後，因痛苦而生的反向心理，以暴制暴的存在是累積的委屈與無奈，所有的不可理喻都是象徵正義的法律讓一切別無選擇。

活著本身就是不斷在對與錯之間，來回尋覓一種心服口服，是黑暗的環境，迫使一個人從此不願張開眼，因為就算瞪大雙眼，也依然沒有光。我們追求的正義到底是甚麼？

黑白之間

我只想要一個公平的結局。

儘管警察已經展開大規模追捕「治安維護者」，智勇依然無法控制的對罪犯施行暴力制裁，只要不合理的法律案件持續發生，他就無法坐視不管。

然而這麼做對他而言也是巨大的心理負擔，畢竟他白天的身分是一名品學兼優的警校生，明知以暴制暴是不得採用的行為，卻因為國家法律的無能，走到私刑的這一步。

眼睜睜看著不公不義的事件發生，再也無法相信法律，這個社會上不斷有人受到傷害，甚至失去生命，這樣的狀況卻被國家置之不理，無惡不作的罪犯就更加囂張，平民百姓的生活變得膽戰心驚，這都是真實映入眼裡的畫面。

黑與白的真面目，經常都是無從得知，看見的不一定如實，聽見的不一定是全貌，感受到的卻扎扎實實重擊內心，分不清眼前的黑或白，只知道心理的是與非，在混亂徬徨的生命裡，世界或許都欠我們一個「安心」。

正義的定義為何？原本以為對人們有利的叫正義，相反的則是邪惡，不過時間過得越久，發現正義取決主觀。

《非法正義》預告

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原文標題：【影評】Disney+《非法正義》南柱赫入伍前最後作品 化身治安維護者 遊走法律邊緣 守護社會

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航


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