【韓劇】Disney+《非法正義》：南柱赫入伍前最後作品，別無選擇，所以才決定以暴制暴
我們想讓你知道的是
眼睜睜看著不公不義的事件發生，再也無法相信法律。這個社會上不斷有人受到傷害，這樣的狀況卻被國家置之不理，無惡不作的罪犯就更加囂張，這都是真實映入眼裡的畫面。正義的定義為何？原本以為對人們有利的叫正義，相反的則是邪惡，不過時間過的越久，發現正義取決主觀。
司法是被制訂來保護人民、維持國家秩序，但如果連「法律」這道最後防線都失去功能，人民的安全以及國家的威嚴，還有誰能守護？我們生存的世界，被包裝得光鮮亮麗，不明之處的問題都是不願承認的汙點。
這個社會有好多人都在看似美好的生活中，過著不完美的日子，有些真相只有經歷過才會知道，有些事實不只是嘴裡說的那樣。
法律漏洞百出，我填補了這個洞。
維基百科資料顯示，《非法正義》（韓語：비질란테，英語：Vigilante）為Disney+於2023年11月8日起上線公開的原創韓國劇集，改編自韓國漫畫家金圭森創作的同名網路漫畫，由電影《青春，未完待續》、《青春催落去》的導演崔正烈執導。
《非法正義》講述白天是維護法律的模範警校大學生金智勇，晚上變身為「Vigilante」直接審判逃避法網的罪犯，和因各自不同目的接近他的人之間互相碰撞並展開激烈的對抗。
為什麼
明明我才是受害者……。
劇情改編自韓國漫畫家金圭森創作的同名網漫，主角金智勇（南柱赫飾演）白天是一名就讀警校的模範學生，晚上則化身為「治安維護者」，用暴力手段私刑制裁逍遙法外的罪犯。
一黑一白的角色切換，都是為了維護「正義」延伸出來的身分。智勇小時候目睹媽媽遭受暴力對待，施暴者卻輕易從審判中脫身，這個事件在他心中留下陰影，也因此下定決心要用自己的方式，逞罰那些為非作歹的惡霸。
生活在法律制度崩壞瓦解的國家，人民每天心生畏懼，危險無時無刻充斥在身邊，加害者大搖大擺地進行暴力行為，受害者沒有能夠自我保護的措施，反而遭到司法制度的二次傷害，有時候真的不禁會想：「難道我們都只是黑暗勢力下的支配者嗎」？
不公不義的法律判決，在現實生活中也有過不少案例，罪刑與精神狀況真的有相關性嗎？或者應該說：「精神狀況不佳就可以將犯罪行為合理化嗎？」
Disney+自2023年11月8日起每周三公開兩集。該劇入選第28屆釜山國際電影節「On Screen」單元，於2023年10月5日在電影節上首次公開130分鐘剪輯版本。
法律非黑即白，而正義只關乎真相，條例規則都是變動性的，道德價值觀則是自我約束性，公平公正的遊戲規則，必須適用所有人，貫徹到社會的每個階層。
世界上並不存在理所當然的公平正義，而是不斷挑戰道德極限的循環中，找出相對合理的規則。
正義勝似法律。—希臘詩人 米南德
善與惡
別無選擇，所以才決定以暴制暴。
胡亂的寬容，氾濫的憐憫，是對「惡」的放縱；對「善」的無情，善良與邪惡的基準點到底是甚麼？難道做個善良的人只剩下忍氣吞聲這個選項，而蠻橫的惡霸卻能夠免去法律責任，最終發現一開始選擇的善良，在現實面前僅是軟弱無能。
在環境以及自我保護意識的逼迫下，我們只好在善良與生命安全之間，想辦法取得平衡，有時候冷血的眼神，只是防衛機制下的裝備；有時候出手反擊，只是為了不再挨打，善與惡是一種道德觀的選擇，活命則是對自己的基本職責。
劇情中智勇有句台詞：「比誰都還擅長違法的人，卻受到法律的袒護；比誰都乖乖守法的人，卻沒有被法律保護，所以我想了一個辦法，某些罪犯就該用犯罪來管束。」
這句黑暗憤怒的台詞，是無數次的受傷後，因痛苦而生的反向心理，以暴制暴的存在是累積的委屈與無奈，所有的不可理喻都是象徵正義的法律讓一切別無選擇。
活著本身就是不斷在對與錯之間，來回尋覓一種心服口服，是黑暗的環境，迫使一個人從此不願張開眼，因為就算瞪大雙眼，也依然沒有光。我們追求的正義到底是甚麼？
黑白之間
我只想要一個公平的結局。
儘管警察已經展開大規模追捕「治安維護者」，智勇依然無法控制的對罪犯施行暴力制裁，只要不合理的法律案件持續發生，他就無法坐視不管。
然而這麼做對他而言也是巨大的心理負擔，畢竟他白天的身分是一名品學兼優的警校生，明知以暴制暴是不得採用的行為，卻因為國家法律的無能，走到私刑的這一步。
眼睜睜看著不公不義的事件發生，再也無法相信法律，這個社會上不斷有人受到傷害，甚至失去生命，這樣的狀況卻被國家置之不理，無惡不作的罪犯就更加囂張，平民百姓的生活變得膽戰心驚，這都是真實映入眼裡的畫面。
黑與白的真面目，經常都是無從得知，看見的不一定如實，聽見的不一定是全貌，感受到的卻扎扎實實重擊內心，分不清眼前的黑或白，只知道心理的是與非，在混亂徬徨的生命裡，世界或許都欠我們一個「安心」。
正義的定義為何？原本以為對人們有利的叫正義，相反的則是邪惡，不過時間過得越久，發現正義取決主觀。
《非法正義》預告
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原文標題：【影評】Disney+《非法正義》南柱赫入伍前最後作品 化身治安維護者 遊走法律邊緣 守護社會
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。