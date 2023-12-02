《三個深呼吸》：透過芳療的療癒特性，我有幸獲得更多機會進入人們臨終的現場
我們想讓你知道的是
本書為2023年後山文學獎年度新人獎得獎作品，鄭育慧以謙卑自省、帶生死哲思與人文關懷的眼光，書寫她長期服務於台東，與身體、生命、氣味對話的故事。
文：鄭育慧
驛站
走進病房，兩位護理師正在為床上的伯母換藥，房內充滿腐肉和傷口分泌物的氣味，伯母白皙腫大的臉龐下方有著大片潰瘍。
「午安，來點薰燈。」我小聲打招呼，看護姐姐正躺在一旁熟睡，我猜大概是伯母昨晚又咳血，再次折騰了一夜。
伯母雙眼渙散，眼珠像隻飄忽的深色澤鵟水平滑過前方，晃過我所站的位置，瞬間又飛離。護理師拿著棉花棒輕輕清潔她頸部的傷口，另一位護理師將病床旁的水氧機交給我，我來得正是時候。
很多人常以為芳療師的工作環境是香的，走到哪裡都香氛繚繞，其實不然，我正在吸氣，感覺惡性腫瘤傷口造成人體腐敗的氣味，揣測著我的袋子裡有六種複方精油，哪一種氣味比較適合現在這個環境。
這或許是種偏執，擴香時要求自己必須先感受此地原有的氣味，再盡可能選擇能夠互相融合的植物精油，與原有的環境「共存」。我希望這裡的整體氛圍再溫柔一點、輕盈一些，最好從底層就有點包覆性，要像粉色柔軟的毛毯墊在底部，將整個環境溫柔包裹，輕托捧起——就點「驛站」吧。
於是水氧機吐出白色煙霧，我離開病房。
看護姐姐仍在熟睡，伯母的眼珠依然在飄忽，護理師們繼續為難以癒合、發出惡臭的傷口換上新的敷料。他們必定同時都聞到了另一股氣味，來自古巴香脂、乳香、沒藥、芳樟和玫瑰，我完成了今日的全院擴香工作。
離開醫院，偶爾我會感到身體裡多了一個深邃無盡的黑色洞穴，隱隱還聞得見腐敗、疾病和死亡的氣味。
有次在返鄉的火車上，隔壁座位的叔叔熱情地想找我聊天：「你是新竹人啊，怎麼會跑這麼遠？」
「工作呀。」
「什麼工作？」
「芳療，在醫院。」
「那是在做什麼？」
「長照和安寧照護，主要是用精油幫病人和老人家們按摩。」我簡短回答。
叔叔再次確認隔壁座位的年輕女生會進病房觸碰臨終病人，表情似乎嚇到了，他忽然沉下語氣，語重心長地告誡：「你的氣色有點差，要多去廟裡走走。」
「好，謝謝關心，我先休息囉。」看著他畏懼的神情，我反倒鬆了口氣，滿足地戴上耳機，閉上眼睛。
吸進的氣味會如何影響人的氣色嗎？
我確實有點好奇，然而更令我好奇的是關於死亡與活著的問題：每個人都必定會死，卻怎麼還是日復一日活下去？
閒談時，人們通常不願聊到這樣的話題：既然我們都會死，那人為什麼要活著呢？或者，換個溫柔委婉的說法：如果我們所愛的對象、所持有的一切終將被剝奪殆盡，有什麼東西能讓生命變得有意義、令人感到值得活下去？
這似乎是個社交時不宜輕易談起的毀滅性問題，無論是問題的答案或是社交技巧我都還在學習，只是前者比較令我感興趣。耳機傳來張懸翻唱的〈路口〉，我再次按下重複播放：「也許有天我擁有滿天太陽／卻一樣在幽暗的夜裡醒來……」
透過芳療芬芳美好的療癒特性，我有幸獲得更多機會進入人們臨終的現場，展開生死學的學習，觀察人們自我破碎的時刻，會呈現怎麼樣的生命光景。
偶爾我也會好奇，越過死亡之後是什麼呢？
我們這期生命結束後，會去哪裡？
那些深愛我們、卻比我們更早離世的親友，真的會在哪裡等待我們嗎？
割開橄欖科植物的樹皮，植物流出樹脂，包覆自身的創傷。人們怕痛，身體和自我都不能切割碰撞，但人切割植物、採集樹脂，形容乳香是神的汗液，沒藥是聖母瑪利亞的寶血，在宗教儀式中焚燒，召喚神靈，也用來凝斂身心靈所承受的傷。
不久前，有另一位口腔癌的阿嬤，臉頰上也有著惡性蕈狀傷口。巨大的腫瘤鼓起，肉從嘴巴內部爛到外面，滲出口水，混雜血水腐敗的氣味。護理師換藥時，在敷料外層的紗布上多滴了一滴精油，裡頭包含乳香和沒藥、百里酚百里香，我看著植物成分，思考每種精油的藥性：促進傷口癒合、止痛、抗感染……
然而事實是，對於身體的康復，我們多半早已不抱太高期望。我們要做的是站在各自所學的專業立場，盡可能為病人和家屬帶來身心靈的舒適，讓處境變得堪忍。
於是，減輕異味成為在安寧病房使用精油較符合現實的目標。
透過香氣，創造更加潔凈、舒適的空間，在場的照顧者們也得以因香氣而身心舒坦一些。
在阿嬤身旁點薰燈時，看著她鼓脹的臉頰和傷口，我思索著，這麼大的腫瘤是怎麼長出來的？好好的人，怎麼會變成這樣呢？
瞬間，我聽見一個聲音貼近我的耳朵，詢問：「你要長長看嗎？」
「不要。」我默默在心裡回答，如常完成工作。
那天離開醫院後卻感到頭暈、沉重，一度懷疑自己是不是確診了新冠肺炎，直到做完芳療老師教的淨化方法，很驚喜地發現腦袋的沉重感好了大半，大概是不小心又把工作帶回家了。
然而把工作帶回家，似乎也不全然是那麼不舒服，或哀傷、需要抗拒，或必須去廟裡收驚的事情。
有次和小玫姐從病房回到芳療館，下午一直感到右大腿內側莫名疼痛，直到週五下班後才想起，我們連續兩天幫一位水腫的阿公按摩。
阿公罹患大腸癌，右下腹部有顆惡性腫瘤，紗布覆蓋了巨大的傷口。為了避免拉扯傷口造成腫瘤出血，施作按摩時我避開紗布覆蓋的位置，沒有幫他疏通右側鼠蹊的淋巴結，這代表當我們做引流時，我從腳趾一路推回去的體液有可能都堵塞在他的右大腿。所以即便當下我們看到阿公的小腿和腳掌都縮小許多，表面上水腫的情況獲得明顯改善，但事實上，我有可能轉而造成了阿公鼠蹊的脹痛。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。