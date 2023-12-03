《還在暈？Tinder幹話解讀指南》推薦文：「清醒系聊天攻略」助你拆穿男人的滿嘴幹話

文：欣西亞（兩性專家）

先有能力拆穿男人滿嘴幹話說的究竟是什麼，才能在愛情道路上趨吉避凶

我下載過Tinder。並非是為了尋找異性伴侶，而是做田野調查，我好奇在這個號稱最便利也最迅捷的交友軟體，會令人碰上什麼樣的「對手」，好作為寫作的靈感來源，只不過，就在我設定好個人帳號，上傳完真實照片，檔案上架不到一小時內，就有海量的讀者私訊進來：欣西亞！有人在Tinder上盜用你的照片！於是，還來不及左滑或右滑，老娘人生第一次Tinder初體驗，就這麼宣告終結。

假使有人問我：「Tinder上找得到真愛嗎？」我一定大笑回說：「可以！但機率比中樂透還微乎其微」，事實上，根據身旁有在使用交友軟體的閨蜜回報，上頭別說要找到真愛了，要尋個「正常的」對象好好聊聊，都難如登天，因為才沒聊個幾句，「約炮嗎？」這種色色的邀約立即映入眼簾，要不，就是直接秀出胯下那一柱擎天，這還是不浪費時間的做法，也有在深聊好幾個小時，好不容易約出來，實際相處之後才在內心怒譙髒話。

如果你不想屢屢在Tinder上踩雷變炮灰，那麼我極力推薦在上路前先拜讀這本由艾琳・巴瑞特所寫的《還在暈？Tinder幹話解讀指南》，她將Tinder裡常見的自我介紹或應答的潛台詞，整理成A到Z的清醒系聊天攻略，白話地翻譯那些文字背後隱含的含義，令人一眼看穿對方的意圖，讓那些看似風度翩翩、文質彬彬的優質暖男，在火眼金睛下頓時現形成全宇宙都該繞著他旋轉的落漆渣男。

光是〈A is for Ask：「等你問」〉就已經讓我點頭如搗蒜，艾琳將這三個字直白告訴大家男人的意圖：「打從一開始，我便將經營這段感情需盡的一切努力全都賴給你」。試問：在Tinder個人檔案上連自我介紹都懶得多花時間著墨的人，根本無需奢求他對兩性關係會多盡心盡力，聊天階段處於你問他答，表示問題你要想、相處你得採取主動，他的答案你必須消化，等於這段和他的互動全靠你經營。金城武恐怕還有資格坐享其成，但是他，他誰啊？（翻白眼）

可怕就在於太多女性在Tinder上常被輕易呼攏過去，殊不知背後隱藏的風險和歧視女人的不平等關係，好多從男人嘴巴吐出來的幹話看起來好像很有道理，其實都是歪理，沒人先幫你點起一盞明燈，恐怕你嘴裡含著LP還誤以為對方是好屌。

我當然不會阻止大家在Tinder上認識人、結交朋友，也不反對你在上頭談戀愛甚至找床伴，但我們好歹要知道跟自己來往或滾床單的人是什麼樣的對象，畢竟，打嘴炮跟打炮總是兩回事，跟著艾琳・巴瑞特的腳步，培養我們先有能力拆穿他滿嘴幹話說的究竟是什麼，才能在愛情道路上趨吉避凶。

書籍介紹

本文摘錄自《還在暈？Tinder幹話解讀指南：致暈了又暈的你，從A到Z的清醒系聊天攻略》，大塊文化出版

作者：艾琳・巴瑞特（Aileen Barratt）

譯者：艾平

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真希望我安裝交友軟體前就知道的事！投資一定有風險，網路交友有賺有賠，右滑前應詳閱本說明書，幹話解讀指南助你在左滑右滑的遊戲中見人知底。

精選26個交友軟體上的關鍵詞（ㄍㄢˋㄏㄨㄚˋ），用喜劇的形式分享網路交友日常與瞎事。

荒謬絕倫、笑料百出，在歡笑之中看出隱身在交友軟體上與約會中的NG行徑與厭女情結。

交友軟體就像惡夢一場，但我們還是自投羅網；醒醒吧，Tinder上的他可能不會愛你。

交友軟體問世後，我們似乎更能突破舒適圈認識新朋友，更能用自己舒服的方式找到新戀情，而且不論男女，都能更大膽地探索情慾，重新定義性與愛的關係。然而，這個看似開放、自由、民主的網路空間，是否常常讓你覺得產品與標示不符？當你奮不顧身飛蛾撲火，卻發現自己只是別人吐掉的菸屁股？

本書作者艾琳・巴瑞特原本是不屑使用交友軟體的一群人，卻在意外失婚後成為鎮日在交友軟體上浮沉的尋愛女子之一。她跟許多人一樣，一路走來摔得鼻青臉腫，翻白眼和氣憤不平的時刻佔據大半，只能問天：難道真的是我們自己有問題嗎？

面對千篇一律的騷擾起手式——步驟一：隨便寒暄；步驟二：開黃腔或性暗示；還有白目開場白：「約ㄇ？」，難道就只能摸摸鼻子、自認倒楣嗎？

這是一本現代約會抓鬼指南，用A-Z二十六個字母，跟你一起破譯網路交友潛台詞，看清交友軟體上不願面對的真相，學會識人，也識己，當個笑看蒼生、大膽前進的清醒系女子！

巴瑞特用犀利的視角和幽默的文字，整理分析了在交友軟體上最常遇到的自介文和問候語，在本書中精選出二十六個交友軟體上的關鍵詞（ㄍㄢˋㄏㄨㄚˋ），轉譯話背後的真正含義，解讀背後更深的文化脈絡，拆解用玩笑包裝的種種攻擊，用喜劇的形式分享交友軟體上的荒謬日常與瞎事，在笑鬧中與你站在同一陣線，拿出最強悍的溫柔讓你明白：不是我不會聊天、不是我太保守、不是我開不起玩笑、不是我沒有幽默感。我們都值得更好的。

不是不能暈船，但你得先確認你上的不是賊船，才能繼續在交友軟體上乘風破浪。

Photo Credit: 大塊文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九