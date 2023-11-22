【影評】《五月雪》：張吉安對「513暴動」非批判性的凝視，避免了歷史的單一詮釋
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馬來西亞導演張吉安在《五月雪》中，粵劇《竇娥冤》與《馬來紀年》的故事穿插在1969年的513暴動中，這種在真實歷史基礎上所建構的虛構性，讓歷史的荒謬性有了更多元的詮釋空間。
隨著《五月雪》在各大國際影展上的放映，並獲得熱烈凡響，張吉安導演的作者地位也越顯重要。緩慢、長鏡頭、國族都是大家之所以在張吉安作品上，感受到台灣新電影的重要原因。然而，《五月雪》的可貴之處，其實是它在《南巫》的舞台感上增加了後設的元素，影像從中探索了各種真實與戲劇之間的模糊性，展現了導演對於影像本質的思考，擁有極獨特藝術價值，每一幕都顯得十分精心雕琢。
電影的序幕，就讓電影院裡的觀眾，以一種與銀幕內的戲棚座位幾乎相同的位子與視角凝視《玄壇打虎》，藉此提醒著銀幕外的觀眾有關後設的概念，以至於《五月雪》在闡述這段國家歷史傷痛——513事件時，可以時刻保有更溫柔與非批判性的立場去敘述。這種非二元不僅僅是不帶有任何立場地將513事件重建，更重要的是創作者如何梳理。這一次，張吉安不像電影《南巫》裡選擇歷史回溯的方式，整理出傷痛與恐懼的源頭，而是選擇本身就有虛構性質的《馬來紀年》來串連也有虛構性的竇娥冤《六月雪》，藉以避免構成歷史的單一詮釋。
在談論這層層複雜的敘事關係前，必須先回到後設的討論。「後設電影」是一種作者論導演常見的表現方式之一，其目的就是為了讓「內層」的事物，能夠意識到「外層」的事物，跳脫出既有的敘事架構，延伸出一種「虛實交錯」的論述。在竇娥（蔡寶珠飾）這個角色身上，戲棚被政府官員質疑是否獲得准證，以及鄭仁碩飾演的角色遲遲無法獲得的藍登記，都是凸顯了華裔的居無定所與無處安身的困難。正因此，觀眾甚至可以理解為戲棚下的竇娥，為了以隱形的方式與馬來西亞政府表達自身不滿，而選擇了以竇娥的身分公開反抗，反抗一場因政治的不公不義與腐敗，但最終卻以竇娥的妝容走下舞台，死在暴動之中，變相成為了永恆的共同體，象徵著多年來流淌在馬來西亞華裔身上，難以言說與平反所導致的離散情節。
這種在真實歷史基礎上所建構的虛構性，讓歷史的荒謬性有了更多元的詮釋空間，它不再只是廣播內政府宣布的情況，而是多了以穩定政治地位而撰寫的神話故事《馬來紀年》、代表人民的歷史的受害者家屬視角，以及馬來西亞第一任首相東姑阿姑拉曼沈迷於處理電影《獠牙拉惹》的民間謠言等等。其中提到的《馬來紀年》是1612年出版的一部關於馬六甲王朝成立的馬來文學著作，如今該著作部分內容被收入在馬來西亞的教材之中。它的存在儘管到了當代，它仍舊擁有其重要的政治與歷史地位，藉著「教育」的手段灌輸給民眾，繼續傳遞其當初書寫的價值。
再者，也就像是凝視，甚至是參與一場難以想像的政治暴力，銀幕內電影《獠牙拉惹》的嗜血拉惹彷彿走出了銀幕，發起了政治暴動，開始殺人取血，模糊了戲劇與現實的邊界，一切都像是電影製作般精心策劃，戲劇張力豐富得讓人難以相信這不是虛構。這類銀幕內外的運用，也經常是後設電影常用的手法，而《五月雪》的目的正是透過這些手段，讓觀眾意識到《獠牙拉惹》和《馬來紀年》如何進入到一般平民大眾的生活，並造成極端的影響。也就在馬來西亞獨立後的短短十二年裡，人民就陷入了徹底失落，眼睜睜地凝視當權者如何逐漸成為「負心的人」。
也正因為第一折「竇娥」的敘事有其虛構性元素的組成，以及魔幻主義的色彩包裝，所以當敘述推進到第二折「阿英」時，我們更能理解阿英（萬芳飾）所經歷的一切與記憶，是如何與他者形成強烈的衝突與距離。那些難以透過言說再現親身經歷，或無法談論的歷史傷痛，都延續成了阿英的失語。這種失語所導致的停滯，變相成為了阿英在面對歷史傷痛與母親死亡的缺席，儘管再次回到大華戲院外，但那一切也早已人事已非，只剩下繁忙的交通與人群，只能「苟且」地上一柱香，證明自己還清楚記得。但慶幸的是49年的命運輾轉，她這才終於來到了亂葬崗，她徒步上山的過程，被導演以一顆的長鏡頭完整的呈現。這顆鏡頭透過簡易的表現方式，貼近了阿英的生命視角，協助觀眾與角色重新回望整段歷史傷痛與多年來的遺憾。但最終的無名華人墓碑（Unidentified Chinese），卻讓一切變得更空洞與虛構，逼迫我們思考與凝視，在面對歷史已成為了過去的現在，我們又該如何證明與產生彼此的連繫？難道當當權者刻意抹除某部分歷史時，受害者家屬的經歷的傷痛也將同時被抹除，進入到一種失語的狀況嗎？
在凝視對著兩個時空交錯的同時，導演安排了阿英與竇娥碰面。竇娥從中找到了出口，這讓她卸下了似乎像是那多年來都象徵著竇娥冤魂的妝容，才真正地破解受害者家屬的失語，那短暫日常的相互關心，打破了多年來的想念與沈默，讓受害者家屬之間相互撫慰，而阿英也為此流涕痛哭也讓人想起蔡明亮電影《愛情萬歲》的結局，讓一切傷痛在導演溫柔的視角下釋放。
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