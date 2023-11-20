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2023/11/20,
科技

阿特曼遭OpenAI董事會開除後，將與另一位創辦人布羅克曼加入微軟帶領AI團隊

阿特曼遭OpenAI董事會開除後，將與另一位創辦人布羅克曼加入微軟帶領AI團隊
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

OpenAI董事會17日宣布開除阿特曼的執行長職務，震撼業界，但同時也傳出微軟等一些OpenAI的大股東正在施壓讓現年38歲的阿特曼回任。不過《紐約時報》昨（19）日稍晚報導，OpenAI董事會已否認會逆轉開除阿特曼的決定，意味拒絕屈服於來自微軟等大股東的壓力。而微軟執行長納德拉今（20）天表示，阿特曼和另一位創辦人、總裁布羅克曼將加入微軟，帶領一個新的先進AI研究團隊。

（中央社）微軟執行長納德拉（Satya Nadella）今（20）天表示，遭聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI董事會開除的執行長阿特曼和另一位創辦人、總裁布羅克曼將加入微軟，帶領一個新的先進人工智慧（AI）研究團隊。

OpenAI董事會否認會逆轉開除阿特曼的決定

OpenAI董事會17日宣布開除阿特曼（Sam Altman）的執行長職務，震撼業界，並引發布羅克曼（Greg Brockman）等其他幾名OpenAI高知名度人士離職。但同時也傳出媒體報導，稱美國微軟公司（Microsoft）等一些OpenAI的大股東正在施壓讓現年38歲的阿特曼回任。

科技業消息網站《The Information》昨（19）天便披露，OpenAI董事會先前表示會暫代執行長職務的技術長穆拉提（Mira Murati）對員工表示，她已邀請阿特曼和布羅克曼回鍋擔任高層職務。

不過《紐約時報》稍晚報導，OpenAI的董事會已否認會逆轉開除阿特曼的決定，意味拒絕屈服於來自微軟等大股東的壓力。

根據報導，OpenAI董事會昨晚在傳給員工的備忘錄中表示，開除阿特曼是「讓OpenAI的使命向前進及獲得守護的唯一途徑」。

備忘錄寫道：「簡言之，山姆（阿特曼名）與董事會互動時的行為及欠缺透明度，削弱董事會以所獲授權方式來對公司進行實際監督的能力。」

任命Twitch的前執行長任OpenAI代理執行長

報導還說，OpenAI董事會已經任命亞馬遜（Amazon）影音串流平台Twitch的前執行長希爾（Emmett Shear）擔任OpenAI代理執行長，而非原先宣布的穆拉提。

《法新社》報導，微軟已經投資OpenAI超過100億美元（約新台幣3170億元），也已將這家人工智慧先驅公司的科技應用在自家產品。

《路透社》報導，微軟執行長納德拉今天也似乎證實希爾將接任OpenAI執行長的消息，表示他「期待進一步認識希爾和OpenAI的新領導團隊，以及與他們一同合作」。

新聞來源

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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