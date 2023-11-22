Gogolook、iKala、Ubestream，40餘家台灣新創企業攜手從日本邁向全球

文：TNL JP 編集部（小林弘人，採訪、攝影）

翻譯：Ting Lin

AI相關台灣新創「Gogolook」、「iKala」、「Ubestream」

Whoscall是一款防止詐騙電話的應用程式，在全球各地皆傳電話詐騙災情時，在澀谷區也進行了示範實驗。

信任科技服務商Gogolook（走著瞧股份有限公司）是一家以防詐與風險管理為主要服務的AI新創企業。該公司的應用程式「Whoscall」活用大數據，提示用戶來電者是否能夠信任，以預防特殊電話詐騙或簡訊網路釣魚詐騙。它曾在2020年被福岡市選為旨在解決社會問題的示範實驗，目前正在參與東京澀谷區的示範實驗中。

該公司日本業務負責人盧偉辰（音譯）談及詐欺損失這麼說。

「因特殊詐欺造成的損失在日本每年持續發生。光在2022年的因詐欺而損失的金額就超過370億日圓。以日換算的話，每天損失超過1億日圓，這是一筆巨大的金額。」

Whoscall除了能預防特殊詐騙，來自海外對福島核電廠ALPS處理水的惡作劇電話也發揮了效果。

透過電話和簡訊進行的網路釣魚詐騙在日本與全球各國都造成問題。盧偉辰表示，Whoscall在全球的下載已達1億次，該公司與世界各地的警方和地方政府共享詐騙資料庫，資料庫中目前已達26億件登錄資料。

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