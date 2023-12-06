《我們都被貼滿了標籤》：「你不給錢，我就死給你看」，當社工被服務對象情緒勒索時
我們想讓你知道的是
這是一部社工與身心障礙者生命交會的故事。一邊是弱勢族群，一邊是服務弱勢族群的弱勢工作者，同樣不被認識，同樣不被理解。於是他們有時兩人三腳、並肩前行，偶爾也有針鋒相對、情緒潰堤的時刻，彼此所碰撞出的火花或是溫暖的燭光，或是燎原的星火，儘管不全然溫馨美好，但在「連結資源」的行動背後，卻串起了更多的情感連結以及迥異的生命經驗。
文：王晨宇
「社工是人，不是神。」督導這麼說，是為了讓社工明白：我們並非萬能，無法像神一樣總是讓每個人滿意。
因為年輕社工往往滿腔熱血地投入工作，但實際工作以後才發現沒有這麼容易，畢竟處理「人」的工作總有許多變數，於是會因受挫而自我懷疑。除了服務對象當下面臨到的問題可能積累了數年甚至數十年，本來就不是一朝一夕能夠輕易解決外，服務對象也容易對無法迅速處理問題的社工產生意見與埋怨。
社工一向是留不太住人的產業，而且有極高的斷層，很容易見到一間社福組織的辦公室除了主管以外，清一色是畢業三、五年內的年輕小夥子。坊間更是謠傳社工能夠在職超過三年，代表他不會再離開社工界——這也表示有更多人三年不到就此離開了社工界。
當服務對象初見年輕的社工時，很常會這麼說：「講了你也不懂啦……你這麼年輕，我看你大概連婚都沒有結，跟你講我先生的事情，你怎麼可能會懂？我吃過的鹽可能比你吃過的米還要多耶！」
我們總是會遇見這種服務對象，他真心覺得我們年紀太輕、不懂社會事。但等到我資歷越來越深，便推敲出第二種可能性。
服務對象遭遇挫折時總是會對即將到訪的社工懷抱希望，認為對方能夠解決自己的困難，加上他們以中高齡居多，與社工初次見面卻發現竟然是年紀這麼輕的小毛頭，要他怎麼放心說出自己的困難，臉又該往哪裡擺？即便是我這個已經是大叔年紀的督導，也仍會被初次見面的服務對象看扁。
社工執業時當然同樣會因此受挫，初出茅廬、滿腔熱血想解決服務對象的困難，卻發現不受信任，或者即便用盡全力也無法改善服務對象的困境，就會被對方責怪是個人能力不足才幫不上忙。
「你不給錢，我就死給你看」
情緒勒索的英文原文是「emotional blackmail」，指的是透過操控對方感受的好壞來達成目的，通常會利用三種工具：恐懼、義務跟罪惡感。像家人與親密關係間常常出現的情緒勒索便是後兩者，會指出個人在關係上的義務，藉由讓人產生罪惡感而不去做或去做某事。
但事實上，社工很常被服務對象情緒勒索。畢竟在某種程度上，我們很可能是他們跟社會最有連結的那個人。
老黃今年六十六歲，是領有輕度肢體障礙證明的計程車司機，他早年在工地工作，但因為中風導致半側偏癱，幸好在積極復健下好轉許多。
只是他一把年紀加上身體不好，沒辦法再負荷過去的工作，所以去考了職業駕駛執照，現在偶爾會開計程車維生。
他一個人租房子，跟子女失聯，宣稱是因為子女狠心，知道他中風沒有錢所以不願意跟他往來，但言談中卻可以察覺他說詞的不一致。詢問他與妻子離婚的原因，他也不願意多談，只說前妻跟孩子是一國的，都是勢利眼的王八蛋。
初次家訪，他提到已經欠租好幾個月，房東揚言要把他轟出去。他雖然有低收身分，但是補助根本不夠花，都沒錢生活了，何況繳房租！
有子女的中老年人通常不容易通過福利身分，因為台灣的《社會救助法》是以家庭為單位，因此若不是子女有身心障礙證明或者因故無法就業，否則不太容易通過，於是我很快察覺到異樣。
我與社福單位聯繫，一問之下發現老黃多年前中風時，便因為無法工作又沒積蓄，曾經控告子女遺棄。結果因為他長期對妻子跟孩子施暴，加上早年不顧家庭，所以法官判他敗訴，子女無須給付他任何扶養費。
他因而拿敗訴的法院資料去申請補助，由於子女免除了對他的扶養義務，所以在社會扶助資料的申請上，可以由社工撰寫資料排除列計子女收入，讓他專案通過低收身分的申請。
我開始跟老黃討論補助金的規劃，希望釐清哪些支出可以撙節。此外他並非自備一台計程車，而是跟車行日租，自覺體力充裕時才會開車執業，也曾經埋怨過油錢跟罰單都是必要支出，計程車的租用金額又過高，因此我也打算聯繫車行老闆。
但當我跟老黃討論這些事時，他卻火冒三丈，說我只要給錢就好，說這麼多廢話做什麼？儘管他還是給了我車行老闆的電話，卻說他欠了老闆好幾天的租金，叫我去幫他殺價。
雖然我一頭霧水，但還是打了電話去問車行老闆。對方一聽到我是老黃的社工，劈頭就罵，老黃三天捕魚、兩天曬網不說，還積欠了上萬元的租金，原本是看他可憐才會把車租給他，現在我這個社工是要幫他還錢嗎？
我當然否認有意替老黃還錢，畢竟我身為政府社工，並沒有替民眾償還個人債務的義務，而是要協助他與周遭的人斡旋。我想問老闆可不可以算他租金便宜一點，因為他最近生活遇到困難，想讓他多開點計程車貼補家用，希望老闆大人有大量，讓他先開車賺錢付房租。
「你替那個懶鬼說什麼情，我不會相信他啦！他那個王八蛋賺了錢就是買酒，說要還租金，我才不信！」
雖然開計程車的路斷了，但老黃還是有補助可以用，我於是跟房東聯絡，希望他能夠再寬限一個月，老黃下個月領到補助以後肯定會先還點租金。
千拜託萬拜託，房東好不容易點頭同意，但當我回頭跟老黃討論補助金的流向時，他卻顧左右而言他，不願意繼續這個話題，只說他就是要我替他付租金，不然我這個社工是幹什麼吃的？
那時我當社工已經兩、三年，也不是第一次遇到像他這種「大面神」了，但氣焰這麼囂張的倒是頭一遭。他的情況不符合遭遇重大事故的緊急危難補助，在我無法具體掌握他金錢流向的情況下，也沒辦法向經濟補助單位請款，畢竟他連我都說服不了，何況是手握大筆補助款的善心單位呢？
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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