《我們都被貼滿了標籤》：「你不給錢，我就死給你看」，當社工被服務對象情緒勒索時

文：王晨宇

「社工是人，不是神。」督導這麼說，是為了讓社工明白：我們並非萬能，無法像神一樣總是讓每個人滿意。

因為年輕社工往往滿腔熱血地投入工作，但實際工作以後才發現沒有這麼容易，畢竟處理「人」的工作總有許多變數，於是會因受挫而自我懷疑。除了服務對象當下面臨到的問題可能積累了數年甚至數十年，本來就不是一朝一夕能夠輕易解決外，服務對象也容易對無法迅速處理問題的社工產生意見與埋怨。

社工一向是留不太住人的產業，而且有極高的斷層，很容易見到一間社福組織的辦公室除了主管以外，清一色是畢業三、五年內的年輕小夥子。坊間更是謠傳社工能夠在職超過三年，代表他不會再離開社工界——這也表示有更多人三年不到就此離開了社工界。

當服務對象初見年輕的社工時，很常會這麼說：「講了你也不懂啦……你這麼年輕，我看你大概連婚都沒有結，跟你講我先生的事情，你怎麼可能會懂？我吃過的鹽可能比你吃過的米還要多耶！」

我們總是會遇見這種服務對象，他真心覺得我們年紀太輕、不懂社會事。但等到我資歷越來越深，便推敲出第二種可能性。

服務對象遭遇挫折時總是會對即將到訪的社工懷抱希望，認為對方能夠解決自己的困難，加上他們以中高齡居多，與社工初次見面卻發現竟然是年紀這麼輕的小毛頭，要他怎麼放心說出自己的困難，臉又該往哪裡擺？即便是我這個已經是大叔年紀的督導，也仍會被初次見面的服務對象看扁。

社工執業時當然同樣會因此受挫，初出茅廬、滿腔熱血想解決服務對象的困難，卻發現不受信任，或者即便用盡全力也無法改善服務對象的困境，就會被對方責怪是個人能力不足才幫不上忙。

「你不給錢，我就死給你看」

情緒勒索的英文原文是「emotional blackmail」，指的是透過操控對方感受的好壞來達成目的，通常會利用三種工具：恐懼、義務跟罪惡感。像家人與親密關係間常常出現的情緒勒索便是後兩者，會指出個人在關係上的義務，藉由讓人產生罪惡感而不去做或去做某事。

但事實上，社工很常被服務對象情緒勒索。畢竟在某種程度上，我們很可能是他們跟社會最有連結的那個人。

老黃今年六十六歲，是領有輕度肢體障礙證明的計程車司機，他早年在工地工作，但因為中風導致半側偏癱，幸好在積極復健下好轉許多。

只是他一把年紀加上身體不好，沒辦法再負荷過去的工作，所以去考了職業駕駛執照，現在偶爾會開計程車維生。

他一個人租房子，跟子女失聯，宣稱是因為子女狠心，知道他中風沒有錢所以不願意跟他往來，但言談中卻可以察覺他說詞的不一致。詢問他與妻子離婚的原因，他也不願意多談，只說前妻跟孩子是一國的，都是勢利眼的王八蛋。

初次家訪，他提到已經欠租好幾個月，房東揚言要把他轟出去。他雖然有低收身分，但是補助根本不夠花，都沒錢生活了，何況繳房租！

有子女的中老年人通常不容易通過福利身分，因為台灣的《社會救助法》是以家庭為單位，因此若不是子女有身心障礙證明或者因故無法就業，否則不太容易通過，於是我很快察覺到異樣。

我與社福單位聯繫，一問之下發現老黃多年前中風時，便因為無法工作又沒積蓄，曾經控告子女遺棄。結果因為他長期對妻子跟孩子施暴，加上早年不顧家庭，所以法官判他敗訴，子女無須給付他任何扶養費。

他因而拿敗訴的法院資料去申請補助，由於子女免除了對他的扶養義務，所以在社會扶助資料的申請上，可以由社工撰寫資料排除列計子女收入，讓他專案通過低收身分的申請。

我開始跟老黃討論補助金的規劃，希望釐清哪些支出可以撙節。此外他並非自備一台計程車，而是跟車行日租，自覺體力充裕時才會開車執業，也曾經埋怨過油錢跟罰單都是必要支出，計程車的租用金額又過高，因此我也打算聯繫車行老闆。

但當我跟老黃討論這些事時，他卻火冒三丈，說我只要給錢就好，說這麼多廢話做什麼？儘管他還是給了我車行老闆的電話，卻說他欠了老闆好幾天的租金，叫我去幫他殺價。

雖然我一頭霧水，但還是打了電話去問車行老闆。對方一聽到我是老黃的社工，劈頭就罵，老黃三天捕魚、兩天曬網不說，還積欠了上萬元的租金，原本是看他可憐才會把車租給他，現在我這個社工是要幫他還錢嗎？

我當然否認有意替老黃還錢，畢竟我身為政府社工，並沒有替民眾償還個人債務的義務，而是要協助他與周遭的人斡旋。我想問老闆可不可以算他租金便宜一點，因為他最近生活遇到困難，想讓他多開點計程車貼補家用，希望老闆大人有大量，讓他先開車賺錢付房租。

「你替那個懶鬼說什麼情，我不會相信他啦！他那個王八蛋賺了錢就是買酒，說要還租金，我才不信！」

雖然開計程車的路斷了，但老黃還是有補助可以用，我於是跟房東聯絡，希望他能夠再寬限一個月，老黃下個月領到補助以後肯定會先還點租金。

千拜託萬拜託，房東好不容易點頭同意，但當我回頭跟老黃討論補助金的流向時，他卻顧左右而言他，不願意繼續這個話題，只說他就是要我替他付租金，不然我這個社工是幹什麼吃的？

那時我當社工已經兩、三年，也不是第一次遇到像他這種「大面神」了，但氣焰這麼囂張的倒是頭一遭。他的情況不符合遭遇重大事故的緊急危難補助，在我無法具體掌握他金錢流向的情況下，也沒辦法向經濟補助單位請款，畢竟他連我都說服不了，何況是手握大筆補助款的善心單位呢？