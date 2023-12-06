謝文憲《人生準備40%就先衝》：面臨人生抉擇該不該衝？憲哥獨創四象限判斷法

文：謝文憲

人生抉擇：衝不衝判斷法

人的一生，對於自己有興趣的事物，時常能自在發揮、如魚得水，對自己陌生的領域，則多數害怕碰觸、害怕失敗，不過這也無可厚非，因為這是真實的人性。

對有興趣的事物持續發展、持續鑽研，抓住機會邁向達人之路，這沒什麼不好；不僅可以養家活口，還可以找到自我肯定的人生實現與價值。但時間久了以後，你會慢慢感到枯燥與疲憊，生活變得一成不變，無聊透頂，甚至會覺得熱情被磨損殆盡，人生無趣又乏味。

我長時間觀察人的行為，尤其是職場工作者，發現可以用「勇氣指數」搭配「實力與把握指數」，研發出一套四部分的「人生抉擇：衝不衝判斷法」，如下圖所示：

Photo Credit: 時報出版

我們可以將此圖分為四部分：

第一部分 「實力與把握指數低 vs. 勇氣指數低」：安全穩定、一事無成

這類職場工作者，對於自己所處事物熟悉透頂，但對陌生事物害怕碰觸，不僅不願嘗試新事物，跨出舒適圈的信心與把握度也低，他們的人生追求是安全穩定，但對於陌生領域卻興趣缺缺。

這不是不好，但只要遇到環境重大變化，或是組織遇到前所未有的調整，甚或是人生巨變，都會遭遇史無前例的難關，很多事若無法提早因應準備，遇到改變契機無法提前掌握，很容易一事無成。

第二部分 「實力與把握指數低 vs. 勇氣指數高」： 企圖心大於行動力的空包彈

我在擔任業務期間，看過非常多這樣的同事，喊口號一流，看似企圖心與勇氣十足，真正測試其實力與對事物的把握程度時，又好像沒有幾把刷子；月初口號滿天飛，月底責任往外推。

這樣的人，大概就是我的代表作——《行動的力量》的目標讀者；想法永遠比行動多很多，勇氣永遠比實力強大。記住：「心想不會事成，勇氣不能成真，搭配行動服用，夢想才會成真」。

第三部分「實力把握指數高 vs. 勇氣指數低」：40%以上把握，衝了再說

缺乏勇氣與企圖的人，就算給你百分之80的把握你也不敢行動。估計判斷約有百分之40的把握，這些帶點冒險、略有挑戰、感覺刺激……的事物，才能激發出人的潛能，激發出你的鬥志與信心。

「試了再說」絕不是口號，只要評估你對此一事物的專業、實力與把握度，加上方向與目標一致，雖然前方有些霧茫茫，向前走，才能知道前方有何障礙，把障礙當作打怪，將未知當作挑戰，你其實沒這麼差。相信我。

第四部分 「實力與把握指數高 vs. 勇氣指數高」：明確目標、抓緊時間、及早行動

那你還待在這裡做什麼？還不趕快行動！

這類人會出現一個問題：既然準備充足，也敢行動，但很有可能等到把握十足了，機會卻已經不在或錯過最佳時機。

曾聽過的有：創業、追女友、換工作、晉升機會、研發新產品……錯過的事物不勝枚舉。通常「錯失良機」是我最常聽他們說的感嘆詞，少數成功的多半是天賜良機；人的一生沒幾次這樣的機會，一定要好好把握，更要謝天。

希望透由這本書，無論你正處於哪一部分，都能好好的掌握準則與方法，找到人生破關的絕佳企圖心和勇氣。這裡每一篇故事都是實例，也是憲哥32年來的深切體會與觀察。

人生有40%的把握，先行動再說

禮記中庸篇：「凡事豫則立，不豫則廢。」話雖如此，但古人卻沒叫你一定要做好萬全準備才去行動，以現在網路世代變遷之快速，等你萬事俱備，機會早已不在。

那為何不是100？80？60？或是20？而是40呢？

有百分百的準備，不可能有這種事，人生若是如此，肯定無聊透頂，世界上若是所有事情都確定可以做才去做，那大概也沒什麼事值得做了。

80%，或許是最多人提到的答案，我認為這也不可行，道理很簡單，就拿創業來說，銀彈有了，人也有了，辦公設備也有了，組織也成形了，營運模式也差不多建構完成，就只差營運經驗與市場測試，或是一些軟實力的文化與核心價值的塑造，如果真是這樣，我敢相信全球創業者應該最後大多成功收場，為何失敗的還是占大多數？原因很簡單，創業都是且戰且走，不大可能有80%的把握，人生其他選擇也差不多。

60%，我最討厭這答案，一切都還是及格思維，好似這個數字就是「不很好，也不太壞」的比例，一切有了及格的把握再去做，如果大家都這麼想，你如何顯出與眾不同？

20%，太低了啦！這個比例失敗的機會太高，若是這樣就去衝，人家會說你莽撞、不切實際，類似毛頭小伙子、小屁孩這類的不雅稱號，都會跑到你頭上，然後你就會說：「為何整個世界都不鳥我？」

王永福（以下本書皆稱福哥），我的創業夥伴，台灣最知名的簡報教練，也是各大企業指名度最高的簡報訓練講師，幾年前，我們仍是簡報領域的對手。

「心中隱約有種感覺，但遲遲不敢開口，等到時機看似成熟，一個人先說句話，隨後天雷勾動地火。」2015年我跟福哥共同創辦的「憲福育創」，就在這樣的氣氛下應運而生。

話說2015年年初，幾位講師好友一起討論合組公司，大家你一言我一語，聊得好熱絡。但問題就是大家意見眾多、莫衷一是，要形成普遍或大多數的共識，難上加難。老一輩的人都說合夥的生意不要做，但問題是獨資很難搞出大名堂，加上家裡若沒有資助，獨資成功的機會也不夠多。

投資者很多，則要考慮大家的方向是否一致，會不會產生「互斥現象」，這現象很容易產生削弱自己，壯大他人的窘境。沒想到，相隔半年之後，機會卻無意間出現了……。