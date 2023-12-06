謝文憲《人生準備40%就先衝》：面臨人生抉擇該不該衝？憲哥獨創四象限判斷法
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想擁有100分的人生，有40分把握就先衝！你曾經在面對工作、創業、感情或新嘗試前躊躇不前嗎？總是身體力行、精準達成目標的謝文憲（憲哥），用自身的經驗，告訴你如何從職場、事業，人生中翻轉向前。你還在等什麼？專業OK，風險評估OK，機會到了再加點勇氣，任何事都難不倒！
文：謝文憲
人生抉擇：衝不衝判斷法
人的一生，對於自己有興趣的事物，時常能自在發揮、如魚得水，對自己陌生的領域，則多數害怕碰觸、害怕失敗，不過這也無可厚非，因為這是真實的人性。
對有興趣的事物持續發展、持續鑽研，抓住機會邁向達人之路，這沒什麼不好；不僅可以養家活口，還可以找到自我肯定的人生實現與價值。但時間久了以後，你會慢慢感到枯燥與疲憊，生活變得一成不變，無聊透頂，甚至會覺得熱情被磨損殆盡，人生無趣又乏味。
我長時間觀察人的行為，尤其是職場工作者，發現可以用「勇氣指數」搭配「實力與把握指數」，研發出一套四部分的「人生抉擇：衝不衝判斷法」，如下圖所示：
我們可以將此圖分為四部分：
第一部分 「實力與把握指數低 vs. 勇氣指數低」：安全穩定、一事無成
這類職場工作者，對於自己所處事物熟悉透頂，但對陌生事物害怕碰觸，不僅不願嘗試新事物，跨出舒適圈的信心與把握度也低，他們的人生追求是安全穩定，但對於陌生領域卻興趣缺缺。
這不是不好，但只要遇到環境重大變化，或是組織遇到前所未有的調整，甚或是人生巨變，都會遭遇史無前例的難關，很多事若無法提早因應準備，遇到改變契機無法提前掌握，很容易一事無成。
第二部分 「實力與把握指數低 vs. 勇氣指數高」： 企圖心大於行動力的空包彈
我在擔任業務期間，看過非常多這樣的同事，喊口號一流，看似企圖心與勇氣十足，真正測試其實力與對事物的把握程度時，又好像沒有幾把刷子；月初口號滿天飛，月底責任往外推。
這樣的人，大概就是我的代表作——《行動的力量》的目標讀者；想法永遠比行動多很多，勇氣永遠比實力強大。記住：「心想不會事成，勇氣不能成真，搭配行動服用，夢想才會成真」。
第三部分「實力把握指數高 vs. 勇氣指數低」：40%以上把握，衝了再說
缺乏勇氣與企圖的人，就算給你百分之80的把握你也不敢行動。估計判斷約有百分之40的把握，這些帶點冒險、略有挑戰、感覺刺激……的事物，才能激發出人的潛能，激發出你的鬥志與信心。
「試了再說」絕不是口號，只要評估你對此一事物的專業、實力與把握度，加上方向與目標一致，雖然前方有些霧茫茫，向前走，才能知道前方有何障礙，把障礙當作打怪，將未知當作挑戰，你其實沒這麼差。相信我。
第四部分 「實力與把握指數高 vs. 勇氣指數高」：明確目標、抓緊時間、及早行動
那你還待在這裡做什麼？還不趕快行動！
這類人會出現一個問題：既然準備充足，也敢行動，但很有可能等到把握十足了，機會卻已經不在或錯過最佳時機。
曾聽過的有：創業、追女友、換工作、晉升機會、研發新產品……錯過的事物不勝枚舉。通常「錯失良機」是我最常聽他們說的感嘆詞，少數成功的多半是天賜良機；人的一生沒幾次這樣的機會，一定要好好把握，更要謝天。
希望透由這本書，無論你正處於哪一部分，都能好好的掌握準則與方法，找到人生破關的絕佳企圖心和勇氣。這裡每一篇故事都是實例，也是憲哥32年來的深切體會與觀察。
人生有40%的把握，先行動再說
禮記中庸篇：「凡事豫則立，不豫則廢。」話雖如此，但古人卻沒叫你一定要做好萬全準備才去行動，以現在網路世代變遷之快速，等你萬事俱備，機會早已不在。
那為何不是100？80？60？或是20？而是40呢？
有百分百的準備，不可能有這種事，人生若是如此，肯定無聊透頂，世界上若是所有事情都確定可以做才去做，那大概也沒什麼事值得做了。
80%，或許是最多人提到的答案，我認為這也不可行，道理很簡單，就拿創業來說，銀彈有了，人也有了，辦公設備也有了，組織也成形了，營運模式也差不多建構完成，就只差營運經驗與市場測試，或是一些軟實力的文化與核心價值的塑造，如果真是這樣，我敢相信全球創業者應該最後大多成功收場，為何失敗的還是占大多數？原因很簡單，創業都是且戰且走，不大可能有80%的把握，人生其他選擇也差不多。
60%，我最討厭這答案，一切都還是及格思維，好似這個數字就是「不很好，也不太壞」的比例，一切有了及格的把握再去做，如果大家都這麼想，你如何顯出與眾不同？
20%，太低了啦！這個比例失敗的機會太高，若是這樣就去衝，人家會說你莽撞、不切實際，類似毛頭小伙子、小屁孩這類的不雅稱號，都會跑到你頭上，然後你就會說：「為何整個世界都不鳥我？」
王永福（以下本書皆稱福哥），我的創業夥伴，台灣最知名的簡報教練，也是各大企業指名度最高的簡報訓練講師，幾年前，我們仍是簡報領域的對手。
「心中隱約有種感覺，但遲遲不敢開口，等到時機看似成熟，一個人先說句話，隨後天雷勾動地火。」2015年我跟福哥共同創辦的「憲福育創」，就在這樣的氣氛下應運而生。
話說2015年年初，幾位講師好友一起討論合組公司，大家你一言我一語，聊得好熱絡。但問題就是大家意見眾多、莫衷一是，要形成普遍或大多數的共識，難上加難。老一輩的人都說合夥的生意不要做，但問題是獨資很難搞出大名堂，加上家裡若沒有資助，獨資成功的機會也不夠多。
投資者很多，則要考慮大家的方向是否一致，會不會產生「互斥現象」，這現象很容易產生削弱自己，壯大他人的窘境。沒想到，相隔半年之後，機會卻無意間出現了……。
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韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
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韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。
比較市面上一般洗臉巾與韓國newco 100%純棉洗臉巾，市面上一般洗臉巾以嫘縈/植物纖維與聚 脂纖維為兩大主流材質，前者可生物降解，後者則不行，且除生產製程中對環境產生污染，也易殘留異味，對敏感性肌膚的人不適合，其中聚脂纖維更是吸水性差的材質，以使用面來說也並非絕佳體驗。與使用需種植幾十年後的木材，才能被加工處理製成嫘縈/植物纖維材質相比，韓國newco 100%純棉洗臉巾採用年年可採摘的棉花材質，從源頭就更環保。
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。
洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。
美妝控也能將韓國newco 100%純棉洗臉巾裁剪為合適大小靈活運用，韓國newco 100%純棉洗臉巾能化為化妝棉，成為日常保養或清潔美甲的絕佳幫手。貼心設計面面俱到，外包裝有透明視窗，能讓你輕鬆檢視剩餘用量。使用韓國newco 100%純棉洗臉巾除了是做好保養的第一步驟，同時也是從自身的每一個購買行為「投票」，選用最環保的材質響應綠色地球理念。
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