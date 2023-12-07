藍博洲《壁》：台灣「真正的戲劇運動」隨著《壁》的被禁，以及隨後的「二二八事件」而落空了

文：藍博洲

3.《壁》的反響與評論

《壁》的演出獲得熱烈迴響。

建中校長陳文彬（1904-1982）的女兒，十五歲就寫小說並贏得日本人肯定的陳蕙貞，看完戲後跑來跟宋非我說，她在日本看了那麼多的戲，卻不曾像那天那樣感動過。宋非我回憶說。小說家呂赫若則建議他，不妨讓舞臺兩邊的燈光從頭到尾都亮著。

就在公演期間的六月十至十二日，《台灣新生報》連續三天刊載了日據時期台灣文化運動旗手之一王白淵（1902-1965）題為「《壁》與《羅漢赴會》——貫穿兩作」的劇評，高度肯定以宋非我氏為中心，結合台灣原有幾個劇團的聖烽演劇研究會「是最具藝術性與進步性的藝術集團」。它「領先其他藝術部門於中山堂舉行第一次發表會」，於光復後首先公演現代話劇，對台灣的戲劇文化是「一個劃時代的突破」，真正的戲劇運動也將「從此展開」。

《壁》原定九至十三日止，連演五日，因中山堂十一日有狀況而延至十四日，一天比一天熱烈，盛況空前。

六月十三日，《台灣新生報》刊發了簡國賢用日文所寫題為「被遺棄的人們——關於『壁』的解決」一文，具體說明他的劇作根據的社會矛盾所在：「由於現實的錯綜複雜，一個晚上能夠花費數萬、沉迷於花天酒地的人卻冷漠地面對掙扎於饑餓邊緣的人。當酒家與舞會正謳歌著自由與歡樂時，居住於低矮屋簷下的勞工正呻吟於生活的重壓下。被扭曲的世態恰恰就在『桃花源』盡頭的隔壁。我的《壁》也就出自那裡。」然後，針對《壁》的最後場面所引發的各種議論，他以作者的身份「稍微敘述《壁》之後的事」解釋說：「許乞食一家自殺的場景，或許過於灰暗色彩。一般的觀眾都很同情他們，有人責備作者為冷酷，但這果真是我的罪過嗎？是誰殺了許乞食？他不是死於作者的筆下，而是受到社會制度的傾軋。」

他又說，「有人認為《壁》沒有提出解決的方法而對我深感不滿，希望我能謀求解決之道。」對此，他「只提示一個暗示與課題」，那就是，「只有現實的矛盾能解決，《壁》的問題始能解決吧。」他指出，「只要一直存續現在這種矛盾的社會制度，如許乞食的犧牲者不能絕後，精力有限的他，雖然被強迫一天要工作十二小時以上，他依然默默承受，終因操勞過度，得了肺病，他不但沒有拿到分毫的慰問金，反而被雇主像衛生紙一樣的丟棄，這就是台灣勞工的宿命。然而，有誰針對這個問題來討論呢？有誰考慮到他們施行保護的法規呢？」

他進一步問說：「啊！這群被遺棄的人們要何去何從？他們只能拼死以頭撞壁嗎？還是要背負現實的苦惱，堅信燦爛的陽光普照他們頭上之日會到來？」問題是他「也不知道如何解決《壁》的問題」。他說他「所知道的，只不過是勞工過度營養不良，以及蒼白的失業者到處氾濫，被遺棄的人們一天天地增加，絕望的深淵不斷地擴大，而握著權力、地位與黃金的人們益加興榮」的現實。他因此感嘆道：「如果能夠的話，我想讓勞工大眾觀賞我們的戲劇。劇場免費開放，以勉勵他們的辛勞。畢竟他們沒有餘錢來買一張十三圓的預售票。可是，這只不過是在經濟上需仰賴他人的我們的一個夢想罷了。啊！到處都有壁。」（林志潔譯）

Photo Credit: 印刻出版

六月十三日，國民黨所屬台南《中華日報》日文版文藝欄首先刊出邱媽寅題為「壁」的劇評。邱媽寅是台大經濟系學生，後來在五○年代白色恐怖時期因為牽連中共「台灣省工作委員會學生委員會案」而繫獄十年。他指出，「這場戲劇雖然並非演出技巧完善的一齣戲，但它具有一股革命的蓬勃的熱情。觀眾深刻地垂頭沉思。可以說嶄新的黎明早已來到了。這個劇團所指向的方向是現實台灣革新封建桎梏唯一的真正的方向，貧困和飢餓所導致的結局變成盲目的憤怒與起義之前，指導民眾輿論導向理性的道路，這是戲劇的任務。然而戲劇強烈地認識社會的缺陷，對政治採取參與鬥爭的決定性階段時，一定要覺悟會受到意料之外的無知、保守和壓迫。戲劇啊！不管怎樣，必須推倒『這牆壁，毀了它！』才是。」（葉石濤譯）

六月十四日，《人民導報》「民主店」專欄「綜合各方面的意見」刊出一篇「不算批評的批評」的未署名報導。第一，因為有些觀眾在看完戲後，針對聖烽演劇研究會《搬戲頭乞食尾》的宗旨，諷刺說「搬什麼乞食戲」。它指出，相對於七十軍政治部話劇團的公演，用方言演出的聖烽，雖然戲演得不好，卻獲得更多的觀眾支持。因此它「請各界注意，聖烽是台灣演劇工作者的一群而已，不能代表整個台灣的戲劇水準，請外省人不要以此看輕本省的話劇。這不過是初出的嫩芽，雖然演得不好，總可以想法檢討改進。」

第二，因為宋非我過去積累的聲譽與普遍的宣傳（街頭巷尾的剃頭店與飲食店都有演出廣告），所以花圈贊助與觀眾都相當多。第三，許多年老與年幼的觀眾都笑著說戲好看，好看在於對白、各種前所未有的舞台演出，以及有錢人享福、無錢人受苦的劇情等等。第四，天氣炎熱，但為了台灣劇運的前途，演員、後台工作人員和觀眾都在流汗奮鬥。

但是，第五，有戲劇見解的人認為，這次的演出可以拿起來說說的只有《壁》而已，演員很努力，可惜劇本卻有以下幾個缺點：故事不健全；許乞食如此貧病與錢金利如此爆發的原因沒有交代；醫生與和尚若改為貪官或政商勾結者，劇情將更加讓觀眾深刻；許乞食的收場太消極，觀眾得不到啟示；最大的缺點是因為劇情不夠簡潔、緊密、集中而呈現著散漫與滑稽，因而缺乏悲劇的統一性。