藍博洲《壁》：台灣「真正的戲劇運動」隨著《壁》的被禁，以及隨後的「二二八事件」而落空了
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因為一場婚禮的偶遇，追索出隱居的導演宋非我從「無我之境」的表演到寂寞孤獨的晚年；依據解密檔案，描繪出劇作家簡國賢在歷史長河中走過的斑斑血路；梳理因為歷史斷裂而不為人知的台灣戲劇運動旗手的真實樣貌。
文：藍博洲
3.《壁》的反響與評論
《壁》的演出獲得熱烈迴響。
建中校長陳文彬（1904-1982）的女兒，十五歲就寫小說並贏得日本人肯定的陳蕙貞，看完戲後跑來跟宋非我說，她在日本看了那麼多的戲，卻不曾像那天那樣感動過。宋非我回憶說。小說家呂赫若則建議他，不妨讓舞臺兩邊的燈光從頭到尾都亮著。
就在公演期間的六月十至十二日，《台灣新生報》連續三天刊載了日據時期台灣文化運動旗手之一王白淵（1902-1965）題為「《壁》與《羅漢赴會》——貫穿兩作」的劇評，高度肯定以宋非我氏為中心，結合台灣原有幾個劇團的聖烽演劇研究會「是最具藝術性與進步性的藝術集團」。它「領先其他藝術部門於中山堂舉行第一次發表會」，於光復後首先公演現代話劇，對台灣的戲劇文化是「一個劃時代的突破」，真正的戲劇運動也將「從此展開」。
《壁》原定九至十三日止，連演五日，因中山堂十一日有狀況而延至十四日，一天比一天熱烈，盛況空前。
六月十三日，《台灣新生報》刊發了簡國賢用日文所寫題為「被遺棄的人們——關於『壁』的解決」一文，具體說明他的劇作根據的社會矛盾所在：「由於現實的錯綜複雜，一個晚上能夠花費數萬、沉迷於花天酒地的人卻冷漠地面對掙扎於饑餓邊緣的人。當酒家與舞會正謳歌著自由與歡樂時，居住於低矮屋簷下的勞工正呻吟於生活的重壓下。被扭曲的世態恰恰就在『桃花源』盡頭的隔壁。我的《壁》也就出自那裡。」然後，針對《壁》的最後場面所引發的各種議論，他以作者的身份「稍微敘述《壁》之後的事」解釋說：「許乞食一家自殺的場景，或許過於灰暗色彩。一般的觀眾都很同情他們，有人責備作者為冷酷，但這果真是我的罪過嗎？是誰殺了許乞食？他不是死於作者的筆下，而是受到社會制度的傾軋。」
他又說，「有人認為《壁》沒有提出解決的方法而對我深感不滿，希望我能謀求解決之道。」對此，他「只提示一個暗示與課題」，那就是，「只有現實的矛盾能解決，《壁》的問題始能解決吧。」他指出，「只要一直存續現在這種矛盾的社會制度，如許乞食的犧牲者不能絕後，精力有限的他，雖然被強迫一天要工作十二小時以上，他依然默默承受，終因操勞過度，得了肺病，他不但沒有拿到分毫的慰問金，反而被雇主像衛生紙一樣的丟棄，這就是台灣勞工的宿命。然而，有誰針對這個問題來討論呢？有誰考慮到他們施行保護的法規呢？」
他進一步問說：「啊！這群被遺棄的人們要何去何從？他們只能拼死以頭撞壁嗎？還是要背負現實的苦惱，堅信燦爛的陽光普照他們頭上之日會到來？」問題是他「也不知道如何解決《壁》的問題」。他說他「所知道的，只不過是勞工過度營養不良，以及蒼白的失業者到處氾濫，被遺棄的人們一天天地增加，絕望的深淵不斷地擴大，而握著權力、地位與黃金的人們益加興榮」的現實。他因此感嘆道：「如果能夠的話，我想讓勞工大眾觀賞我們的戲劇。劇場免費開放，以勉勵他們的辛勞。畢竟他們沒有餘錢來買一張十三圓的預售票。可是，這只不過是在經濟上需仰賴他人的我們的一個夢想罷了。啊！到處都有壁。」（林志潔譯）
六月十三日，國民黨所屬台南《中華日報》日文版文藝欄首先刊出邱媽寅題為「壁」的劇評。邱媽寅是台大經濟系學生，後來在五○年代白色恐怖時期因為牽連中共「台灣省工作委員會學生委員會案」而繫獄十年。他指出，「這場戲劇雖然並非演出技巧完善的一齣戲，但它具有一股革命的蓬勃的熱情。觀眾深刻地垂頭沉思。可以說嶄新的黎明早已來到了。這個劇團所指向的方向是現實台灣革新封建桎梏唯一的真正的方向，貧困和飢餓所導致的結局變成盲目的憤怒與起義之前，指導民眾輿論導向理性的道路，這是戲劇的任務。然而戲劇強烈地認識社會的缺陷，對政治採取參與鬥爭的決定性階段時，一定要覺悟會受到意料之外的無知、保守和壓迫。戲劇啊！不管怎樣，必須推倒『這牆壁，毀了它！』才是。」（葉石濤譯）
六月十四日，《人民導報》「民主店」專欄「綜合各方面的意見」刊出一篇「不算批評的批評」的未署名報導。第一，因為有些觀眾在看完戲後，針對聖烽演劇研究會《搬戲頭乞食尾》的宗旨，諷刺說「搬什麼乞食戲」。它指出，相對於七十軍政治部話劇團的公演，用方言演出的聖烽，雖然戲演得不好，卻獲得更多的觀眾支持。因此它「請各界注意，聖烽是台灣演劇工作者的一群而已，不能代表整個台灣的戲劇水準，請外省人不要以此看輕本省的話劇。這不過是初出的嫩芽，雖然演得不好，總可以想法檢討改進。」
第二，因為宋非我過去積累的聲譽與普遍的宣傳（街頭巷尾的剃頭店與飲食店都有演出廣告），所以花圈贊助與觀眾都相當多。第三，許多年老與年幼的觀眾都笑著說戲好看，好看在於對白、各種前所未有的舞台演出，以及有錢人享福、無錢人受苦的劇情等等。第四，天氣炎熱，但為了台灣劇運的前途，演員、後台工作人員和觀眾都在流汗奮鬥。
但是，第五，有戲劇見解的人認為，這次的演出可以拿起來說說的只有《壁》而已，演員很努力，可惜劇本卻有以下幾個缺點：故事不健全；許乞食如此貧病與錢金利如此爆發的原因沒有交代；醫生與和尚若改為貪官或政商勾結者，劇情將更加讓觀眾深刻；許乞食的收場太消極，觀眾得不到啟示；最大的缺點是因為劇情不夠簡潔、緊密、集中而呈現著散漫與滑稽，因而缺乏悲劇的統一性。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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