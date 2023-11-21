【關鍵眼中盯】分析藍綠不分區名單：同樣具有亮點與爭議，哪一組人馬可以讓支持者「投得更爽」？
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本次民進黨的不分區人選爭議確實較多，從最開始正國會表示不為名單背書，到醫藥界的重話批評，背後都能看見賴清德想要鞏固權力的目的。相較於從專業組到政治組大多是現任立委的民進黨名單，國民黨名單在專業人士上確實比較多亮點，但因為有了韓國瑜，所有的話題都被蓋過去了。
雖然2024年1月13日總統大選選票上的候選人遲遲未能訂下，但各主要政黨近期都陸續推出不分區名單，兩個主要政黨國民黨與民進黨，也分別提出了同時具有亮點和爭議的人名列表。
藍綠名單一出，藍營嗆綠營酬庸、派系妥協，綠營罵藍營「牛鬼蛇神回來了」，讓我們攤開這兩份名單，看看裡面究竟有哪些問題。
民進黨：續用老臉孔，引發醫藥界反彈的名單充滿賴清德盤算
持平來說，相較於國民黨名單，民進黨的不分區人選爭議相對真的比較多（當然國民黨有個最「大」隱憂，容後再敘），事實上，人選發布當天就已經發生正國會派系因為不滿名單由「少數人決定」，憤而發布聲明表示不為名單背書的狀況。
在名單公布不久後，過去傾向支持民進黨的醫界與藥界也跳出發聲。醫界的部分，原本被視為大熱門人選的前衛福部長陳時中、醫師公會全聯會理事長周慶明、藥師公會全聯會理事長黃金舜皆未入列，只有癌症希望基金會董事長王正旭被列在安全名單邊緣的第13位。
就在那個週末，由醫護人員組成的社團和工會也發起千人走上街頭的「黑十字運動」，除了抗議護病比低、「假加薪」的問題外，也有提到民進黨不分區名單醫療體系代表不足的問題。
但分析這些遺珠的背景，這樣的結果或許更像是賴清德要拔除親蔡英文勢力的展現。
陳時中當然是個最明顯的例子，從在衛福部抗疫的表現，到由英系人馬進駐競選台北市長，到目前擔任台北市競總主委——別忘了他目前還有小英之友會全國榮譽總會長身分。當然，對少部分人來說陳時中或許存在仇恨值，但以他的功績和專業，放入不分區名單的專業代表並不為過。
另一個代表人物就是藥師公會全聯會理事長黃金舜，與人為善的他在疫情期間協調藥師支援政府政策，也數次上到全台灣人收視的疫情記者會開講宣導。不過，他當時緊緊與總統蔡英文綁在一起，之後還受邀擔任國策顧問的形象，在賴清德與新潮流擴大對民進黨控制之際，卻逐漸變成一種累贅，扭轉不及導致被排在安全名單之外，之後直接拒絕掛名。
除此之外，民進黨20名以後的不分區名單也有許多「亮點」，像是台灣首位棒球女性裁判劉柏君、知名球評石明瑾都有入列。
話雖如此，即便是民進黨近年氣勢最強的2016選舉也只拿下16席不分區，將這些代表性體育人才列入一個幾乎一定不會成真的名單，還讓他們從此在維基百科掛上「所屬政黨：民進黨」的圖示，難道真的只是為了多催幾席嗎？
就算是為了催票，催出的應該也只會是王義川、陳培瑜等人。回顧2016年朱立倫當國民黨主席的時候，徐巧芯都還能列在17名，這樣的策略實在有點讓人摸不著頭緒。
國民黨：安全名單專業組亮點多，但焦點全被「辣個男人」吸走
相較於從專業組到政治組大多是現任立委的民進黨名單，國民黨名單在專業人士上確實比較多亮點。
例如知名的區塊鏈Influencer「寶博士」葛如鈞、不孕症權威陳菁徽、前國防部副部長陳永康（終於不是吳斯懷）、新住民權益推動者李霞等，都算是具有實質專業能力，又不帶有爭議的人選，確實有達成朱立倫參選主席時喊出的「廣納社會賢達」目標。
而在民進黨批評的「老政治勢力」裡面，我認為國民黨策略是將過去幾次立委或縣市長選舉未果但「雖敗猶榮」的人選納入，屆時就以不分區立委的身分專門經營特定地方縣市，頗有另類影子內閣的味道，像是競選高雄市長的柯志恩、台南市長的謝龍介、以不到3%差距落選屏東縣長的蘇清泉等都是這樣的代表，意味明確。
當然，還有老家雲林被蘇治芬翻盤許久的張榮味之女張嘉郡，說實在過去幾次張嘉郡選得並不好，而她這次列入不分區的理由當然也能看出國民黨終究得與地方派系妥協的包袱。
講到雲林張家，就終於要揭開那個關鍵的名字：韓國瑜。
韓國瑜擔任國民黨不分區第一名並且在未來可能接下立法院長的傳言，其實已經出來很久，但我總覺得國民黨不會也不該這樣做。一來，朱立倫和韓國瑜一向並不是那麼對盤，想要鞏固黨內領導核心的朱立倫不會輕易引來第二個太陽。
二來從選戰考量，在「討厭民進黨」氛圍下，韓粉們理所當然會支持這一屆的國民黨，如果是放在安全名單邊緣催票也罷，掛在龍頭讓他篤定當選並不能吸引額外選票，反而會讓非藍陣營2020的恐懼感因為「辣個男人回來了」而重新襲來，讓這場安安穩穩的選戰開闢不必要戰場，白白增添變數。
從現在的輿論市場現在看來，國民黨名單裡所有亮點，都被韓國瑜的話題蓋過去了。
想來想去，朱立倫會這樣做唯一的理由，應該就是不想讓韓國瑜被柯文哲陣營拉走——至少他就當不了副總統了，讓他做好做滿國民黨母雞的角色，從大局來看或許勢在必行，但也為倒數不到兩個月的選戰埋下新的談資與未爆彈。
國民黨不分區人選確認後，徐巧芯說這份名單會讓「支持者絕對能投得很爽」，但國民黨和民進黨誰會比較爽呢？
總的來看，如果你本是死忠的民進黨支持者，看到那些舊面孔繼續出現在不分區名單，理應不會感覺到反感，但對公／工會和部分黨內的進步派來看，這份名單確實有所不足，也能感受到賴清德想要壓縮英系和反新潮流人馬的盼望，如果他不幸在大選敗北，可能會引來其他派系的反撲。
至於國民黨，經歷2020年那份由吳敦義主導的不可思議不分區名單後，這次提名人選確實讓人耳目一新，也將上一屆較有爭議的人物排除，流露出朱立倫（希望對外呈現）的中道形象，政治組廣納高票落選的縣市首長參選人，也讓這些安全名單裡的人擁有理論上的名義基礎。
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