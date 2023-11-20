2023「愛‧Sharing」愛再相見！

巴塞隆納，交織經典與創新、融合傳統與現代的熱情城市

每年「愛‧Sharing」會選定一個主題城市，讓民眾體驗不同城市風情的聖誕氛圍，從2016年的浪漫巴黎、2017年的絢爛紐約、2018年的漫步米蘭，到2019年的迷幻拉斯維加斯，每次都給人們留下難忘的記憶與感動。

今年「愛‧Sharing」將航向西班牙的巴塞隆納，在這充滿濃烈情感與人文深度的城市裡，感受上帝的建築師高第的驚奇作品，跟隨世界級藝術家畢卡索及米羅曾經踏過的足跡，伴隨奔放的佛朗明哥舞蹈、音樂及風味獨特的拉丁美食，組合出狂放不羈的熱情色彩。

淬鍊巴塞隆納之美 分享聖誕的浪漫與幸福

今年的Purple Wish聖誕主樹的靈感來自於熱情的佛朗明哥，讓Purple Wish化身奔放的舞者，在聖家堂建築意象與歐式噴泉組合的底座上翩然舞動。裙襬邊緣鑲嵌高第建築中的海洋意象，引來達利畫作中的蝴蝶共舞，讓人們的心情隨之轉變、幻化！

除了精彩的聖誕主樹，更有許多值得期待的主題裝置，每個作品都是淬鍊巴塞隆納之美的極致之作。在台北時代百貨的夢廣場，有飄著咖啡香的奇幻咖啡小屋；充滿童趣奎爾公園裏的大蜥蜴；牽引著夢想之鹿，追隨璀璨的伯利恆之星；具活潑靈巧色彩、經典榮耀的聖家堂；幸運的第九艘船，船帆化身為達利畫作中蝴蝶，振翅遠颺。沿著階梯走上四樓平台，西班牙酒館映入眼簾，滿溢道地佳餚與動人演出。

Photo Credit : 統一集團

高雄夢時代的第九艘船緩緩駛向藍鯨館；魁梧的巨龍令人神往聖喬治勇敢的屠龍傳說；猛然回頭，熱血的足球賽正火熱開打，響徹雲霄的吶喊聲震懾人心；佛朗明哥舞者身著紅色玫瑰裙襬熱情舞動，向人們訴說著巴特婁之家的浪漫傳說。

2023，透過「愛‧Sharing」，與大家一同體驗巴塞隆納的狂放與佛朗明哥的熱情，帶來全新的聖誕體驗與視覺饗宴。

愛，因為分享而更美 share your love, share your heart

11/17 18:00愛‧Sharing點燈活動正式登場，邀請民眾共同點亮13米高聖誕樹及周圍的浪漫燈區，除精彩的Purple Wish主題燈光秀展演外，更邀請兩大人氣樂團--告五人與宇宙人，分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線，用歌聲大聲唱出「愛‧Sharing」。

2023「愛‧Sharing」亦將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台的力量，於全台通路同步展開，讓全台各地民眾一起感受屬於愛與分享的聖誕佳節。

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