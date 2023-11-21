第十七屆抗癌鬥士出爐：從輪椅出走，找到生命的精采的長笛小王子 《癌後康復 : 我要回歸心生活》收錄十大抗癌鬥士生命故事
我們想讓你知道的是
2023第十七屆十大抗癌鬥士 (一)、李貞幸 28歲 乳癌 (二)、謝玲玲 52歲 胃癌 (三)、康峰菁 45歲 乳癌 (四)、周育玲 47歲 淋巴癌 (五)、姚富菻 27歲 惡性淋巴瘤 (六)、江珈瑛 28歲 胸(部)結締及軟組織惡性腫瘤 (七)、余金山 58歲 下牙齦與舌癌 (八)、林亭君 35歲 灰色地帶淋巴癌 (九)、黃千芸 52歲 血癌與大腸癌 (十)、鄭名威 35歲 肝細胞癌
台灣癌症基金會每年辦理十大抗癌鬥士徵選活動，迄今第十七屆，攜手與逾百位鬥士走過精彩的抗癌之旅，同時有行政院陳建仁院長錄製影片給予抗癌鬥士們鼓勵，提到世事很誨暗的時候，總會有一線希望和光明，特別位抗癌鬥士加油。另外衛生福利部次長周志浩，則蒞臨現場頒獎予十大抗癌鬥士。
癌症連續41年蟬聯國人十大死因首位，根據國民健康署最新110年統計指出，平均每4分19秒就有1人罹癌，與癌共處是每個人都可能會面臨的課題。台灣癌症基金會董事賴基銘教授說，癌症發生率雖然逐年攀升，然而死亡率卻逐步下降，而且癌症五年存活率也從20年前(2002年)的40.7%，來到最新2020年的統計61.5%，存活率超過六成，癌症已經不再是不治之症，越來越多的癌友成功地克服疾病，邁向新生活。賴教授強調，面對癌症的恐懼大多來自於不了解，因此基金會每年舉辦十大抗癌鬥士徵選，期待透過鬥士們的經歷，鼓舞正在與癌症奮戰的朋友，也幫助一般大眾不會如過去聞癌色變。今年在典禮現場，更是邀請歷屆鬥士回娘家，和學弟妹們分享自己的生命故事。
勇敢無懼、堅韌奮戰 看當屆鬥士們如何勇敢走過罹癌之路
二度罹癌又截肢「直球面對命運的短腿千千」
黃千芸／52歲 血癌與大腸癌
白天，是一名呼吸治療師，與急重症單位的病患一起並肩作戰；晚上，就跟一般人一樣，是為生活打拚的母親。某天發現腿上莫名出現的瘀青沒有消退的跡象，檢查後確診「急性骨髓性白血病血癌」。原本總是在搶救別人的生命，卻有角色互換的一天，變成別人在搶救自己的性命，面對接二連三的衝擊考驗讓她深受打擊，甚至因為化療導致雙腿嚴重感染截肢，更在血癌治療後接連確診大腸癌。過程中她一度無法面對，想咬舌輕生。如今，在歷經這些艱辛後，創立粉絲專頁，以自身經歷鼓勵正深受徬徨、無助所苦的病友或截肢的朋友，也運用自己呼吸治療師的身分，推廣呼吸治療相關知識。
輪椅出走，展開人生新篇章的長笛小王子
姚富菻／27歲 惡性淋巴瘤
五歲那年，脖子的淋巴位置腫了起來，起初以為只是感冒，住院治療成功消腫，但過沒有多久，脖子再次腫了起來，甚至雙腳開始疼痛，父母見狀感到不對勁，連忙轉院治療，然後一切都變了……
腫瘤擴散全身，轉移到腰部脊髓，治療過程中因脊髓被腫瘤壓傷，造成終生下半身癱瘓……。因為坐輪椅，又做膀胱造廔口，以及脊椎側彎等後遺症。一開始深感自卑，甚至覺得「自己會不會是這世界的負擔？」直到參與了偏鄉義診，心裡才感受到踏實，原來自己也可以回饋社會！因此，開始到各大學校演講分享經歷、也經營影音頻道，以身障者的角度，分享如何生活、如何克服困難，給予輪椅族們嘗試的勇氣。「生命中重要的不是它的長度，而是它的溫度。」期待在有限的生命中活得精采，活的踏實。
從小家境貧困又長期遭霸凌，為挑起家計放棄理想大學，
又在20歲確診，經歷下半生癱瘓。面對人生苦難不斷，到重新站起投入偏鄉教育
江珈瑛/28歲 胸部結蒂及軟組織惡性腫瘤
幼時母親離家，求學時遭受嚴重霸凌、家境貧困到一度須以廚餘果腹，為了挑起家計 再放棄理想大學，人生的苦難不斷，珈英說，一直汲汲營營只想成為「普通人」，沒想到20歲又被冠上癌症病患之名，歷經無數疼痛夜晚，曾經因腫瘤壓迫神經而導致下半身癱瘓甚至無法自主排泄，曾經覺得活著是件困難的事。就在陷入前所未有的自我否定時，珈瑛在醫院結識與自己年齡相仿的戰友，才知道自己並不是孤單一個人，撐過了一切，亦遭逢周邊戰友相繼復發或離世，都成為珈瑛不斷的提醒自己「把握當下」的訊號。離開都市到屏東偏鄉小學教書，希望以自身生命經驗，幫助與自己童年類似的孩子，她說，相信用生命影響生命，是自己一輩子的使命。
走過17個年頭 抗癌鬥士代表返鄉 分享自身癌症經歷
台灣癌症基金會「十大抗癌鬥士徵選活動」至今邁入第十七屆，累積有超過百位抗癌鬥士與我們一起走在傳遞對生命永不放棄、勇敢抗癌的道路上。今日頒獎典禮上，抗癌鬥士代表返鄉分享自身癌症經歷。17屆鬥士-黃千芸分享【急轉人生】，從確診的徬徨恐懼到重新出發的勇氣 ; 14屆鬥士-盧妍蓁分享【我與我的照護者】，在癌症治療期間與照護者的摩擦支持與陪伴 ; 16屆鬥士-林宗熙【我的回歸之路】，癌症康復後重返職場遭受挫折重心認識自我在出發。一點一滴的經歷，是病友癌症之路上的勇氣與生命的延續！
2023抗癌鬥士專書發表《癌後康復: 我要回歸心生活》陪伴癌友回歸日常
十位抗癌鬥士的感人故事亦集結成《癌後康復: 我要回歸心生活》一書，同時於今天發表。專書內容除了鬥士們罹癌之路上的點點滴滴之外，專欄主題，以回歸「心」生活為主題，更邀請多位重量級專家，包括亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱醫師、重建整形外科權威鄭明輝醫師、知名職能治療師王柏堯老師、復健師簡文仁老師、長庚紀念醫院 中醫部主治醫師 黃澤宏醫師…等，針對「回歸健康日常」、「回歸職場規劃」、「回歸心生活」等部分做撰述，希望能給予癌友們，在疾病穩定控制階段，最真切實質的幫助，陪伴癌友重拾健康心生活。
特別感謝：
「第17屆十大抗癌鬥士」評審委員：台灣癌症基金會副董事長 彭汪嘉康院士｜執行長 張文震｜副執行長 蔡麗娟｜社團法人中華民國肌內效協會理事長 簡文仁｜中華民國醫務社會工作協會理事長 溫信學｜三軍總醫院社工師暨諮商心理師 蔡惠芳｜羅東博愛醫院腫瘤中心顧問 王新芳｜萬芳醫院癌症資源中心副主任 方淑玲｜主持人 楊月娥
《癌後康復: 我要回歸心生活》各界專家顧問：財團法人台灣癌症基金會護理師 曾雅欣｜護理師 張維純｜國立臺中教育大學諮商與應用心理學系助理教授 方嘉琦｜安德森整形外科診所院長 鄭明輝｜林口長庚醫院皮膚部主治醫師 吳吉妮｜職能治療師 王柏堯｜台灣癌症基金會營養師 周亦秀｜社團法人中華肌內效協會理事長簡文仁｜林口長庚紀念醫院中醫部主任暨主治醫師 黃澤宏｜實踐大學社會工作學系助理教授 陳君儀｜得人資源整合有限公司創辦人 蔡淯鈴｜台灣癌症基金會人力資源顧問 梁興南｜亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、台北馬偕紀念醫院精神醫學部主任 方俊凱｜台灣癌症基金會諮商心理師 張維宏
本文章內容由「台灣癌症基金會」提供。