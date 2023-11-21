第十七屆抗癌鬥士出爐：從輪椅出走，找到生命的精采的長笛小王子 《癌後康復 : 我要回歸心生活》收錄十大抗癌鬥士生命故事

台灣癌症基金會每年辦理十大抗癌鬥士徵選活動，迄今第十七屆，攜手與逾百位鬥士走過精彩的抗癌之旅，同時有行政院陳建仁院長錄製影片給予抗癌鬥士們鼓勵，提到世事很誨暗的時候，總會有一線希望和光明，特別位抗癌鬥士加油。另外衛生福利部次長周志浩，則蒞臨現場頒獎予十大抗癌鬥士。

癌症連續41年蟬聯國人十大死因首位，根據國民健康署最新110年統計指出，平均每4分19秒就有1人罹癌，與癌共處是每個人都可能會面臨的課題。台灣癌症基金會董事賴基銘教授說，癌症發生率雖然逐年攀升，然而死亡率卻逐步下降，而且癌症五年存活率也從20年前(2002年)的40.7%，來到最新2020年的統計61.5%，存活率超過六成，癌症已經不再是不治之症，越來越多的癌友成功地克服疾病，邁向新生活。賴教授強調，面對癌症的恐懼大多來自於不了解，因此基金會每年舉辦十大抗癌鬥士徵選，期待透過鬥士們的經歷，鼓舞正在與癌症奮戰的朋友，也幫助一般大眾不會如過去聞癌色變。今年在典禮現場，更是邀請歷屆鬥士回娘家，和學弟妹們分享自己的生命故事。

Photo Credit : 台灣癌症基金會

勇敢無懼、堅韌奮戰 看當屆鬥士們如何勇敢走過罹癌之路

二度罹癌又截肢「直球面對命運的短腿千千」

黃千芸／52歲 血癌與大腸癌

白天，是一名呼吸治療師，與急重症單位的病患一起並肩作戰；晚上，就跟一般人一樣，是為生活打拚的母親。某天發現腿上莫名出現的瘀青沒有消退的跡象，檢查後確診「急性骨髓性白血病血癌」。原本總是在搶救別人的生命，卻有角色互換的一天，變成別人在搶救自己的性命，面對接二連三的衝擊考驗讓她深受打擊，甚至因為化療導致雙腿嚴重感染截肢，更在血癌治療後接連確診大腸癌。過程中她一度無法面對，想咬舌輕生。如今，在歷經這些艱辛後，創立粉絲專頁，以自身經歷鼓勵正深受徬徨、無助所苦的病友或截肢的朋友，也運用自己呼吸治療師的身分，推廣呼吸治療相關知識。

輪椅出走，展開人生新篇章的長笛小王子

姚富菻／27歲 惡性淋巴瘤

五歲那年，脖子的淋巴位置腫了起來，起初以為只是感冒，住院治療成功消腫，但過沒有多久，脖子再次腫了起來，甚至雙腳開始疼痛，父母見狀感到不對勁，連忙轉院治療，然後一切都變了……

腫瘤擴散全身，轉移到腰部脊髓，治療過程中因脊髓被腫瘤壓傷，造成終生下半身癱瘓……。因為坐輪椅，又做膀胱造廔口，以及脊椎側彎等後遺症。一開始深感自卑，甚至覺得「自己會不會是這世界的負擔？」直到參與了偏鄉義診，心裡才感受到踏實，原來自己也可以回饋社會！因此，開始到各大學校演講分享經歷、也經營影音頻道，以身障者的角度，分享如何生活、如何克服困難，給予輪椅族們嘗試的勇氣。「生命中重要的不是它的長度，而是它的溫度。」期待在有限的生命中活得精采，活的踏實。

從小家境貧困又長期遭霸凌，為挑起家計放棄理想大學，

又在20歲確診，經歷下半生癱瘓。面對人生苦難不斷，到重新站起投入偏鄉教育

江珈瑛/28歲 胸部結蒂及軟組織惡性腫瘤

幼時母親離家，求學時遭受嚴重霸凌、家境貧困到一度須以廚餘果腹，為了挑起家計 再放棄理想大學，人生的苦難不斷，珈英說，一直汲汲營營只想成為「普通人」，沒想到20歲又被冠上癌症病患之名，歷經無數疼痛夜晚，曾經因腫瘤壓迫神經而導致下半身癱瘓甚至無法自主排泄，曾經覺得活著是件困難的事。就在陷入前所未有的自我否定時，珈瑛在醫院結識與自己年齡相仿的戰友，才知道自己並不是孤單一個人，撐過了一切，亦遭逢周邊戰友相繼復發或離世，都成為珈瑛不斷的提醒自己「把握當下」的訊號。離開都市到屏東偏鄉小學教書，希望以自身生命經驗，幫助與自己童年類似的孩子，她說，相信用生命影響生命，是自己一輩子的使命。

走過17個年頭 抗癌鬥士代表返鄉 分享自身癌症經歷

台灣癌症基金會「十大抗癌鬥士徵選活動」至今邁入第十七屆，累積有超過百位抗癌鬥士與我們一起走在傳遞對生命永不放棄、勇敢抗癌的道路上。今日頒獎典禮上，抗癌鬥士代表返鄉分享自身癌症經歷。17屆鬥士-黃千芸分享【急轉人生】，從確診的徬徨恐懼到重新出發的勇氣 ; 14屆鬥士-盧妍蓁分享【我與我的照護者】，在癌症治療期間與照護者的摩擦支持與陪伴 ; 16屆鬥士-林宗熙【我的回歸之路】，癌症康復後重返職場遭受挫折重心認識自我在出發。一點一滴的經歷，是病友癌症之路上的勇氣與生命的延續！

2023抗癌鬥士專書發表《癌後康復: 我要回歸心生活》陪伴癌友回歸日常

十位抗癌鬥士的感人故事亦集結成《癌後康復: 我要回歸心生活》一書，同時於今天發表。專書內容除了鬥士們罹癌之路上的點點滴滴之外，專欄主題，以回歸「心」生活為主題，更邀請多位重量級專家，包括亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱醫師、重建整形外科權威鄭明輝醫師、知名職能治療師王柏堯老師、復健師簡文仁老師、長庚紀念醫院 中醫部主治醫師 黃澤宏醫師…等，針對「回歸健康日常」、「回歸職場規劃」、「回歸心生活」等部分做撰述，希望能給予癌友們，在疾病穩定控制階段，最真切實質的幫助，陪伴癌友重拾健康心生活。

特別感謝：

「第17屆十大抗癌鬥士」評審委員：台灣癌症基金會副董事長 彭汪嘉康院士｜執行長 張文震｜副執行長 蔡麗娟｜社團法人中華民國肌內效協會理事長 簡文仁｜中華民國醫務社會工作協會理事長 溫信學｜三軍總醫院社工師暨諮商心理師 蔡惠芳｜羅東博愛醫院腫瘤中心顧問 王新芳｜萬芳醫院癌症資源中心副主任 方淑玲｜主持人 楊月娥

《癌後康復: 我要回歸心生活》各界專家顧問：財團法人台灣癌症基金會護理師 曾雅欣｜護理師 張維純｜國立臺中教育大學諮商與應用心理學系助理教授 方嘉琦｜安德森整形外科診所院長 鄭明輝｜林口長庚醫院皮膚部主治醫師 吳吉妮｜職能治療師 王柏堯｜台灣癌症基金會營養師 周亦秀｜社團法人中華肌內效協會理事長簡文仁｜林口長庚紀念醫院中醫部主任暨主治醫師 黃澤宏｜實踐大學社會工作學系助理教授 陳君儀｜得人資源整合有限公司創辦人 蔡淯鈴｜台灣癌症基金會人力資源顧問 梁興南｜亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、台北馬偕紀念醫院精神醫學部主任 方俊凱｜台灣癌症基金會諮商心理師 張維宏

本文章內容由「台灣癌症基金會」提供。