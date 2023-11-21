開先例砸1500億支持熊本第二座晶圓廠建置！除了拉攏台積電，日本政府背後還有三大盤算

我們想讓你知道的是
為了拉攏台積電赴日，日本政府通過七千億日圓補助計畫，支持熊本第二座晶圓廠的建置。日本政府在半導體製造廣發英雄帖與大撒幣，不僅補貼台積電設廠，先前也給記憶體大廠美光廣島廠補貼，砸重金發展的背後，日本政府讓日本半導體能與國際競爭的盤算是什麼？
文：譚偉晟
「這次，是日本政府從來沒有過的補助計畫。」面對鏡頭，日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明，說明日本對台積電熊本設廠的重視。受訪後兩天，法新社報導日本通過對台積電總共7000億日圓的補助，相當於1500億新台幣，用於支持熊本第二座晶圓廠興建。
補貼台積熊本二廠，保證獲益
總金額兩兆日圓的半導體戰略補助，其中3成5提供給台積電，外貿協會董事長黃志芳透露：「甘利明會長是關鍵人物，是他促成國會通過補助。」不過，日本不僅想拉攏台積電，預期補貼後的投資收益、驅動半導體聚落復甦、在先進製程居於領先，才是日本推動該戰略背後的三項關鍵因素。
在投資收益上，稅收是當中的重點。「我們可以收到稅金、確保利潤。」甘利明的自信，源自日本經濟產業省的研究報告：「先進半導體製造基地的經濟發展，帶來的稅收直接效應，預計與最高補助金額相當。」經濟上的好處，可望成為顯著利益。
日本九州金融集團先前就推估，台積電在熊本設廠的經濟效益，到2031年可超過6.8兆日圓。瑞穗金融集團會長今井誠司解釋，半導體設廠還包含完善物流體系、提供綠電供應，這些建設都將驅動經濟效益。
「需要加強的領域，我們都要投資。」今井誠司指出，日本在半導體領域的優勢在於材料與設備端。像是薄膜沉積設備、蝕刻設備、化學機械研磨設備等，東京威力科創（TEL）、迪恩士半導體、荏原製作所等日廠皆處於業界領先地位，材料方面也有力森諾科與多家日本廠商組成的Joint 2研發聯盟。
然而，對日本來說，缺乏半導體製造這點，猶如少了發展的核心。「半導體產業最具吸引力的，是製造邏輯晶片。」甘利明說的，是日本以垂直整合製造商（IDM）為主的半導體製造，製程停留在40奈米以上技術節點，但在28奈米以下更先進的製程，日本的製造經驗可說一片空白，「所以，我們要跟製造第一的台積電合作。」他表示。
而合作的技術，也展現日本的企圖。「台積電（熊本一廠成熟製程）原本要來日本，做在台製造利潤比較低的部分。」甘利明解釋，引進28奈米、16奈米製程，不足以達到日本要發展先進半導體的目標。「所以（台積電）第二座（日本）廠，是引進10奈米以下製程，可以讓日本工程師參與，替日本的半導體產業帶來刺激。」
攜手大咖直攻最先進技術
日本政府在半導體製造廣發英雄帖與大撒幣，不僅補貼台積電設廠，先前也給記憶體大廠美光廣島廠補貼，金額達到1920億日圓，藉此建立日本在先進記憶體的經驗，透過雙方的合作，建立日本自己的先進製程技術環境，滿足廣設資料中心、發展全國AI的目標。
不過，整個日本半導體發展戰略，最重要的主角是位於北海道的Rapidus，而2奈米製程研發，則是日本躋身半導體列強的方式。「2奈米有散熱上的挑戰，我認為相關材料的布局，到今年底都還沒有準備好。」鈺創科技董事長盧超群說的，是仍處於研發階段的2奈米製程，對各家廠商而言，仍存在後發先至的機會。
為抓住這個機會，Rapidus選擇引進IBM的2奈米製程技術，進行研發。「2020年我去美國和IBM交流，當時我還是TEL社長，去探討2奈米技術的可行性。」Rapidus會長東哲郎說明，當時日本半導體製造業已經落後，「美國發展是第一，製造則是台灣成為世界第一。」
他認為日本必須發憤圖強，並指出想要取回在半導體產業的優勢，必須「從國家級別進行發展」，這成為2022年8月Rapidus成立、選擇向IBM技轉二奈米製程的關鍵。
對Rapidus而言，日本全力朝AI發展的策略，以及在2035年達到日本國內近6成汽車為電動車的政策，對高速運算晶片需求增加，將與日本發展先進製程產能互為表裡。全球前三大車用零件供應商、日本電裝（DENSO）技術長加藤良文就指出，未來「車用在10奈米（製程）以下的應用，將持續增加。」
「未來業種限定、地區限定的專用AI晶片增加，客製化的晶片會不斷成長。」甘利明這句話，說的是即使有台積電在日本布建先進製程產能，Rapidus在未來若技術開發完成、並成功擴大先進製程量產，不但能因應國內市場的需求，更有機會在國際上與其他晶圓廠競爭。
最重要的是，若Rapidus能成功做到2奈米製程居於領先，對日本而言便能降低在國際半導體上受制的狀況。「你要成為掌握的一方，或是被掌握的一方？」甘利明的發言，透露著日本不甘於全球半導體競爭中落後，如今傾國家之力發展，要憑著從台積電合作的基礎，找到下一個彎道超車的機會。
更多《今周刊》文章
本文經今周刊授權刊登，原文刊載於此
原標題：開先例砸1500億支持熊本第二座晶圓廠建置！除了拉攏台積電，日本政府背後3大盤算
延伸閱讀
- 台積電震撼：熊本平均時薪全日本倒數第四，台積刺激薪資上漲
- 亞利桑那廠挑戰連連，轉向以日本為生產基地？台積電澄清：美日德3廠本質上不能互相比較
- 日本索尼半導體社長：台積電熊本廠打造本土供應鏈，是「矽島九州」復活的契機
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！