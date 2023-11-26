柏井壽《靜．京都》：切記！下雪的時候絕對別上金閣寺！
我們想讓你知道的是
適合京都的不是「喧囂」，是「靜謐」。拜疫情所賜，京都恢復了往日的「靜謐」，然而這場大流行終有結束的一天。京都重回過去的「喧囂」，或許只是遲早的事。既然如此，不如來場邂逅「靜・京都」的療癒大人之旅吧！由土生土長的京都人，作家柏井壽，為各位帶路，盡情享受只有在地人才知道的私密景點、年度例行活動、文化，還有美味的餐廳與店家。
文：柏井壽
下雪別上金閣寺
京都的風貌會隨著季節交替而變化。
當然，即使在京都以外的地方，景色同樣會隨四季而變化，但我發現京都這個地方連空氣都會變，但或許這只是我自己的感覺也說不定。
春、秋兩季固然也能體驗到京都的寧靜氣息，但冬天尤其如此。降雪時的京都萬籟俱寂，但奇妙的是京都的寒氣似乎在下雪時一股腦全消散了，這時候忍不住想出門走走。
京都通常從深夜開始降雪，經常一覺醒來發現北山已經被一片白雪覆蓋。
就是這樣的清晨時分，才想在京都靜靜地散步。但該去哪裡呢？很多人可能會想拍下白雪覆蓋京都的美照，分享到社群媒體上，而且大部分人都把目標鎖定在同一個地方。各位猜猜這個地方是哪裡呢？
答案是「金閣寺」。
夜半降雪後的隔天早上，切記！絕對別上「金閣寺」。我這麼說說不定會惹來罵聲。
別說安靜了，池塘周遭根本吵成一團。明明只想看一眼白雪皚皚的金閣寺就好，卻發現每個人都想要拍照，你推過來我擠過去，到最後變成一場爭奪最佳拍點的大亂鬥。場面混亂，不時有人咆哮互罵，火爆的氣氛一觸即發。
究竟是從什麼時候開始變成這樣的？
幾年前這裡頂多聚集一些專業攝影師或少數攝影狂熱者而已，但最近不管是誰都來，一堆人拿著智慧型手機一輪猛拍，動不動就大吵大鬧。
或許是智慧型手機拍照功能大幅提升的緣故，用不著特殊技巧，隨手就能拍出漂亮的照片，所以人潮通通往熱門景點擠。確實，「雪金閣」美得令人屏息。清晨從東山灑落下來的陽光，將閃耀金色光芒的樓閣映照得宛若淨土，與堆積在屋頂的純白細雪，創造出精采的對比。
我很能理解想在夜半降雪後的隔日清晨造訪「金閣寺」的心情，但說實在雪景漂亮的景點比比皆是。
例如「銀閣寺」，雖然有金跟銀（正確來說應該是棕色）的差異，但堆積在屋頂上的雪與周遭鋪滿白砂的庭園相互輝映之美，比起「金閣寺」毫不遜色。
或者「南禪寺」以東山為背景的山門屋頂積雪亦堪稱絕景。其他還有坐落在俗稱「真如堂」的「真正極樂寺」寺域內的三重塔，白雪覆蓋的姿態美麗炫目到近乎神聖。
對了，「上賀茂神社」降雪後的早晨，也以一整片銀白世界迎接參拜者的到訪。穿過「第一鳥居」往「第二鳥居」的參道兩旁盡是一望無際的寬闊草坪，說這裡一積雪彷彿化身雪國好像有點誇張，但每個到訪的遊客都為了這片銀白大地雀躍歡呼。
這只是我快速想過一輪列舉出能欣賞美麗雪景的寺院神社，還有好多可以推薦。總之即使不上「金閣寺」，還是有很多好地方可以盡情享受美麗的雪景。
我更想傳達的是，即使不大費周章走一趟古寺名剎，還是可以從臨近區域找到讓自己好好享受清晨美麗雪景的地方。
南北貫穿京都市中心的鴨川就是這樣的一個點。
我在京都土生土長七十年始終都住在鴨川畔，無論雨天或下雪天，我始終看著這片鴨川風景。天天看也從來沒有看膩的一天，任何時刻只要佇立在鴨川畔就能讓我的心平靜下來。
如果可以，起個大早最好。天將曉而尚暗之時，用我們日語固有的講法是「あさぼらけ」（拂曉時分）。下到鴨川的河灘上走一走，記得留意腳邊，小心別滑倒。這裡我雖然寫鴨川，但如果腳程夠，最好從賀茂大橋以北的賀茂川開始走。為什麼呢？因為同樣在京都市內也有南北氣候上的差異，經常上游的賀茂川有積雪，但到下游鴨川雪已經融光了。
理想上可以從出雲路橋附近賀茂川西岸的河灘走一走。遙望賀茂川的另一頭可以看到東山群峰被白雪覆蓋的模樣彷彿上了一層粉妝。最高的那座山峰是比叡山。從比叡山往南平緩稜線的盡頭是如意嶽。大文字的「大」字的被雪拓印得發白。若想靜靜地欣賞京都的雪景，賀茂川絕對是首選。
銀閣寺（東山慈照寺）
京都市左京区銀閣寺町2
075-771-5725
夏季3月1日～11月30日，8點30分～17點
冬季12月1日～2月底，9點～16點30分
南禪寺
京都市左京区南禅寺福地町
075-771-0365
夏季3月1日～11月30日，8點40分～17點
冬季12月1日～2月底，8點40分～16點30分
※12月28日～12月31日公休
書籍介紹
本文摘錄自《靜．京都》，有鹿文化出版
作者：柏井壽
譯者：呂盈璇
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京都，不是一座排外的城市，
而是一座溫暖接納旅人，溫柔包容的城市。
適合京都的不是「喧囂」，是「靜謐」。拜疫情所賜，京都恢復了往日的「靜謐」，然而這場大流行終有結束的一天。京都重回過去的「喧囂」，或許只是遲早的事。
既然如此，不如來場邂逅「靜・京都」的療癒大人之旅吧！
由土生土長的京都人，作家柏井壽，為各位帶路，盡情享受只有在地人才知道的私密景點、年度例行活動、文化，還有美味的餐廳與店家。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
我們想讓你知道的是
近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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