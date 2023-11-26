柏井壽《靜．京都》：切記！下雪的時候絕對別上金閣寺！

文：柏井壽

下雪別上金閣寺

京都的風貌會隨著季節交替而變化。

當然，即使在京都以外的地方，景色同樣會隨四季而變化，但我發現京都這個地方連空氣都會變，但或許這只是我自己的感覺也說不定。

春、秋兩季固然也能體驗到京都的寧靜氣息，但冬天尤其如此。降雪時的京都萬籟俱寂，但奇妙的是京都的寒氣似乎在下雪時一股腦全消散了，這時候忍不住想出門走走。

京都通常從深夜開始降雪，經常一覺醒來發現北山已經被一片白雪覆蓋。

就是這樣的清晨時分，才想在京都靜靜地散步。但該去哪裡呢？很多人可能會想拍下白雪覆蓋京都的美照，分享到社群媒體上，而且大部分人都把目標鎖定在同一個地方。各位猜猜這個地方是哪裡呢？

答案是「金閣寺」。

夜半降雪後的隔天早上，切記！絕對別上「金閣寺」。我這麼說說不定會惹來罵聲。

別說安靜了，池塘周遭根本吵成一團。明明只想看一眼白雪皚皚的金閣寺就好，卻發現每個人都想要拍照，你推過來我擠過去，到最後變成一場爭奪最佳拍點的大亂鬥。場面混亂，不時有人咆哮互罵，火爆的氣氛一觸即發。

究竟是從什麼時候開始變成這樣的？

幾年前這裡頂多聚集一些專業攝影師或少數攝影狂熱者而已，但最近不管是誰都來，一堆人拿著智慧型手機一輪猛拍，動不動就大吵大鬧。

或許是智慧型手機拍照功能大幅提升的緣故，用不著特殊技巧，隨手就能拍出漂亮的照片，所以人潮通通往熱門景點擠。確實，「雪金閣」美得令人屏息。清晨從東山灑落下來的陽光，將閃耀金色光芒的樓閣映照得宛若淨土，與堆積在屋頂的純白細雪，創造出精采的對比。

我很能理解想在夜半降雪後的隔日清晨造訪「金閣寺」的心情，但說實在雪景漂亮的景點比比皆是。

例如「銀閣寺」，雖然有金跟銀（正確來說應該是棕色）的差異，但堆積在屋頂上的雪與周遭鋪滿白砂的庭園相互輝映之美，比起「金閣寺」毫不遜色。

或者「南禪寺」以東山為背景的山門屋頂積雪亦堪稱絕景。其他還有坐落在俗稱「真如堂」的「真正極樂寺」寺域內的三重塔，白雪覆蓋的姿態美麗炫目到近乎神聖。

對了，「上賀茂神社」降雪後的早晨，也以一整片銀白世界迎接參拜者的到訪。穿過「第一鳥居」往「第二鳥居」的參道兩旁盡是一望無際的寬闊草坪，說這裡一積雪彷彿化身雪國好像有點誇張，但每個到訪的遊客都為了這片銀白大地雀躍歡呼。

這只是我快速想過一輪列舉出能欣賞美麗雪景的寺院神社，還有好多可以推薦。總之即使不上「金閣寺」，還是有很多好地方可以盡情享受美麗的雪景。

我更想傳達的是，即使不大費周章走一趟古寺名剎，還是可以從臨近區域找到讓自己好好享受清晨美麗雪景的地方。

南北貫穿京都市中心的鴨川就是這樣的一個點。

Photo Credit: 有鹿文化出版 下雪早晨清澈見底的鴨川。

我在京都土生土長七十年始終都住在鴨川畔，無論雨天或下雪天，我始終看著這片鴨川風景。天天看也從來沒有看膩的一天，任何時刻只要佇立在鴨川畔就能讓我的心平靜下來。

如果可以，起個大早最好。天將曉而尚暗之時，用我們日語固有的講法是「あさぼらけ」（拂曉時分）。下到鴨川的河灘上走一走，記得留意腳邊，小心別滑倒。這裡我雖然寫鴨川，但如果腳程夠，最好從賀茂大橋以北的賀茂川開始走。為什麼呢？因為同樣在京都市內也有南北氣候上的差異，經常上游的賀茂川有積雪，但到下游鴨川雪已經融光了。

理想上可以從出雲路橋附近賀茂川西岸的河灘走一走。遙望賀茂川的另一頭可以看到東山群峰被白雪覆蓋的模樣彷彿上了一層粉妝。最高的那座山峰是比叡山。從比叡山往南平緩稜線的盡頭是如意嶽。大文字的「大」字的被雪拓印得發白。若想靜靜地欣賞京都的雪景，賀茂川絕對是首選。

銀閣寺（東山慈照寺）

京都市左京区銀閣寺町2

075-771-5725

夏季3月1日～11月30日，8點30分～17點

冬季12月1日～2月底，9點～16點30分

南禪寺

京都市左京区南禅寺福地町

075-771-0365

夏季3月1日～11月30日，8點40分～17點

冬季12月1日～2月底，8點40分～16點30分

※12月28日～12月31日公休

書籍介紹

本文摘錄自《靜．京都》，有鹿文化出版

作者：柏井壽

譯者：呂盈璇

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由土生土長的京都人，作家柏井壽，為各位帶路，盡情享受只有在地人才知道的私密景點、年度例行活動、文化，還有美味的餐廳與店家。

Photo Credit: 有鹿文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九