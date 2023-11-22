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2023/11/22,
經濟

稅收提前達標？「稅收超徵還稅於民」為何反而造成財政舞弊風險？

稅收提前達標？「稅收超徵還稅於民」為何反而造成財政舞弊風險？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

若過度強調預算執行率達成績效，並將「稅收超徵」與「稅收提前達標」變相成為政績時，將可能帶來財政機關承受上級或民眾預期之壓力，或期望獲得以績效為基準之最大化獎酬之誘因，為了「稅收達標」，而傾向低估預算以美化預算執行率。

文：熊佑庭（作者曾任四大會計師事務所審計員，目前就讀台大政治系研究所）

11月9號財政部發布新聞稿，表示今年十稅目已提前達標，媒體更進一步下標「今年稅收超徵上看3700億」，民眾則關心是否政府對於超徵稅收會參照111年度稅收超徵5237億元後的處理作法，也就是將部分超徵金額「還稅於民（普發6000元）」。

事實上，「稅收超徵」並非指稅收黑箱情形，財政部對此早已發布新聞稿釐清，「超徵」就定義上僅代表實際稅收超過預估稅收，即一般企業的收入「預算執行率」達標概念。實際稅收為賦稅依照稅法實徵淨額，尚無爭議，故欲進一步釐清「超徵」議題，應從「稅收預算」來反思。

預算收入精準估列，對行政機關而言不具任何誘因

從財政預算訂定精神來看，依照《預算法》第1條所述「中華民國中央政府預算之籌劃、編造、審議、成立及執行，依本法之規定。預算以提供政府於一定期間完成作業所需經費為目的。預算之編製及執行應以財務管理為基礎，並遵守總體經濟均衡之原則。」

預算訂定時，基於財務管理角度，會考量在政府不赤字前提下編列預算經費，但若稅收低估常態化，可能導致行政機關無法有效利用財源，未能充分發揮政策資源而影響施政效能。

預算編列過程涉及預算編列技術及政府預算編列心態。從預算編列技術來看，稅收常態化低估可能反應對於稅收預估技術及針對決算檢討預算編列之管理不足，稅收預估包括預估模型及參數值輸入，模型本身依照稅法規範而編制，較為明確，參數部分則能反思除現行預估方式以外，可再納入專家或其他方式綜合評估輸入值。

另一方面，預算編列心態則應站在主責編列預算者的心態來探討，若稅收預算編列太高致預算執行率低，行政機關及主責編列預算之人皆可能被檢討，還可能造成入不敷出的財政赤字，即便行政機關能說明稅收不如預期的原因，但大多數人只會直觀地接收收入預算未達標資訊並檢討行政單位。

反之，若稅收達標、預算執行率高，對於行政機關而言負擔壓力較輕，還能獲得額外肯定，甚至作為財政政績宣傳，效果截然不同，再者，若收入預算編列與前期差異較大，例如比前期高許多，同樣會被檢討或質疑。

因此估列稅收預算時，自然會傾向收入保守估列並遵循預算漸進理論，若原本編列稅收預算就是偏向於低估，那麼將傾向沿用接近的基準微調，結果便是常態化低估，若從這角度來看，要改善稅收低估狀況則不容易，預算收入精準估列顯然對行政機關而言不具任何誘因。

反思預算本質，目的是為了推行政府政策、達成政策目標而進行政府資源盤點及管控，本質上是內部管理用途，預算執行率僅是推行進度參考，尤其當歲入或歲支執行率低時，背後可能反應針對政策目標的推行率低，但仍需進一步檢視實際執行細節來瞭解跟判斷。

從這點也可以理解何以市場上的上市櫃公司和大企業，幾乎沒有一間公司會對大眾宣傳公司的「預算達成率」，因為預算執行主要目的是在於內部資源控管，對外焦點應放在實際經營表現，包括比較營業收入、營業淨利、稅前淨利等財務績效指標及資產負債的財務狀況綜合評估，並輔以公司實際業務數字來瞭解公司營運全貌，至於極少數有提供財務預測或其他財務表現承諾的大企業，就會計師查核角度，反而會被視為具備舞弊的高風險狀態。

依照審計準則240號（TWSA）第48條所定義，造成舞弊發生之因素為「誘因或壓力、機會、態度或行為合理化」，也就是俗稱的舞弊三因子，準則第49條更進一步列舉「當管理階層承受市場預期之壓力，或期望獲得以績效為基準之最大化獎酬時，可能使其藉由財務報導舞弊來達成目的」。

準則第50條則指出財務報導舞弊可能藉由的方法，包括「1.操弄、偽造或竄改會計紀錄或相關佐證文件。2.故意做不實之聲明或故意漏列交易、事件或其他重大資訊。3.故意誤用與認列、衡量、分類、表達或揭露有關之會計原則。」。

故從審計精神來看，「稅收預算執行率」變相是財政機關承受上級或民眾預期之壓力，或期望獲得以績效為基準之最大化獎酬之誘因，而財政舞弊角度可能藉由的方法便是故意誤用與認列、衡量、分類、表達或揭露有關之財政原則，以美化「稅收預算執行率」。焦點放錯，就會導致錯誤的誘因跟動機。

財政部稅收是否常態化低估？

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2008年以來稅收與預算數之比較，資料來源：財政部發布之111年稅收徵起情形分析

由上圖可以發現歷年稅負處於常態化低估，尤其近年更為明顯，僅當發生重大國際事件時，稅收預算執行率才會接近100%，其餘各年度則處常態化「超徵」。

20231120_稅收提前達標？「稅收超徵還稅於民」恐造成財政舞弊(1116)-
近三年稅收實徵數與預算數比較，金額單位為百萬 | 預算數來源：財政部各年度全國賦稅實徵淨額統計表／實徵數來源：財政部111年度全國賦稅實徵淨額－按稅目別分。作者整理。

更進一步檢視各稅目歷年預算高低估幅度與趨勢，可以看到各稅目高低估幅度本來就有差異，稅收預估涉及預估技術、景氣狀況、稅制改制等因素，皆會造成預算執行率不準確。

此外，也能觀察到特定稅目似乎有常態性低估情形，故「預算執行率」本身僅應供參考，稅收高估或低估皆顯示對於政策資源與財政之掌控能力尚待提升，而常態性低估則能反映出編列預算者傾向低估的心態，只是低估的程度每年會再衡量，而事實上對行政機關而言準確估計稅收則不具有誘因。

綜上所述，預算的精神在於對達成政策目標的資源管控，衡量收入程度以評估政策支出之資源，以財務管理為基礎，並遵守總體經濟均衡之原則，預算估計過程則涉及估計技術及諸多行政機關預算估列心態時的考量。


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