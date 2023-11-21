沒想到有今天吧！柯文哲輸了面子、國民黨輸了裡子，「藍白合」如何成為一場鬧劇？
我們想讓你知道的是
連選前政黨之間的協商都能搞得如此難看，要人民如何能夠相信，藍、白兩黨日後可以組成聯合政府，將中華民國台灣這個身處美中競逐最前線的國家治理好呢？就算真有六成民眾反對民進黨繼續執政，看到過去這周的藍白合歹戲拖棚的發展，可能也早已心灰意冷......
本週末最火熱的話題，肯定是藍白合峰迴路轉的劇情，過程可說相當轟動。從柯文哲被馬英九虧「沒想到有今天吧？」到國民黨讓6%的民調統計爭議，讓許多一旁看戲的人拍案叫絕。
先說結論，筆者認為對藍白雙方來說，這是一場雙輸的局面：柯文哲輸了面子，國民黨輸了裡子。為什麼會得出如此結論？以下，還請聽我一一剖析：
柯文哲輸了面子：簽名不認帳，翻桌不認人
在11月15號步出馬英九基金會的辦公室後，柯文哲就臉臭到不行，身旁幕僚也如喪考妣。最大的關鍵在於，柯文哲在對他極為不利的不平等協議上面簽了字。
意外的是，到了18號上午，情勢卻有180度大轉變。如果依照協議上的所明定的規則，「侯柯配」將以5：1勝過「柯侯配」。若是如此，「侯柯配」將順利成局，藍白終於合體迎來最終大結局。
但是，柯文哲陣營卻緊咬著「誤差範圍」不放，認為比較的基準應該是「讓3%」，也就是±1.5%。但在經歷週末「全台最大的統計學課程」上線過後，相信原本不會統計學的人，像筆者我也能琅琅上口。
根據統計上的定義，「讓3%」是指「1068份問卷，基於95%信心水準，誤差為±3%。」
因此，若是依照柯文哲簽字的協議，他理論上應該接受「侯柯配」以5：1勝出，成為侯友宜的副手。可是，問題就出在這個「可是」，柯文哲翻桌了。即使他看似認命的簽下柯文哲三個字，卻在三天後翻臉不認人。
對柯文哲的死忠支持者來說，他們本就希望柯文哲戰到最後，這自然是讓人歡欣鼓舞的發展。至於原先討厭柯文哲的藍營支持者，也就更加厭惡柯的說話不算話。所以，柯文哲就是失了面子，多背負一個翻桌者的標籤，卻成功躲避擔任侯友宜副手的結果。
但再往下深入思考，如果柯文哲連在政黨協商此等大事都能簽字之後毀約，未來假設他真的執政之後，他簽的每一個協議、每一個合約，對方是不是都會心驚膽跳呢？因為只要柯文哲一個不開心，他就會將雙方原先的共識視為無物，棄如糞土。
國民黨輸了裡子：只要不讓分，侯連內參民調都輸
另一方面，國民黨看似站在道德制高點，卻輸掉了裡子。因為雙方目前有共識的六份民調，若是在不讓分的情況下，侯友宜為正的「侯柯配」組合是1比5慘敗。
即使國民黨極力解釋，在納入誤差範圍的狀況下，應是「侯柯配」5比1出線，但侯友宜輸給柯文哲的印象已深深烙印在藍營選民的心中。日後，當三腳督或四腳督的局面正式成形，侯友宜不管再怎麼高喊自己是非綠陣營最強候選人，恐怕都難以服眾。
的確，站在統計學和契約精神兩大立足點，國民黨和侯友宜可以理直氣壯的要求柯文哲履行合約。但選舉的秘密卻不是贏得統計學和契約精神，而是贏得選票。正如排在國民黨不分區第一位的韓國瑜所言：「選舉的秘密，就是票多的贏、票少的輸。」
然而，從民調上來看，侯友宜卻是票比較少的那一邊。票少的當正，票多的當副，這就「常識」而言確實不合理，也是柯文哲陣營週末主攻的論點。
透過訴諸情感、常識，柯陣營試圖打消國民黨佔據的道德制高點和科學精神，同時再貼上「讓6%」、「6%黨」標籤，將柯文哲型塑成被欺負的受害者，雖然他才是翻臉不認合約的一方。
當藍白合變成鬧劇，賴清德成最大贏家
隨著週末藍白合破局，原本看似選情有危機的賴清德，如今成了最大的贏家。無論藍白最終會不會合，當初率先喊出「藍白合就是一場空」的賴清德，無疑成了預言家。
從近兩個月的發展來看，國民黨和民眾黨確實是DNA不同的政黨，僅僅是因為藍加白大於綠才勉為其難合作，卻遲遲喬不出可行的合作方式。好不容易喬出民調對決的方法之後，柯文哲卻能隨意翻臉不認人，國民黨卻拿他一點辦法也沒有，甚至還在輿論戰屈居下風。
連政黨協商都能搞得如此難看，要人民如何能夠相信，藍、白兩黨日後可以組成聯合政府，將中華民國台灣這個身處美中競逐最前線的國家治理好呢？
就算真有六成民眾反對民進黨繼續執政，看到過去這周的藍白合歹戲拖棚的發展，可能也早已心灰意冷，不再相信藍白有能力下架民進黨，無論是合或不合。
如同賴清德競辦發言人陳世凱所言：「直到登記前兩天，唯一一個確定會參選的人，仍然只有賴清德。」這話聽在藍白支持者耳中肯定不是滋味，但就連筆者我都沒有想過，藍白合竟然可以吵到登記當周都還沒有結果。這時，我可以將馬英九廣為流傳的金句，最後再重覆一次：
「沒想到有今天吧！」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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