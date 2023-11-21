沒想到有今天吧！柯文哲輸了面子、國民黨輸了裡子，「藍白合」如何成為一場鬧劇？

本週末最火熱的話題，肯定是藍白合峰迴路轉的劇情，過程可說相當轟動。從柯文哲被馬英九虧「沒想到有今天吧？」到國民黨讓6%的民調統計爭議，讓許多一旁看戲的人拍案叫絕。

先說結論，筆者認為對藍白雙方來說，這是一場雙輸的局面：柯文哲輸了面子，國民黨輸了裡子。為什麼會得出如此結論？以下，還請聽我一一剖析：

柯文哲輸了面子：簽名不認帳，翻桌不認人

在11月15號步出馬英九基金會的辦公室後，柯文哲就臉臭到不行，身旁幕僚也如喪考妣。最大的關鍵在於，柯文哲在對他極為不利的不平等協議上面簽了字。

意外的是，到了18號上午，情勢卻有180度大轉變。如果依照協議上的所明定的規則，「侯柯配」將以5：1勝過「柯侯配」。若是如此，「侯柯配」將順利成局，藍白終於合體迎來最終大結局。

Photo Credit: 中國國民黨

但是，柯文哲陣營卻緊咬著「誤差範圍」不放，認為比較的基準應該是「讓3%」，也就是±1.5%。但在經歷週末「全台最大的統計學課程」上線過後，相信原本不會統計學的人，像筆者我也能琅琅上口。

根據統計上的定義，「讓3%」是指「1068份問卷，基於95%信心水準，誤差為±3%。」

因此，若是依照柯文哲簽字的協議，他理論上應該接受「侯柯配」以5：1勝出，成為侯友宜的副手。可是，問題就出在這個「可是」，柯文哲翻桌了。即使他看似認命的簽下柯文哲三個字，卻在三天後翻臉不認人。

對柯文哲的死忠支持者來說，他們本就希望柯文哲戰到最後，這自然是讓人歡欣鼓舞的發展。至於原先討厭柯文哲的藍營支持者，也就更加厭惡柯的說話不算話。所以，柯文哲就是失了面子，多背負一個翻桌者的標籤，卻成功躲避擔任侯友宜副手的結果。

但再往下深入思考，如果柯文哲連在政黨協商此等大事都能簽字之後毀約，未來假設他真的執政之後，他簽的每一個協議、每一個合約，對方是不是都會心驚膽跳呢？因為只要柯文哲一個不開心，他就會將雙方原先的共識視為無物，棄如糞土。

國民黨輸了裡子：只要不讓分，侯連內參民調都輸

另一方面，國民黨看似站在道德制高點，卻輸掉了裡子。因為雙方目前有共識的六份民調，若是在不讓分的情況下，侯友宜為正的「侯柯配」組合是1比5慘敗。

即使國民黨極力解釋，在納入誤差範圍的狀況下，應是「侯柯配」5比1出線，但侯友宜輸給柯文哲的印象已深深烙印在藍營選民的心中。日後，當三腳督或四腳督的局面正式成形，侯友宜不管再怎麼高喊自己是非綠陣營最強候選人，恐怕都難以服眾。

Photo Credit: 中央社

的確，站在統計學和契約精神兩大立足點，國民黨和侯友宜可以理直氣壯的要求柯文哲履行合約。但選舉的秘密卻不是贏得統計學和契約精神，而是贏得選票。正如排在國民黨不分區第一位的韓國瑜所言：「選舉的秘密，就是票多的贏、票少的輸。」

然而，從民調上來看，侯友宜卻是票比較少的那一邊。票少的當正，票多的當副，這就「常識」而言確實不合理，也是柯文哲陣營週末主攻的論點。

透過訴諸情感、常識，柯陣營試圖打消國民黨佔據的道德制高點和科學精神，同時再貼上「讓6%」、「6%黨」標籤，將柯文哲型塑成被欺負的受害者，雖然他才是翻臉不認合約的一方。

當藍白合變成鬧劇，賴清德成最大贏家

隨著週末藍白合破局，原本看似選情有危機的賴清德，如今成了最大的贏家。無論藍白最終會不會合，當初率先喊出「藍白合就是一場空」的賴清德，無疑成了預言家。

從近兩個月的發展來看，國民黨和民眾黨確實是DNA不同的政黨，僅僅是因為藍加白大於綠才勉為其難合作，卻遲遲喬不出可行的合作方式。好不容易喬出民調對決的方法之後，柯文哲卻能隨意翻臉不認人，國民黨卻拿他一點辦法也沒有，甚至還在輿論戰屈居下風。

Photo Credit: 中央社

連政黨協商都能搞得如此難看，要人民如何能夠相信，藍、白兩黨日後可以組成聯合政府，將中華民國台灣這個身處美中競逐最前線的國家治理好呢？

就算真有六成民眾反對民進黨繼續執政，看到過去這周的藍白合歹戲拖棚的發展，可能也早已心灰意冷，不再相信藍白有能力下架民進黨，無論是合或不合。

如同賴清德競辦發言人陳世凱所言：「直到登記前兩天，唯一一個確定會參選的人，仍然只有賴清德。」這話聽在藍白支持者耳中肯定不是滋味，但就連筆者我都沒有想過，藍白合竟然可以吵到登記當周都還沒有結果。這時，我可以將馬英九廣為流傳的金句，最後再重覆一次：

「沒想到有今天吧！」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航