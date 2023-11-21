多元文化和低生活成本，越南三市擠身成長最快的數位遊牧工作者城市之列
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一名33歲的英國人山姆，四年前造訪越南後就愛上這裡，基於工作是遠距教授英語，因而選擇越南作為過去半年的居住地。他在胡志明市新富郡租了一間公寓，每天花五小時為世界各地的學生遠距上課，每月生活支出為1000美元，約一半用於支付房租。
本月初，根據全球最大遠距工作者資料庫Nomad List發表的數據， 越南的峴港、河內和胡志明市三個城市，已躋身10個成長最快的數位遊牧者遠距工作城市之列。
這份Nomad List報告稱，越南中部城市峴港在2023年數位遊牧工作者數量成長了109%，排名第二，僅次於日本東京，河內則以58%排名第七，胡志明市以55%的成長率排名第九。
越南三市上榜關鍵：免費的Wi-Fi和低生活成本
越南三城市能上榜的關鍵，源於免費的Wi-Fi、可負擔的生活成本，另外也有許多共同工作空間可以選擇。以觀光沙灘聞名的峴港，是繼河內和胡志明市之外的越南第三大城，數位遊牧工作者的每月生活費約為942美元（約新台幣2萬9548元），當地距三個世界著名遺產地——順化帝都、美山保護區和會安市都不算太遠，而河內的生活成本為每月1289美元（約新台幣4萬396元），胡志明市生活成本則為每月1157美元（約新台幣3萬6259元），此外，峴港、河內和胡志明市中心部分區域也有免費無線網絡可以使用。
一名33歲住在越南的英國人山姆，在接受《VN Express》採訪時表示，他在四年前訪問越南後就愛上這個國家，基於工作是遠距教授英語，因此能在任何有網路的地方工作，因而選擇越南作為過去半年的居住地。他在胡志明市新富郡租了一間公寓，每天花五小時為世界各地的學生遠距教學，其餘時間會騎著摩托車探索該市或鄰近省份。他每月生活支出為1000美元（約新台幣3萬1358元），約一半用於支付房租；山姆表示，和在越南所賺的錢相比，這個數字「很低」。
《The Digital Nomad》也推薦表示，越南讓許多數位遊牧工作者著迷的就是多元文化，例如在市場品嚐街頭小吃、出城探索森林、參觀寺廟或歷史景點，還有迷人的越南咖啡文化，加上熱情好客的越南本地人，不過《The Digital Nomad》也建議，由於並不是多數越南人都會說英語，因此抵達前最好先練習一下基本的越南語會話。
目前越南尚未有遊牧工作者簽證
儘管近期許多報導都大張旗鼓宣告越南城市在Nomad List上榜的消息，不過申辦越南簽證仍舊要相當注意。越南有開放近200個國家的公民能申請線上旅遊簽證，持旅遊簽證者僅能在越南停留90天。越南目前並未如有泰國、印尼和馬來西亞有提供特殊簽證，讓外國人能在符合要求下進行遠端工作，因此目前大部分在越南遠端工作者都是持旅遊簽證，而目前入境越南的簽證形式有：
- 免簽證：有24個國家具免簽資格，可停留14或30天，視國籍而定。
- 電子簽證 ：46個國家可申請電子簽證，可停留30天，要注意的是，電子簽證費是透過越南移民局規定的電子支付網來支付， 如果申請被拒絕，費用（20美金）將不會退還。
- 落地簽證 ：適用於大多數國家，允許停留90天。
- 簽證申請 ：出於商務或其他非旅遊目的而來的旅客，會需有特定簽證才能入境。
延伸閱讀
新聞來源
- Three Vietnamese cities among world's fastest-growing destinations for digital nomads（VN Express）
- Vietnam increasingly popular with 'digital nomads'（VN Express）
- Common mistakes of Vietnam visa application（Vietnamvisa-easy）
- Digital Nomad in Vietnam – An Ultimate Guide（The Digital Nomad）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
我們想讓你知道的是
【旗艦折疊在巴黎：你選哪支Z？】 與艾蜜莉在巴黎的 Julien 和 Luc一起，用Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold 5 迎接美好週末！
「你是為工作而活，我們是為生活工作。」
大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！
星期一：收假日常
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難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？
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到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。
星期五：迎接假日
整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！
朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。
有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！
旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？
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