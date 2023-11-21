多元文化和低生活成本，越南三市擠身成長最快的數位遊牧工作者城市之列

本月初，根據全球最大遠距工作者資料庫 Nomad List發表的數據， 越南的峴港、河內和胡志明市三個城市，已躋身10個成長最快的數位遊牧者遠距工作城市之列。

這份Nomad List報告稱，越南中部城市峴港在2023年數位遊牧工作者數量成長了109%，排名第二，僅次於日本東京，河內則以58%排名第七，胡志明市以55%的成長率排名第九。

越南三市上榜關鍵：免費的Wi-Fi和低生活成本

越南三城市能上榜的關鍵，源於 免費的Wi-Fi、可負擔的生活成本，另外也有許多共同工作空間可以選擇。 以觀光沙灘聞名的峴港，是繼河內和胡志明市之外的越南第三大城，數位遊牧工作者的每月生活費約為942美元（約新台幣 2萬9548元 ），當地距三個世界著名遺產地——順化帝都、美山保護區和會安市都不算太遠，而河內的生活成本為每月1289美元（約新台幣 4萬396元 ），胡志明市生活成本則為每月1157美元（約新台幣 3萬6259元 ），此外，峴港、河內和胡志明市中心部分區域也有免費無線網絡可以使用。

Photo Credit： wikipedia CC BY 2.0 越南峴港。

一名33歲住在越南的英國人山姆，在接受 《VN Express》採訪時表示，他在四年前 訪問越南後就愛上這個國家，基於工作是遠距教授英語，因此能在任何有網路的地方工作，因而選擇越南作為過去半年的居住地 。他在 胡志明市新富郡租了一間公寓，每天花五小時為世界各地的學生遠距教學，其餘時間會騎著摩托車探索該市或鄰近省份。 他每月生活支出為1000美元（約新台幣3萬1358元），約一半用於支付房租； 山姆 表示，和在越南所賺的錢相比，這個數字「很低」。

《The Digital Nomad》也推薦表示， 越南讓許多數位遊牧工作者著迷的就是多元文化，例如在市場品嚐街頭小吃、出城探索森林、參觀寺廟或歷史景點，還有迷人的越南咖啡文化，加上熱情好客的越南本地人，不過 《The Digital Nomad》也建議， 由於並不是多數越南人都會說英語，因此抵達前最好先練習一下基本的越南語會話。

疫情之前的知名網紅景點「河內火車街」。Photo Credit: GettyImages 疫情之前的知名網紅景點「河內火車街」

目前越南尚未有遊牧工作者簽證

儘管近期許多報導都大張旗鼓宣告越南城市在Nomad List上榜的消息，不過申辦越南簽證仍舊要相當注意。 越南 有開放近200個國家的公民能申請線上旅遊簽證，持旅遊簽證者僅能在越南停留90天。越南目前並未如 有泰國、印尼和馬來西亞有提供特殊簽證，讓外國人能在符合要求下進行遠端工作，因此目前大部分在越南遠端工作者都是持旅遊簽證，而目前入境越南的簽證形式有 ：

免簽證：有24個國家具免簽資格，可停留14或30天，視國籍而定。

電子簽證 ：46個國家可申請電子簽證，可停留30天，要注意的是，電子簽證費是透過越南移民局規定的電子支付網來支付， 如果申請被拒絕，費用（20美金）將不會退還。

落地簽證 ：適用於大多數國家，允許停留90天。

簽證申請 ：出於商務或其他非旅遊目的而來的旅客，會需有特定簽證才能入境。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 越南胡志明市區。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒