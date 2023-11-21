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TNL+ 2023/11/21,
歷史

拿破崙標誌性「雙角帽」以6671萬天價售出，創拍賣會同款古物最高價

拿破崙標誌性「雙角帽」以6671萬天價售出，創拍賣會同款古物最高價
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

拿破崙一生擁有約120頂這類的黑色海貍雙角氈帽，不過大部分的帽子至今已不復存在，目前僅存20頂拿破崙帽，且大多數被保存在博物館中，約只有5頂是屬於私人收藏。與該帽一同被拍賣的還有拿破崙被流放到聖赫勒拿島期間所穿的睡衣、滑鐵盧戰役戰敗後從他馬車上搜刮走的銀色餐盤、一個桃花心木化妝盒。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

法國著名軍事暨政治家拿破崙（Napoléon Bonaparte）在擔任法蘭西帝國（Empire Français）皇帝時所戴過的一頂帽子，於2023年11月19日在巴黎的拍賣會上以193.2萬歐元（約新台幣6671萬元／約港幣1645萬元）創紀錄高價拍出。

根據《路透社》（Reuters）報導，此次拍賣於巴黎大型古董藝術拍賣中心德魯奧（Drouot）舉行，該拍賣行原先預估拿破崙帽的成交價格會落於60萬至80萬歐元之間，結果最終拍賣價格卻比原先高出數倍，更一舉超過2014年在德魯奧拍賣行所成交的另一頂拿破崙帽，當初該帽拍出的價格為188.4萬歐元（約新台幣6506萬元／約港幣1603萬元）。

「左邊有人喊價140萬歐元，現在又來到150萬，有人喊價到150萬，好的，那我們決定就將這頂象徵拿破崙的帽子以150萬歐元（未計入手續費前）賣出。確定不後悔？好，成交。」拍賣師奧塞納（Jean-Pierre Osenat）在伴隨掌聲的落槌時刻如此說道。

《衛報》（The Guardian）指出，該頂帽子的拍出價格之所以能創新高，恐與美國演員菲尼克斯（Joaquin Phoenix）領銜主演的史詩電影《拿破崙》（Napoleon）有關，該片將於2023年11月22日於美國、加拿大及英國率先上映，劇情大致講述拿破崙在各大戰役中的崛起過程，以及其與皇后約瑟芬（Joséphine de Beauharnais）的複雜關係。

拿破崙帽具備哪些特色？

拍賣師奧塞納表示，拿破崙所戴的這頂帽子被稱作雙角帽（Bicorne），其主色採用黑色，是代表拿破崙的標誌性色彩，帽子前方所繡上的徽章則以法國國旗的藍、白、紅為象徵色，而這枚「帽章」（Cockade）是由拿破崙於1815年親手加上的配飾。

《英國廣播公司》（BBC）闡明，拿破崙在戴上這頂黑色海貍雙角氈帽時，帽檐會與肩膀平行，其意涵在法文中代表「戰鬥」（en bataille），這種戴法與拿破崙旗下的多數軍官相異，其他軍事將領的帽檐通常會與肩膀垂直。

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