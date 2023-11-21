拿破崙標誌性「雙角帽」以6671萬天價售出，創拍賣會同款古物最高價

文：張瑞邦（Tucker Chang）

法國著名軍事暨政治家拿破崙（Napoléon Bonaparte）在擔任法蘭西帝國（Empire Français）皇帝時所戴過的一頂帽子，於2023年11月19日在巴黎的拍賣會上以193.2萬歐元（約新台幣6671萬元／約港幣1645萬元）創紀錄高價拍出。

根據《路透社》（Reuters）報導，此次拍賣於巴黎大型古董藝術拍賣中心德魯奧（Drouot）舉行，該拍賣行原先預估拿破崙帽的成交價格會落於60萬至80萬歐元之間，結果最終拍賣價格卻比原先高出數倍，更一舉超過2014年在德魯奧拍賣行所成交的另一頂拿破崙帽，當初該帽拍出的價格為188.4萬歐元（約新台幣6506萬元／約港幣1603萬元）。

「左邊有人喊價140萬歐元，現在又來到150萬，有人喊價到150萬，好的，那我們決定就將這頂象徵拿破崙的帽子以150萬歐元（未計入手續費前）賣出。確定不後悔？好，成交。」拍賣師奧塞納（Jean-Pierre Osenat）在伴隨掌聲的落槌時刻如此說道。

《衛報》（The Guardian）指出，該頂帽子的拍出價格之所以能創新高，恐與美國演員菲尼克斯（Joaquin Phoenix）領銜主演的史詩電影《拿破崙》（Napoleon）有關，該片將於2023年11月22日於美國、加拿大及英國率先上映，劇情大致講述拿破崙在各大戰役中的崛起過程，以及其與皇后約瑟芬（Joséphine de Beauharnais）的複雜關係。

拿破崙帽具備哪些特色？

拍賣師奧塞納表示，拿破崙所戴的這頂帽子被稱作雙角帽（Bicorne），其主色採用黑色，是代表拿破崙的標誌性色彩，帽子前方所繡上的徽章則以法國國旗的藍、白、紅為象徵色，而這枚「帽章」（Cockade）是由拿破崙於1815年親手加上的配飾。

《英國廣播公司》（BBC）闡明，拿破崙在戴上這頂黑色海貍雙角氈帽時，帽檐會與肩膀平行，其意涵在法文中代表「戰鬥」（en bataille），這種戴法與拿破崙旗下的多數軍官相異，其他軍事將領的帽檐通常會與肩膀垂直。