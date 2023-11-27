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中國「一帶一路」十週年，「自然延伸」拉丁美洲卻遭遇到「大國瓶頸」？

中國「一帶一路」十週年，「自然延伸」拉丁美洲卻遭遇到「大國瓶頸」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今年是中國提出「一帶一路」倡議十周年，2023年10月18日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行。十年來，中國與五大洲152多個國家簽署共建「一帶一路」合作文件；其中包括22個拉丁美洲國家。2017、2019及2023年三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，南美洲智利及阿根廷總統均親自出席。

文：楊建平（瓜地馬拉藍第瓦〔Landívar〕大學訪問教授）

中國於2013年提出「絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路」（一帶一路，The Belt and Road Initiative, BRI）倡議，「一帶一路」初期與拉丁美洲毫無關聯，2017年5月在北京舉行首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，拉丁美洲兩大國智利及阿根廷拉總統親自出席；5月17日，習近平在與阿根廷馬克里（Mauricio Macri）總統舉行會談時，强调拉丁美洲是「21世紀海上絲綢之路」的「自然延伸」，拉丁美洲成為「一帶一路」建設不可或缺的重要參與方。

拉丁美洲22國與中國簽署「一帶一路」備忘錄，但遭遇到「大國瓶頸」

巴拿馬在2017年11月與中國建交，成為第一個與中國簽署《關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》的拉丁美洲國家；薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜及宏都拉斯在與中國建交時均簽署「一帶一路」的諒解備忘錄。2018年1月在智利舉行的中拉論壇第二屆部長級會議中，通過《關於「一帶一路」倡議的特别聲明》。迄今中國和152個國家簽署共建「一帶一路」合作文件，其中22國為拉丁美洲國家。（詳見附表）

  • 拉丁美洲國家與中國簽署「一帶一路」合作備忘錄一覽表
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資料來源：作者綜整

拉丁美洲主要經濟體巴西、墨西哥及哥倫比亞均未與中國簽署合作備忘錄，「一帶一路」倡議在拉丁美洲的推動遭遇到「大國瓶頸」。

2022年2月阿根廷總統費南德斯（Alberto Ángel Fernandez）於出席北京冬奧會開幕式並訪華，期間於2月6日簽署「一帶一路」諒解備忘錄，「一帶一路」達成對拉丁美洲之大國突破，對中國而言具有重要意義。2023年4月巴西魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）總統訪問中國，期間並未與中國簽署外界預期的「一帶一路」備忘錄。

一帶一路倡議在拉丁美洲的推動

自21世紀以來，隨著中國與拉丁美洲貿易及直接投資大幅成長，以中央國有企業為主中國中央國有企業紛紛在拉丁美洲建立據點；世界第二大電信與網際網路設備製造商中國電信企業華為集團等，在拉美亦成為主要產品與服務供應商。雖然「一帶一路」倡議自2017年11月始與拉丁美洲國家簽署第一份合作備忘錄，但中國將此之前國有企業在拉丁美洲基礎建設獲得眾多重要工程承包合約，全都納入「一帶一路」之成果。

中國國有銀行配合政策將「支持企業『走出去』」列為業務重點，以中國國家開發銀行（China Development Bank）及中國進出口銀行（China Ex-Im Bank）為主之國有政策性銀行，在對拉美投資中扮演關鍵角色。2005年至2011年中國對拉美國家貸款金額732.15億美元，超過同期世界銀行（533.65億）、美洲開發銀行（677.41億）對拉美貸款總額。

  • 中國政策性銀行貸款拉丁美洲國家一覽表（2005-2023）
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資料來源：“Chinese Loans to Latin America and the Caribbean Database” China-Latin America Finance Databases, https://www.thedialogue.org/map_list/

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