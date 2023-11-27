中國「一帶一路」十週年，「自然延伸」拉丁美洲卻遭遇到「大國瓶頸」？
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今年是中國提出「一帶一路」倡議十周年，2023年10月18日，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉行。十年來，中國與五大洲152多個國家簽署共建「一帶一路」合作文件；其中包括22個拉丁美洲國家。2017、2019及2023年三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，南美洲智利及阿根廷總統均親自出席。
文：楊建平（瓜地馬拉藍第瓦〔Landívar〕大學訪問教授）
中國於2013年提出「絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路」（一帶一路，The Belt and Road Initiative, BRI）倡議，「一帶一路」初期與拉丁美洲毫無關聯，2017年5月在北京舉行首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，拉丁美洲兩大國智利及阿根廷拉總統親自出席；5月17日，習近平在與阿根廷馬克里（Mauricio Macri）總統舉行會談時，强调拉丁美洲是「21世紀海上絲綢之路」的「自然延伸」，拉丁美洲成為「一帶一路」建設不可或缺的重要參與方。
拉丁美洲22國與中國簽署「一帶一路」備忘錄，但遭遇到「大國瓶頸」
巴拿馬在2017年11月與中國建交，成為第一個與中國簽署《關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》的拉丁美洲國家；薩爾瓦多、多明尼加、尼加拉瓜及宏都拉斯在與中國建交時均簽署「一帶一路」的諒解備忘錄。2018年1月在智利舉行的中拉論壇第二屆部長級會議中，通過《關於「一帶一路」倡議的特别聲明》。迄今中國和152個國家簽署共建「一帶一路」合作文件，其中22國為拉丁美洲國家。（詳見附表）
- 拉丁美洲國家與中國簽署「一帶一路」合作備忘錄一覽表
拉丁美洲主要經濟體巴西、墨西哥及哥倫比亞均未與中國簽署合作備忘錄，「一帶一路」倡議在拉丁美洲的推動遭遇到「大國瓶頸」。
2022年2月阿根廷總統費南德斯（Alberto Ángel Fernandez）於出席北京冬奧會開幕式並訪華，期間於2月6日簽署「一帶一路」諒解備忘錄，「一帶一路」達成對拉丁美洲之大國突破，對中國而言具有重要意義。2023年4月巴西魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）總統訪問中國，期間並未與中國簽署外界預期的「一帶一路」備忘錄。
一帶一路倡議在拉丁美洲的推動
自21世紀以來，隨著中國與拉丁美洲貿易及直接投資大幅成長，以中央國有企業為主中國中央國有企業紛紛在拉丁美洲建立據點；世界第二大電信與網際網路設備製造商中國電信企業華為集團等，在拉美亦成為主要產品與服務供應商。雖然「一帶一路」倡議自2017年11月始與拉丁美洲國家簽署第一份合作備忘錄，但中國將此之前國有企業在拉丁美洲基礎建設獲得眾多重要工程承包合約，全都納入「一帶一路」之成果。
中國國有銀行配合政策將「支持企業『走出去』」列為業務重點，以中國國家開發銀行（China Development Bank）及中國進出口銀行（China Ex-Im Bank）為主之國有政策性銀行，在對拉美投資中扮演關鍵角色。2005年至2011年中國對拉美國家貸款金額732.15億美元，超過同期世界銀行（533.65億）、美洲開發銀行（677.41億）對拉美貸款總額。
- 中國政策性銀行貸款拉丁美洲國家一覽表（2005-2023）
債務陷阱？地緣政治利益競逐？
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
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水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是台灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與台灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，台灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於台南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能夠精準地控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓台灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；台灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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