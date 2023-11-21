以巴衝突逾1萬3300死，拜登稱將達成人質獲釋協議；以色列：戰後讓加薩居民安置於加薩走廊之外

加薩戰火逾1萬3300死，拜登稱將達成人質獲釋協議

（中央社）位於加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）當局今天（當地時間20日）表示，從10月7日以色列軍隊與哈瑪斯戰士爆發戰爭以來，加薩走廊的死亡數已超過1萬3300人。

《法新社》報導，哈瑪斯當局指出，加薩走廊當地的死者之中，有超過5600位孩童、3550名女性，另有3萬1000人受傷。

根據以色列官員說法，哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，造成以色列方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且約有240人被押到加薩走廊作為人質。

美國總統拜登（Joe Biden）今天則指出，他認為加薩走廊人質獲釋的協議即將達成。各界日益期盼在卡達居中斡旋下能達成協議，以釋放部分人質來換取暫時停火。

在白宮舉行的感恩節火雞赦免儀式上，拜登被問到人質獲釋協議是否即將達成，他說道：「我認為是如此。」

加薩西法醫院29早產兒抵埃及，哈瑪斯控以色列襲另一醫院釀12死

飽受戰火蹂躪的加薩走廊今天有29名早產兒被撤進埃及。與此同時，統治加薩的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」指控以色列對加薩的「印尼醫院」發動致命空襲。

埃及媒體今天報導，從加薩走廊最大醫院「西法醫院」（Al-Shifa Hospital）撤出的29名早產兒已經由拉法（Rafah）邊界關卡，安全送進埃及。

一名醫界消息人士告訴《法新社》，這些嬰兒將在加薩走廊以西45公里的阿里什醫院（El-Arish Hospital）接受治療，或被送往伊斯梅利亞（Ismailia）或開羅（Cairo）。

一開始的報導指出，共有31名嬰兒從西法醫院撤到加薩另一間診所，目前還不清楚為何只有29名抵達埃及。

與此同時，加薩衛生部指控以色列軍方空襲加薩北部的印尼醫院（Indonesian Hospital），造成至少12人死亡。

加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）稱死者包括病患，另有數十人受傷，大約700人受困在這座「被包圍的」醫療中心內。

以色列未立即置評，而是繼續進行旨在摧毀哈瑪斯的空中和地面行動，以回應哈瑪斯10月7日對以色列的攻擊。

以色列說共有1200人在那次攻擊中遇害。而根據加薩衛生部，進入第7週的以哈戰爭已導致1萬3000多人喪生。

另據《美聯社》報導，打造約旦野戰醫院的材料今天已透過拉法關卡抵達加薩走廊。約旦將在加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）建立這座醫院，以協助因應加薩的衛生危機。

車隊中有一些卡車的車頭或車身披上約旦國旗。

約旦王室在聲明中說，相關設備已由40輛卡車運入，醫院會有145名工作人員和41張病床。

以色列官員：戰後讓加薩居民重新安置於加薩走廊之外

以色列情報部長加姆里爾（Gila Gamliel）19日表示，國際社會不應出資重建飽受戰爭蹂躪的加薩走廊，而是提倡巴勒斯坦人從全球領土「自願重新安置」。

《法新社》報導，任何有關驅散巴勒斯坦人的提議在阿拉伯世界都極具爭議，因距今75年前的1948年，以色列建國後導致76萬巴勒斯坦人在戰火中流離失所，他們逃離家園或遭驅離，此後稱之為「災難日」（Nakba）。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯10月初爆發衝突，由哈瑪斯控制的加薩住屋部表示，加薩迄今有超過40％的房屋損壞或損毀。

以色列情報部長加姆里爾表示，戰後的一個「選項」是「出於人道主義考量，提倡巴勒斯坦人自願重新安置在加薩走廊之外。」

她在《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）撰文表示，「與其把錢用於重建加薩，或是提供給失敗的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），國際社會可以協助支付重新安置費用，協助加薩民眾在接受他們的國家建立新生活。」

加姆里爾寫說，「加薩長久以來一直被視為是一個沒有答案的問題。」「我們必須嘗試一些新作法，而我們呼籲國際社會幫助實現此一目標。」

「這可能是一個雙贏的解決方案：對於那些尋求更好生活的加薩民眾來說是一場勝利，對於經歷這場毀滅性悲劇的以色列來說也是一場勝利。」

加薩走廊主要居住著巴勒斯坦難民及其後裔。UNRWA表示，以哈戰爭已導致超過160萬人流離失所。

而這次的大規模人口移動，已喚起人們對「災難日」的記憶。部分色列政治人物提議將巴勒斯坦人推進鄰國埃及，但埃及拒絕了這個構想。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾表示，「民眾應能留在加薩，他們的家。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）警告布林肯，驅逐加薩人民將等同於「第二個災難日」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航