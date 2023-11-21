法國《費加洛報》：習近平戰略失敗，「拜習會」反映美國再次掌握主導權
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《費加洛報》專欄作家巴維黑（Nicolas Baverez）表示，美國雖沒有恢復過去主宰全球的能力，深受用藥問題、公共債務、機構運作失衡、貪污等影響，不過美國國內生產毛額仍比中國高出一半，五年前則是高出三分之一。
（中央社）法國《費加洛報》19日分析APEC拜習會，指兩國氛圍已變。習近平因肆無忌憚的攻擊性和權力貪婪等戰略錯誤付出高昂代價，讓美國和亞洲有所警覺，「權力關係天秤已向美國傾斜」，而中國絕非無敵。
在亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場前，美國總統拜登15日於舊金山以南約48公里的費羅麗莊園（Filoli）接見中國國家主席習近平。全球強權元首面對面，兩方互動與對話內容受國際矚目。
《費加洛報》（Le Figaro）專欄作家巴維黑（Nicolas Baverez）19日針對美、中在這場會議後的權力關係演變進行分析，認為「面對中國，美國再次掌握主導權」。
近年美中關係緊張，今年初中國間諜氣球飛越美國上空更使雙方互信降至冰點，而雙方這次謹慎重啟對話，帶來了「綏靖的訊號」。
專欄指出，儘管拜習兩人在會後沒有舉行聯合記者會，但這次會面也讓美、中恢復自2022年8月時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後便切斷的軍事聯繫管道。此外還討論共同打擊鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl），以及防止AI人工智慧風險等議題。
「進展有限。中國警告沒有任何事能阻撓台灣『統一』，美國則重申不支持獨立，卻也反對中國以武力控制台灣的立場，這意味著將繼續向台運送武器以面對北京入侵和封鎖的風險。」
專欄指出，中方對美國要求其介入俄羅斯和伊朗以避免俄烏戰爭與加薩情勢升溫沒有回覆；美方對於鎖定北京的經濟制裁武器和半導體禁運也沒任何退讓。「兩國對全面對話架構和對抗全球挑戰途徑並無共識。」
中國沒有放棄數位極權主義和帝國主義；美國也將持續經濟、科技和軍事圍堵政策。「就實質來說，什麼也沒變。」
然而分析指出，「舊金山的氣氛已出現改變」。拜登強勢推動美國理性競爭管理途徑和議程；「而習近平面對其正面對抗戰略的失敗，則採取策略性後退，努力說服美國大企業家老闆再次投資中國。這演變反映了宰制21世紀歷史兩大巨頭的權力關係天秤，已向美國傾斜。」
高級文官兼資深記者巴維黑說，「習近平為太早對美國發動攻擊的錯誤而付出高昂代價」，也就是在美國2008年金融危機、伊拉克和阿富汗挫敗等一連串事件後，「便認為美國不可避免的衰落」。
「習近平透過肆無忌憚的攻擊性和對絕對權力的貪婪，讓美國覺醒，並在亞洲製造焦慮和動員好對抗中國強權，並讓中國停擺。」
文章接著指出中國人口與經濟成長下滑、青年失業率飆升，今年1月起中國產品進口至美國也縮水了24%，等於損失3160億美元。
美國雖沒有恢復過去主宰全球的能力，深受用藥問題、公共債務、機構運作失衡、貪污等影響，不過美國國內生產毛額仍比中國高出一半，五年前則是高出三分之一。美國成長和生產力都更高，中國不可避免將成為經濟和科技領袖的推測遭到質疑。美國軟實力則逐漸找回力量和吸引力。
再者，華府在眼下的俄烏戰爭和加薩衝突中都展現了軍事和外交實力，提醒世界其軍事勢力仍以力量、品質、作戰文化和經驗、盟友和基地網絡而更勝一籌。
最後專欄表示，前方變數仍多，尤其美國明（2024）年大選，前總統川普（Donald Trump）有回鍋可能，舊金山會面只是龐大文明衝突中謹慎邁出的一小步，卻帶來珍貴資訊。
「21世紀不一定是中國的。以中國為首的極權帝國既非不會犯錯，也非無敵。只要民主國家制定和實施長期策略，並展露一致性和耐心，就擁有優勢」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
「台灣國際智慧能源周」及「台灣國際淨零永續展」便是因應此願景而生。現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。今（2023）年展覽規模達1,275個攤位，創歷年新高，參觀人數也再刷新記錄，共吸引24,359名相關業者參觀，較上屆成長25%，其中國際買主超過800名，相較去年1.5倍成長，前五大買主來源國分別為日本、新加坡、馬來西亞、美國、越南，展現綠能產業持續成長的強勁動能。
透過產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
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減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
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