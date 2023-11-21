阿根廷大選：極右翼政治素人米萊當選總統，激進自由主義路線大呼「炸毀」中央銀行

根據阿根廷總統選舉的決選臨時結果，極右翼自由派的政界草根人物哈維爾・米萊（Javier Milei）贏得選舉。

米萊的競爭對手、經濟部長塞爾吉奧・馬薩（Sergio Massa）已致電承認落敗。

美國前總統唐納・川普（Donald Trump）祝賀米萊贏得勝利，稱他會「令阿根廷再次偉大」。

本次選舉正值阿根廷的艱難時期，民眾備受通貨膨脹上升和經濟危機的困擾。

米萊的提議當中包括「炸毀」中央銀行，這些表態在極度渴望改變的選民中間贏得了支持。

根據民調結果，他取得令人驚訝的成績——他會以超過10個百分點的優勢輕鬆擊敗執政黨的貝隆主義候選人。

臨時結果顯示，在已點算近90%選票的情況下，米萊獲得了近56%的選票，而馬薩獲得了約44%的選票。

在布宜諾斯艾利斯，米萊在向支持者發表的勝利演講中說：「今天開始，阿根廷要重建了。今天開始，阿根廷的衰落結束了。」

「頹廢的模式走到了終點。沒有回頭的路。」

「阿根廷將重返它在世界上從來就不應該失去的位置。我們將與自由世界的所有國家併肩合作，幫助建設一個更美好的世界。」

馬薩則在落敗之後表示：「很明顯，結果不是我們所期待的。我已經聯絡哈維爾・米萊，對他表示祝賀。」

「從明天開始，給予確定性的責任就屬於米萊了。」

這是一場直至最後一刻仍然勢均力敵的選舉，但是最終還是由這名曾經在選舉拉票時揮舞鏈鋸的前評論員勝出。

作為一名被認為與美國前總統川普以及巴西前領袖雅伊爾・波索納洛（Jair Bolsonaro）相似的政客，米萊的能力尚未經驗證。

但是，這正是他的一部分魅力所在。

他談論要將美元引入成為該國的官方貨幣，換來了支持者的掌聲。不過，很多經濟學家卻談論這可能造成財政災難。

在一個當前年通脹超過140%、每五個人中就有兩人生活在貧困當中的國家，他的勝利印證了一點：阿根廷人已經受夠了傳統政治和經濟災難。

他的勝利意味著，他們願意作出新的嘗試，以求令他們的生活好一些。

作為對這一選舉結果的回應，美國前總統川普在他的「真相社交」（Truth Social）平台上發文稱：「全世界都在看！我為你感到非常自豪。」

「你將會扭轉你的國家，並真正令阿根廷再次偉大！」

白宮國家安全顧問傑克・蘇利文（Jake Sullivan）祝賀米萊勝選，並祝賀「阿根廷人民進行了自由公正的選舉」。

他在X上發文稱，美國將會「期盼以我們對人權、民主價值和透明度的共同承諾為基礎，建構我們緊實的雙邊關係」。

與馬薩較為務實地試圖保持政策延續性不同，米萊宣揚的是激進的自由主義路線。

他在選戰期間尖銳地批評過中國及其牽頭的「金磚五國」（BRICS），並聲稱自己「不會與共產主義者訂立協議」。

《路透社》引述米萊的外交部長熱門人選戴安娜・蒙迪諾（Diana Mondino）表示，米萊將會停止政府之間的一些不透明協議——這當中可能包括中阿之間180億美元的貨幣互換協議。

中國是阿根廷的一個主要貿易伙伴、債權國和投資來源，在該國的鋰、氫能源項目以及核能等方面均有重大投資。

《路透社》同時引述匿名的消息人士指，無論誰贏得阿根廷大選，現行與中國、巴西的緊密聯繫都將會繼續。

南美各國領導人也對米萊的勝選發表了評論。巴西總統魯伊茲・伊納西奧・魯拉・達席爾瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）發文說：「我祝願新政府好運和成功。阿根廷是一個偉大的國家，值得我們所有人的尊重。」

「巴西將始終願意與我們的阿根廷兄弟一起工作，」他在前身為推特（Twitter）的X上發文說。

在選舉期間，阿根廷的這名總統候選人曾公開批評魯拉的政策，並標籤他為「憤怒的共產主義者」。

哥倫比亞總統古斯塔沃・佩德羅（Gustavo Petro）表示，選舉的結果「對拉丁美洲而言是可悲的」。

「新自由主義（Neoliberalism）不再有給社會的提案，它不能回應人類當前的難題，」他在X上發文說。

智利總統加布里爾・博里奇（Gabriel Boric）說，他讚頌「米萊的勝利和馬薩承認失敗時的崇高」。

他在X上發文說：「我給阿根廷人民最美好的祝願，他們將永遠得到我們的尊重和支持。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九