賴清德宣布蕭美琴為副總統搭檔，一文讀懂「戰貓」的從政之路

距離台灣2024大選投票日僅剩50天左右，民進黨總統參選人賴清德在周一（11月20日）宣布其副手人選是現任台灣駐美代表蕭美琴。賴清德在社群媒體發文說，這是他「最好的決定」，又說相信蕭美琴絕對是「現今台灣外交工作中的佼佼者」。

蕭美琴1971出生於日本，母親來自美國。她自1990年代加入民進黨後崛起台灣政壇。在1996年從紐約返台後，她陸續擔任民進黨內國際事務部主任及台灣立法委員，在黨內沒有派系的蕭美琴，深受台灣總統蔡英文信賴，2020年她被重用，成為中華民國首位女性駐美代表。

《紐約時報》報導稱，蕭美琴在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）肆虐及兩岸緊張關係達到頂峰時，靈活斡旋於華盛頓，並能夠進出白宮；嚴格來說因為台灣的外交地位，她不是大使，但「可以說是華府最有權力的外交使節之一」。評論稱，作為協助推動蔡英文「親美」路線的左右手，蕭美琴在華府數十年來結交了許多美國政壇有力人士。

譬如，美國在台協會（AIT）前處長及美國駐香港及澳門前總領事楊甦棣（Stephen M. Young）接受《BBC中文》採訪說，他在90年代在台北就認識蕭美琴，他之後觀察蕭美琴自此積累了不少豐富政治經驗，「並十分沉著冷靜，包括近年來擔任台灣駐美代表的卓越表現」。

他透過電郵回覆記者說，他認為蕭美琴將為民進黨選戰加分：「我不認為蕭美琴未來可能升任台灣總統是不可想像之事。她有才華、經驗豐富，並對美國有深刻了解，這都是取得進一步政治成功的絕佳先決條件。」

上周五，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在加州出席與台北APEC代表張忠謀的晚宴，她稱蕭美琴是一名出色的外交官，「清楚自己在台美經濟和文化上扮演的角色，還能理解國際安全是全球關係的關鍵。」

北京：「獨上加獨」

不過，蕭美琴一直被北京抨擊為「反中分子」。2022年8月，北京公開點名蕭美琴是策劃裴洛西訪問台灣的「始作俑者」。今年4月，中國國台辦宣布制裁蕭美琴，嚴禁其本人及其家屬進入陸港澳三地，強調制裁是「終身追責」。

11月15日，中國國台辦發言人朱鳳蓮再次批評賴清德與蕭美琴搭檔，將稱為「雙獨組合」、「獨上加獨」。朱鳳蓮警告：「雙獨組合，對台灣老百姓的身家性命意味著什麼？我想每一位台灣同胞都很清楚」。

馬英九辦公室主任蕭旭岑則向台媒表示，今年10月陪同前總統馬英九訪問美國，親自負責接待的便是蕭美琴，蕭旭岑覺得蕭美琴「很強，但又非常柔軟，對年輕人是有吸引力，我覺得她凖備好了。」

台灣中選會已經宣布了總統、副總統候選人登記日期，候選人最遲在11月24日前登記。

蕭美琴是誰？

1971年出生日本神戶的蕭美琴來自台美結合的基督徒家庭。2021年過世的父親蕭清芬來自彰化基督教家庭，在美國普林斯頓大學神學院畢業後，回到台南擔任台灣本土派基督教長老教會「台南神學院」院長，母親則是來自美國的蕭邱碧玉（Peggy Cooley）。

蕭美琴在台南成長，除了英文因此能說一口流利的華語及閩南語。她考上台南女中後，隨著家人赴美就讀高中，之後進入美國自由派學院歐伯林學院（Oberlin Colleage）主修東亞研究及女性主義，之後到紐約的哥倫比亞大學就讀政治學。

蕭美琴的妹妹蕭美瑟則是一名環保人士，曾經在台灣農村推廣公平貿易，弟弟則定居美國。

「戰貓」從政之路

事實上，由於台灣長老教會，長期以來支持台灣黨外民主運動，出身教會的蕭美琴在哥大研究所畢業後加入民進黨，並不意外。根據台媒報導，1990年代，人在紐約的蕭美琴便開始與在美國活躍的政壇人物陳文茜及呂秀蓮等人相識。她先為呂秀蓮工作，之後在民進黨前主席許信良邀約下回台加入民進黨，正式進入政壇。

1999年，李登輝執政期間她擔任民進黨國際事務部主任及台灣陸委會諮詢委員，同年當時作為李登輝幕僚的蔡英文，協助李登輝提出「兩國論」震撼兩岸政壇。

回顧從政契機，蕭美琴在2022年接受訪問時表示，當年她原本計劃念博士，但是1996年台灣首次總統民選，台海發生「飛彈危機」，她選擇回台灣工作。

因此，蕭美琴加入民進黨的時間比現任總統蔡英文早。但她之後被視為與蔡英文合作緊密的幕僚之一，兩人還是出名的愛貓人士。根據媒體報導，留洋背景的兩人，在某些議題需以英文溝通更為順暢。

2016年，深耕花蓮多年，蕭美琴參與國民黨在台灣的「鐵票區」花蓮立委選舉並高票當選，被視為台灣政壇「奇蹟」。

此外，也因為身為女權主義者及基督徒，蕭美琴在民進黨內被視為自由派，在2006年她在立法院推動台灣首次同性婚姻法案，旋即在台灣輿論引發激烈辯論，該法案當年在兩大黨都不受歡迎提案失敗。蕭美琴因此深受台灣年輕民眾歡迎，但她自由派且批評北京的立場，卻不受保守派及反台獨的台灣民眾支持。

譬如，2020年，她爭取花蓮縣立委連任，卻敗給因「炒作股票」出獄的花蓮前縣長傅崐萁，而她已深耕且服務花蓮超過10年，這被視為蕭美琴從政的一大挫敗。

她當時的回應是「花蓮人沒有欠我，我也沒有愧對花蓮，這是人生的一段緣份，我們共同經歷了精彩的十年，謝謝花蓮給我的時光，還有所有的朋友。」