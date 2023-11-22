我是奴隸小精靈「多比」：生活太痛苦，中國年輕人用古怪方式打造「職場人設」
我們想讓你知道的是
她曾經幻想自己會成為一名光鮮亮麗的上班族，「每天化著精緻的妝容出現在辦公室，並且為自己衝上一杯拿鐵」。但是，一旦進入職場，她內心深處的多比形象就顯現出來了。去年畢業後，朱小姐的輔導員向她推薦了十家公司。但絕大多數都在兩年內倒閉了。她的工作穩定，但收入相當低，接近當地的最低標凖。但她說，「至少我不用向父母要錢。」
27歲的Lac是一名廣告設計師，她把自己在職場上的形象打造成「神婆」，意思是每當遇到不合理的要求，就運用玄學知識來應對。
和Lac一樣，許多中國年輕人正在用古怪的圖片或插畫來表達他們對職場環境的失望——這被稱為「職場人設」。在經濟不景氣和就業市場競爭激烈的情況下，這成為年輕人表達挫敗感的一種方式。
「就像藝人經營自己的人設一樣，打造職場人設是一種自我保護，也是對職場生活的自我調侃」，Lac解釋說。由於擔心失去工作，她希望匿名接受訪問。
「神婆」：Lac
Lac從事快速消費品行業，負責產品的行銷推廣。她原本期待在35歲時成立自己的廣告公司，或者有一份驕傲的廣告作品，但許多廣告公司在疫情期間倒閉，目前仍恢復有限，她的希望快要破滅了。
「生活不知道還能往哪走，只有每天上下班」，Lac坦言，她最初的幹勁與活力已經被幻滅感所取代。
在中國，許多公司正在避免聘用35歲以上的員工。尤其在疫情過後，這逐漸成為一種約定俗成。這些公司認為，應屆畢業生更有競爭力，35歲以上的人體力開始下降，上有老下有小，對工作往往力不從心——這被稱為「35歲詛咒」。
這種情況讓Lac對職業失去了希望。她開始反思工作的意義：「工作就是為了吃飯，不指望實現自我或者做出成績了」。
她也因此認為，在職場中「不值得付出全部的真心與自我」。逐漸，她發現了一種應對無理要求的手段——把自己想象成一個「神婆」。
疫情後的緩慢復甦
Lac的公司在疫情期間得以倖存，但仍然面臨著挑戰。她的上司對細節一絲不苟，擔心一點點小問題會影響整體營運。對Lac來說，這意味著加班加點，但沒有額外報酬。
一天，正當她凖備下班，老闆讓她把一張海報的背景顏色從黃色換成藍色。此時她內心的「神婆」上身，半開玩笑地對老闆說，黃色和公司最近的運勢不符。
拒絕老闆時常伴有風險，比如遭到解僱或被穿小鞋。幸運的是，由於關係融洽，Lac的老闆並沒有追究。
還有一次，老闆安排晚上11點開會。那天是中元節，Lac抓住機會，說當月是鬼月，陰氣重，深夜活動是一種禁忌。
不過這次她失敗了，因為顧客堅持要求會面。
在中國社群媒體平台「小紅書」上，許多年輕人精心打造了自己的「職場人設」。根據數據分析提供商「新榜」的數據，該話題自2022年7月創建，截至10月初，已經吸引了2000萬次瀏覽量。今年，在應屆畢業生進入就業市場的5月至9月期間，更多相關話題被創建出來。
奴隸小精靈「多比」：朱小姐
22歲的朱小姐認為自己是《哈利波特》中的「多比」——一個勇敢、忠誠的家養小精靈，努力工作，但被「黑暗巫師」當成奴隸。
通過把自己想象成多比，她在處理挑戰性的任務時得到了安慰。「想到魔法世界裡的小精靈也會是這樣，而我也是一個可愛的小精靈！」她說。
她曾經幻想自己會成為一名光鮮亮麗的上班族，「每天化著精緻的妝容出現在辦公室，並且為自己衝上一杯拿鐵」。但是，一旦進入職場，她內心深處的多比形象就顯現出來了。
去年畢業後，朱小姐的輔導員向她推薦了十家公司。但絕大多數都在兩年內倒閉了。最後，她在一家劇院找到了一份新媒體營運工作。
她的工作穩定，但收入相當低，接近當地的最低標凖。但她說，「至少我不用向父母要錢。」
在魔法中尋求安慰
加班已經成了朱小姐工作的常態。11月1日國慶節假期前，她的老闆要求她在七天假期前凖備好推送內容。這就意味著要把工作帶回家，熬夜到午夜。
就像多比常用第三人稱自稱一樣，朱小姐發現自己不斷自我懷疑：「老闆說多比可以下班了，那多比可以走了嗎？多比真的可以走了嗎？」
「就是一種被磨平了棱角之後產生的自我懷疑」，朱小姐說，「因為往往老闆說可以下班了，但到家之後，發現又有新的事情給你。」
「隱翅蟲」：林林
23歲的林林選擇了一隻隱翅蟲作為她的「職場人設」。這種甲蟲翅膀短小，會爬行。當受到干擾時，它會像蠍子一樣隆起腹部。
林林從中看到了自己的影子——她在職場底層安靜地做事，而一旦受到挑釁，就會採取防禦姿態。
她在網路行業工作，該行業在中國競爭激烈，過去幾年受到政府監管的嚴重衝擊。因此員工流失率很高。由於擔心自己隨時可能丟掉工作，林覺得有個職場人設方便與同事相處。
「每次換工作，我都可以採用不同的角色。這是一種處理複雜職場關係的方法」，林林說。
逃避性別問題
林林還表示，在社群媒體上討論「職場人設」，也是為了逃避討論性別問題。
在職場中，男性比女性擁有更多的機會，能夠獲得更高的薪水。但她害怕公開反對這種不平等。
「罵這些太敏感了，罵點職場比較安全」。
在中國，公開討論性別問題可能面臨風險，尤其是對女性而言，可能成為人肉的目標或網絡威脅的對象。
林林說，作為一名有社會科學背景的女性，她看不到改變的希望。
「說實話，這種生活方式很痛苦，但是因為太痛苦而沒有辦法改變，只能把它當做喜劇。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。