強化台灣防衛，逾20美國眾議員要求軍援與軍售到位，避免2項F-16計畫再延宕

美議員促政府專注軍售台灣 避免2項F-16計畫再延宕

（中央社）美國20多位共和黨籍國會議員警告，美國對台軍售案中的2項F-16戰機計畫，現仍面臨交付進度進一步落後的「高風險」，要求國防部「集中精力」，以履行對「最親密盟友」的承諾。

《彭博》（Bloomberg）報導，由聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）副主席魏特曼（Rob Wittman）為首的20多名議員在17日致空軍部長肯達爾（Frank Kendall）的信件中表示，他們肯定拜登政府在加快戰機交付速度上的努力，但他們擔心，過去在F-16生產和轉移方面遇到的困難可能還是無法解決。

近幾週來，美國對烏克蘭、以色列及台灣的軍援承諾出現互相競爭的情況。這些議員擔憂，這可能超出華府同時應對多場衝突的能力。

魏特曼（Rob Wittman）在信中表示，「隨著全球各地的區域安全問題不斷擴大，我們敦促你們集中精力，提供我們向台灣承諾的軍事援助。對於最親密的盟友，我們不能出現承諾過多卻兌現不足的情況。」

這些議員要求肯達爾在12月18日前提交一份報告，詳細說明台灣現有141架F-16戰機改造計畫的進度，以及交由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）負責製造的66架新型F-16戰機生產狀況。

根據信件內容，由於缺乏關鍵零件，改造計畫已推遲近3年之久。另由於原始設備製造商未預料到軟體研發的複雜性，新型戰機的交付也已延宕「超過15個月」。

議員們也在信中提到中國在台灣周邊海域和空域的頻繁演習，並強調他們願意與五角大廈合作，以確保按時完成對台軍備交付。

台灣官員5月曾表示，台灣以約80億美元向美國採購66架F-16，前2架原訂今年10月到12月間交付，但已延到明（2024）年的7月到9月間。整個軍售案原本將在2025年至2026年完成，但預計交付時間現已延至2026年至2027年。

在台灣2019年以來批准、向美國採購的軍售中，有143億美元延宕，上述2項F-16計畫就佔了127億美元，台灣採購的其他武器還包括「愛國者」（Patriot）和「刺針」（Stinger）防空飛彈、「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈、重型魚雷，以及美國向烏克蘭提供的高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士）。

魏特曼告訴《彭博》，「鑑於國防部在執行這類對外軍售案方面歷來存在拖延狀況，加上F-16軟體整合的複雜性，以及後勤交付上的挑戰，我們評估這些案件的執行狀況面臨（再度延宕的）高風險。」

洛克希德馬丁公司和五角大廈國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）的發言人皆未回應《彭博》的置評請求。

強化台灣防衛 逾20美國眾議員要求軍援與軍售到位

（中央社）隨著中國在台海周邊軍事行動日益挑釁，美國20多位眾議院議員要求美國軍方售台的F-16戰機交付計畫不再延宕；眾院中國委員會也致函國會領袖，要求國會通過對台灣軍援計畫。

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）與其他23名議員16日致函美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall），敦促美國國防部解決延遲交付台灣的F-16戰機與地面支援設備。

議員們在這封信函中表示，隨著世界各地區域安全擔憂的擴大，議員敦促美國國防部集中精力提供向台灣承諾的軍事援助，以因應中國不斷升級的空中軍力。信函強調，解決台灣升級版F-16多用途戰機與地面支援設備交付延遲問題的重要性。

信函指出，台灣迫切需要這些新的升級戰機，「一個更強大、更具韌性的台灣，將促進台海穩定。我們隨時準備與你合作，確保這2項外國軍事銷售（FMS）不會進一步延遲」，「我們不能對最親密的朋友做出過度承諾和兌現不足的情況」。

由於缺乏關鍵零件，F-16V戰機改造計畫已經被推遲近3年。由於原始設備製造商未預期軟體開發的複雜性，新型F-16 Block 70/72交付也被延遲超過15個月。議員提到，這些都是中短期提升台灣自我防衛能力的關鍵計畫，台灣現有的F-16戰機迫切需要進行現代化改造，以在未來發揮作用。

美國總統拜登（Joe Biden）10月下旬向國會提出近1060億美元的大規模安全計畫緊急撥款，其中包括提供台灣軍援，以抵禦中國日益挑釁的軍事行動。但這項緊急撥款可能因為國會議員對烏克蘭、以色列軍援看法分歧而無法如期過關。

眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與其他6名委員會成員19日致函眾議院議長強生（Mike Johnson）、眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。

這封信函指出，國會的資金優先事項應與國家最緊迫的國安優先事項相符，亦即嚇阻中國共產黨。

議員在信函中表示，印太地區作為美國主要戰區，決不能成為事後追悔的地區。為確保亞洲和平並遏制衝突，必須在為時已晚之前採取行動。因為嚇阻儘管艱難，但戰爭即是地獄。美國必須加強印太補給需求，以應有的嚴肅程度對待中共威脅。