強化台灣防衛，逾20美國眾議員要求軍援與軍售到位，避免2項F-16計畫再延宕
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台灣官員5月曾表示，台灣以約80億美元向美國採購66架F-16，前2架原訂今年10月到12月間交付，但已延到明（2024）年的7月到9月間。整個軍售案原本將在2025年至2026年完成，但預計交付時間現已延至2026年至2027年。
美議員促政府專注軍售台灣 避免2項F-16計畫再延宕
（中央社）美國20多位共和黨籍國會議員警告，美國對台軍售案中的2項F-16戰機計畫，現仍面臨交付進度進一步落後的「高風險」，要求國防部「集中精力」，以履行對「最親密盟友」的承諾。
《彭博》（Bloomberg）報導，由聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）副主席魏特曼（Rob Wittman）為首的20多名議員在17日致空軍部長肯達爾（Frank Kendall）的信件中表示，他們肯定拜登政府在加快戰機交付速度上的努力，但他們擔心，過去在F-16生產和轉移方面遇到的困難可能還是無法解決。
近幾週來，美國對烏克蘭、以色列及台灣的軍援承諾出現互相競爭的情況。這些議員擔憂，這可能超出華府同時應對多場衝突的能力。
魏特曼（Rob Wittman）在信中表示，「隨著全球各地的區域安全問題不斷擴大，我們敦促你們集中精力，提供我們向台灣承諾的軍事援助。對於最親密的盟友，我們不能出現承諾過多卻兌現不足的情況。」
這些議員要求肯達爾在12月18日前提交一份報告，詳細說明台灣現有141架F-16戰機改造計畫的進度，以及交由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）負責製造的66架新型F-16戰機生產狀況。
根據信件內容，由於缺乏關鍵零件，改造計畫已推遲近3年之久。另由於原始設備製造商未預料到軟體研發的複雜性，新型戰機的交付也已延宕「超過15個月」。
議員們也在信中提到中國在台灣周邊海域和空域的頻繁演習，並強調他們願意與五角大廈合作，以確保按時完成對台軍備交付。
台灣官員5月曾表示，台灣以約80億美元向美國採購66架F-16，前2架原訂今年10月到12月間交付，但已延到明（2024）年的7月到9月間。整個軍售案原本將在2025年至2026年完成，但預計交付時間現已延至2026年至2027年。
在台灣2019年以來批准、向美國採購的軍售中，有143億美元延宕，上述2項F-16計畫就佔了127億美元，台灣採購的其他武器還包括「愛國者」（Patriot）和「刺針」（Stinger）防空飛彈、「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈、重型魚雷，以及美國向烏克蘭提供的高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士）。
魏特曼告訴《彭博》，「鑑於國防部在執行這類對外軍售案方面歷來存在拖延狀況，加上F-16軟體整合的複雜性，以及後勤交付上的挑戰，我們評估這些案件的執行狀況面臨（再度延宕的）高風險。」
洛克希德馬丁公司和五角大廈國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）的發言人皆未回應《彭博》的置評請求。
強化台灣防衛 逾20美國眾議員要求軍援與軍售到位
（中央社）隨著中國在台海周邊軍事行動日益挑釁，美國20多位眾議院議員要求美國軍方售台的F-16戰機交付計畫不再延宕；眾院中國委員會也致函國會領袖，要求國會通過對台灣軍援計畫。
美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）與其他23名議員16日致函美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall），敦促美國國防部解決延遲交付台灣的F-16戰機與地面支援設備。
議員們在這封信函中表示，隨著世界各地區域安全擔憂的擴大，議員敦促美國國防部集中精力提供向台灣承諾的軍事援助，以因應中國不斷升級的空中軍力。信函強調，解決台灣升級版F-16多用途戰機與地面支援設備交付延遲問題的重要性。
信函指出，台灣迫切需要這些新的升級戰機，「一個更強大、更具韌性的台灣，將促進台海穩定。我們隨時準備與你合作，確保這2項外國軍事銷售（FMS）不會進一步延遲」，「我們不能對最親密的朋友做出過度承諾和兌現不足的情況」。
由於缺乏關鍵零件，F-16V戰機改造計畫已經被推遲近3年。由於原始設備製造商未預期軟體開發的複雜性，新型F-16 Block 70/72交付也被延遲超過15個月。議員提到，這些都是中短期提升台灣自我防衛能力的關鍵計畫，台灣現有的F-16戰機迫切需要進行現代化改造，以在未來發揮作用。
美國總統拜登（Joe Biden）10月下旬向國會提出近1060億美元的大規模安全計畫緊急撥款，其中包括提供台灣軍援，以抵禦中國日益挑釁的軍事行動。但這項緊急撥款可能因為國會議員對烏克蘭、以色列軍援看法分歧而無法如期過關。
眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與其他6名委員會成員19日致函眾議院議長強生（Mike Johnson）、眾院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與參院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。
這封信函指出，國會的資金優先事項應與國家最緊迫的國安優先事項相符，亦即嚇阻中國共產黨。
議員在信函中表示，印太地區作為美國主要戰區，決不能成為事後追悔的地區。為確保亞洲和平並遏制衝突，必須在為時已晚之前採取行動。因為嚇阻儘管艱難，但戰爭即是地獄。美國必須加強印太補給需求，以應有的嚴肅程度對待中共威脅。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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