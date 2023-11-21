分析：共軍藉軍演蒐集美國戰術情報，破壞華府與盟友關係
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華府智庫安全政策中心高級研究員紐夏（Grant Newsham）表示，就解放軍而言，對於可能與之交戰的對手（美國），了解越多越有用。他說，聯合軍演甚至為解放軍從事間諜活動和蒐集機密資訊提供機會，並舉例指出，解放軍參與2014年和2016年環太平洋軍演，就取得從珍珠港內部，掌握參演船艦和潛艇聲紋特徵的良機。
（中央社）中國與東協多國11月13日在廣東湛江展開「和平友誼-2023」聯合軍演，隔天隸屬美國國會的機構發表年度報告指出，中國對外軍事交流破壞美國與盟友的關係，並導致解放軍「偷師」美國。
《美國之音》（VOA）20日報導，「和平友誼」聯合軍演源於2014年中國和馬來西亞的兵棋推演，2018年從中馬擴員至中馬泰，今（2023）年又擴增至6國，是參與國最多的一次。
此外，中國近來不斷加強和東南亞國家的聯合軍演，特別是與美國簽訂《東南亞集體防禦條約》（Southeast Asia Collective Defense Treaty）的盟友泰國。
今年7至9月，中國和泰國「突擊－2023」陸軍聯合訓練、「鷹擊－2023」空軍聯合訓練和「藍色突擊－2023」海軍聯合訓練。
隸屬美國國會的美中經濟暨安全審查委員會（USCC）發表今年度報告說，因中國更加重視加強與外國合作夥伴的軍事關係，可能導致解放軍增加蒐集情報、觀察戰術、技術及練習作戰技能的機會。
前美國海軍陸戰隊上校、華府智庫安全政策中心（Center for Security Policy）高級研究員紐夏（Grant Newsham）表示，就解放軍而言，對於可能與之交戰的對手（美國），了解越多越有用。
他說，聯合軍演甚至為解放軍從事間諜活動和蒐集機密資訊提供機會，並舉例指出，解放軍參與2014年和2016年環太平洋軍演（RIMPAC），就取得從珍珠港內部，掌握參演船艦和潛艇聲紋特徵的良機。
紐夏指出，這有助於解放軍藉由聲音識別這些船艦和潛艇，並予以鎖定而摧毀。
美中經濟暨安全審查委員會的報告還提到，中國更試圖利用與外國的軍事互動，削弱美國的影響力和夥伴關係。
美國國防部2022年向國會提交的報告中指出，對抗美國的影響力是中國在印太地區對外防務關係的目標之一。
不過國防部的報告引述華盛頓國防大學中國軍事研究中心主任孫飛（Phillip Saunders）指出，中國利用對外軍事關係試圖破壞美國的聯盟，迄今為止取得的效果有限。
像是另個與美國簽訂條約的盟友菲律賓，最近明確拒絕和中國共同軍演，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）還說：「中非聯合軍演的提議不太可能實行，除非中國停止脅迫性和危險的戰術。」
儘管如此，紐夏仍建議，美國必須與若干東南亞國家的軍演和接觸保持在最小及最謹慎的規模，並且不要攜帶或展示任何中國覬覦的技術、裝備和專業知識。
他說：「一旦開始與中國人民解放軍打交道，幾乎沒有什麼好的方式來保護自己。解放軍會利用一切機會，盡一切可能提高他們的能力，而你會為此付出代價。」
紐夏表示：「不要認為你可以設立『控制和屏障』，而是要遠離解放軍。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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