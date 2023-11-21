三班護病比預計明年上路，初估全國缺8000護理人力拚2年補齊
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全台400多家醫院共需填補8000名護理人力，才達三班護病比標準。衛福部照護司長蔡淑鳳說，每年8000人通過專技高考領證，6成進入職場；每年流失約5000人，希望留任政策維持5成實際執業率，預計2至3年補齊。
（中央社）衛生福利部昨（20）日公布三班護病比標準初步共識版本，與護理師團體、相關工會協商後，地區醫院仍待商討，拚年底敲定；初估全國護理人力缺口8000人，有望2、3年內透過留任填補。
行政院會9月28日通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫。提升護理人員待遇，鼓勵回任及留任，三班護病比預計明年上路，將有3年過渡期，醫院提前達標可獲更多獎勵金。對此，衛福部近期與護理師團體、工會與醫院代表協商三班護病比標準。
醫學中心現行全日平均護病比為1比9，護理及醫護工會共識版本預計明（2024）年改白班採1比6、小夜班1比9、大夜班1比11，2026年再進一步調降並入法為1比5、1比8、1比10；區域醫院現行為1比12，明年白班1比7、小夜班1比11、大夜班1比13，2026年再調為1比6、1比10、1比12。
衛福部照護司長蔡淑鳳告訴《中央社》記者，根據健保通報資料，全台各醫院都可達到現行全日平均護病比要求，下個目標就是落實三班護病比，但地區醫院三班護病比在與會團體間標準建議分歧，地區醫院現行護病比為1比15，如未來大夜班採1比13或1比17等無結論。
台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，支持三班護病比入法，但多數地區醫院分布鄉鎮或山區、離島，貿然實施嚴格標準，護理人力未補足，可能造成減床，影響當地民眾就醫，建議明年維持現行標準，待衛福部12項鼓勵人力回流政策出現效果，再討論未來地區醫院三班護病比標準。
蔡淑鳳表示，全台300多家地區醫院差異度高，住院率也有落差，甚至不少地區醫院地處偏鄉，或屬於精神科或眼科的專科醫院，與一般急性病房的護理照護模式有不同考量角度，將儘速尋求最大共識，針對特異性樣態，如當地僅1家醫院等，可能排除三班護病比標準名單。
另外，針對衛福部公布三班護病比標準，醫學中心及區域醫院護理及醫護工會共識版本，引起中華民國區域醫院協會不滿，在昨日發布的聲明指出衛福部護理及健康照護司尚未與區域醫院層級開會討論，認為區域醫院的三班護病比與政府及其他醫界團體尚未達共識。
蔡淑鳳指出，醫學中心與區域醫院管理代表當天確實未參與會議，但在過去意見收集過程都有充分溝通，這次醫院護理及醫護工會共識版本，將交由醫院管理代表內部討論，團體有共識再與其進一步討論，希望今年底可完成訂定，若無法達成最大共識，不排除各方案並陳送衛福部裁示。
全台400多家醫院共需填補8000名護理人力，才達三班護病比標準。蔡淑鳳說，每年8000人通過專技高考領證，6成進入職場；每年流失約5000人，希望留任政策維持5成實際執業率，預計2至3年補齊。醫院人力成本，新聘1名人員薪資及管理費，每年約新台幣70萬至100萬元。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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