三班護病比預計明年上路，初估全國缺8000護理人力拚2年補齊

（中央社）衛生福利部昨（20）日公布三班護病比標準初步共識版本，與護理師團體、相關工會協商後，地區醫院仍待商討，拚年底敲定；初估全國護理人力缺口8000人，有望2、3年內透過留任填補。

行政院會9月28日通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班留任獎勵等12項策略計畫。提升護理人員待遇，鼓勵回任及留任，三班護病比預計明年上路，將有3年過渡期，醫院提前達標可獲更多獎勵金。對此，衛福部近期與護理師團體、工會與醫院代表協商三班護病比標準。

醫學中心現行全日平均護病比為1比9，護理及醫護工會共識版本預計明（2024）年改白班採1比6、小夜班1比9、大夜班1比11，2026年再進一步調降並入法為1比5、1比8、1比10；區域醫院現行為1比12，明年白班1比7、小夜班1比11、大夜班1比13，2026年再調為1比6、1比10、1比12。

衛福部照護司長蔡淑鳳告訴《中央社》記者，根據健保通報資料，全台各醫院都可達到現行全日平均護病比要求，下個目標就是落實三班護病比，但地區醫院三班護病比在與會團體間標準建議分歧，地區醫院現行護病比為1比15，如未來大夜班採1比13或1比17等無結論。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，支持三班護病比入法，但多數地區醫院分布鄉鎮或山區、離島，貿然實施嚴格標準，護理人力未補足，可能造成減床，影響當地民眾就醫，建議明年維持現行標準，待衛福部12項鼓勵人力回流政策出現效果，再討論未來地區醫院三班護病比標準。

蔡淑鳳表示，全台300多家地區醫院差異度高，住院率也有落差，甚至不少地區醫院地處偏鄉，或屬於精神科或眼科的專科醫院，與一般急性病房的護理照護模式有不同考量角度，將儘速尋求最大共識，針對特異性樣態，如當地僅1家醫院等，可能排除三班護病比標準名單。

另外，針對衛福部公布三班護病比標準，醫學中心及區域醫院護理及醫護工會共識版本，引起中華民國區域醫院協會不滿，在昨日發布的聲明指出衛福部護理及健康照護司尚未與區域醫院層級開會討論，認為區域醫院的三班護病比與政府及其他醫界團體尚未達共識。

蔡淑鳳指出，醫學中心與區域醫院管理代表當天確實未參與會議，但在過去意見收集過程都有充分溝通，這次醫院護理及醫護工會共識版本，將交由醫院管理代表內部討論，團體有共識再與其進一步討論，希望今年底可完成訂定，若無法達成最大共識，不排除各方案並陳送衛福部裁示。

全台400多家醫院共需填補8000名護理人力，才達三班護病比標準。蔡淑鳳說，每年8000人通過專技高考領證，6成進入職場；每年流失約5000人，希望留任政策維持5成實際執業率，預計2至3年補齊。醫院人力成本，新聘1名人員薪資及管理費，每年約新台幣70萬至100萬元。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航