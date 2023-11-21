中研院調查：不到1成台灣民眾認為中國講信用，逾6成相信美護台承諾
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民調顯示，強烈支持維持現狀仍是多數台灣民眾的意向，高達91.4%受訪者支持維持現狀。但在身分認同上，78.4%受訪者認為台灣與中國互不隸屬，36.5%受訪者認為台灣的國名為「中華民國」、21.1%認同「中華民國台灣」。此外，62.5%民眾認為自己是台灣人，僅2.3%民眾認為是中國人，32.2%認為兩者皆是。
（中央社）中研院歐美所「美國肖像」計畫公布最新民調結果顯示，僅9.3%台灣民眾認為中國是講信用的國家，82.7%民眾認為近幾年來自中國威脅加劇。
「美國肖像」（American Portrait）計畫20日在華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）發表最新研究報告，分析台灣民眾對美國印象及美中台關係發展看法。
東吳大學社會系副教授潘欣欣指出，這項在2023年9月14日至19日針對1211名台灣成年人所進行調查發現，認為美國是講信用國家的台灣民眾占34.03%，較2021年的45.35%相比，大幅下降。
她評估這可能是因為烏克蘭戰爭爆發及美國政府的反應所致。美國對俄羅斯入侵烏克蘭的回應，讓台灣民眾得以一窺，若台海發生衝突，美國可能的反應。
另方面，認為中國是講信用國家的台灣民眾僅9.3%，較2021年的13.5%，再下滑超過4個百分點。潘欣欣認為，這是個強烈訊號。
民調也顯示，55.7%台灣民眾認為美國近來增加對台灣安全的保障，且有82.7%民眾認為，近年來自中國的威脅加劇。
在美國對台灣的安全支持方面，66.4%民眾肯定美軍機與軍艦常態性在台海航行、65.4%受訪者相信美國總統對保衛台灣的公開承諾、59.6%民眾認為美國高階官員訪台，有助日後美國出兵協助台灣的可能。
疫情爆發後，台灣晶片成為國際供應鏈高度關切的焦點，也讓「矽盾」成為熱門話題。中研院歐美所助研究員李語堂指出，44.6%民眾表示認同台積電對美國的重要性，會增加美國出兵協助台灣的可能性，但也有47.9%民眾表示不同意。
從政黨傾向來看，李語堂指出，民進黨支持者更肯定台積電對台灣安全的重要性，國民黨與民眾黨支持者則偏向不認同。
在對現狀的認知方面，民調顯示，強烈支持維持現狀仍是多數台灣民眾的意向，高達91.4%受訪者支持維持現狀。但在身分認同上，78.4%受訪者認為台灣與中國互不隸屬，36.5%受訪者認為台灣的國名為「中華民國」、21.1%認同「中華民國台灣」。此外，62.5%民眾認為自己是台灣人，僅2.3%民眾認為是中國人，32.2%認為兩者皆是。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
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衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
你覺得，一輩子和你相處最久的人是父母、手足、孩子，還是你的伴侶？其實，以上都不是正確答案，真正與你朝夕相處的人是「自己」──隱藏在心底、對外界一切刺激做出真實情感反應的那個你。
在成長歷程中，無論是天真純粹的孩提時代、還是叛逆的青少年時期，我們常常被教育要「控制」或「管理」自己的情緒；但是，如果沒能學會正確的覺察、辨識，接納自己情緒，則可能因為長期的忽略或壓抑，對身心造成負面影響而不自知，甚至影響到家庭關係、人格養成等面向。所以，認識情緒與自我覺察絕對是人生中的重要課題。
為了讓大家進一步認識「情緒」的樣貌，衛生福利部精心製作了一支動畫短片《走出情緒的迷宮》，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，然後好好地述說自己的感受，創造彼此溝通、理解的機會。
寬容才能理解彼此：給自己和他人一個機會
除了正確的覺察情緒，更重要的是如何梳理它們。對外，我們可以站在他人的立場思考、試著設想對方的感受，給予彼此寬容的空間。敞開心胸傾聽、創造相互理解的機會，並透過接納情緒，拉近彼此的關係；對內，我們也要學習和情緒共處，不需要勉強自己轉換心情，也不需要刻意停止感覺，只要告訴自己「不要急著擺脫和抑制情緒，它會慢慢過去；就算明天醒來沒有變好也沒關係，它會慢慢過去。」
情緒是生活經驗的一部分，它反應出我們的內在狀態和對外部環境的真實反應，所以學習感受情緒、梳理情緒、傾聽對方，就能從中獲得深刻的自我認識和成長。在面對其他更加複雜的人生挑戰時，一次次的覺察經驗也會讓我們能更坦然地張開雙手，擁抱每一次的成長與挫折，活出更好的自己。
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