美智庫：美中在地緣政治緊張加劇時各自發揮影響，2024大選可能成為台灣轉捩點

（中央社）美國智庫亞洲協會報告指出，台灣總統大選的幾組人馬看似差異大，但都主張維持台海現狀、強化國防。美中在地緣政治緊張加劇時各自發揮影響，這場選舉可能成為台灣的轉捩點。

亞洲協會（Asia Society）轄下亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心（CCA）資深研究員高喜明（Simona Grano）主筆的這份報告簡介台灣選舉制度，概述各陣營意識形態立場，並分析美中在這場明年1月投票的選舉中扮演何種角色。

報告寫道，台灣總統大選各陣營部分立場與觀點重疊，特別是泛藍陣營，但參選人賴清德、侯友宜、柯文哲及獨立參選的郭台銘形象差異甚大，勝選者將對外交關係與兩岸關係走向發揮決定性作用。

高喜明觀察，這些參選人存有若干共通點，包括務實看待台灣主權，公開支持維持台海現狀，認為這是維護台灣自治唯一可行且安全的選項。國防政策方面，4人都同意有必要強化台灣自衛能力，防備中國發動軍事攻擊或以封鎖圍困台灣。

她表示，選舉結果終將反映台灣民眾政治偏好多變，凸顯處理各項民生議題的重要性。

美國官方對台灣選舉一向維持中立，但高喜明說，華府對檯面上所有總統參選人都「有所保留」，原因在於所屬政黨歷史或參選人立場模糊不清。

她寫道，許多美國觀察家認為代表民進黨參選的賴清德可能偏離現任總統蔡英文的溫和政策路線。國民黨過去與美國的關係成為侯友宜的包袱，因為前總統馬英九執政時，國民黨試圖阻撓美國肉品進口、與中國發展更緊密的關係，馬英九的人馬在黨內仍深具影響力。

至於代表民眾黨的柯文哲，高喜明說，從柯文哲強調台灣要與中國、美國維持「等距」可見，他不認為美國在美中台三角關係中應具有主軸地位。

報告寫道，中國企圖透過外交施壓、政治宣傳、灰色地帶策略影響台灣民意及選舉結果，但任何被視為恫嚇台灣的作為都可能產生反效果。美國也以支持台灣民主進程、力挺台灣抗衡中國影響力，在台灣總統大選中發揮重要作用。

高喜明說，中國與美國涉入凸顯台灣地位的地緣政治複雜性，全球2大強權的權力鬥爭方興未艾。

她寫道：「過去幾次選舉，與中國建立更友好關係或是加強台灣本土認同與主權占主導地位。隨著地緣政治緊張加劇，這次選舉可能成為台灣的轉捩點。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航