美智庫：美中在地緣政治緊張加劇時各自發揮影響，2024大選可能成為台灣轉捩點
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台灣總統大選各陣營部分立場與觀點重疊，特別是泛藍陣營，但參選人賴清德、侯友宜、柯文哲及獨立參選的郭台銘形象差異甚大，勝選者將對外交關係與兩岸關係走向發揮決定性作用。高喜明觀察，這些參選人存有若干共通點，包括務實看待台灣主權，公開支持維持台海現狀，認為這是維護台灣自治唯一可行且安全的選項。
（中央社）美國智庫亞洲協會報告指出，台灣總統大選的幾組人馬看似差異大，但都主張維持台海現狀、強化國防。美中在地緣政治緊張加劇時各自發揮影響，這場選舉可能成為台灣的轉捩點。
亞洲協會（Asia Society）轄下亞洲社會政策研究所（ASPI）中國分析中心（CCA）資深研究員高喜明（Simona Grano）主筆的這份報告簡介台灣選舉制度，概述各陣營意識形態立場，並分析美中在這場明年1月投票的選舉中扮演何種角色。
報告寫道，台灣總統大選各陣營部分立場與觀點重疊，特別是泛藍陣營，但參選人賴清德、侯友宜、柯文哲及獨立參選的郭台銘形象差異甚大，勝選者將對外交關係與兩岸關係走向發揮決定性作用。
高喜明觀察，這些參選人存有若干共通點，包括務實看待台灣主權，公開支持維持台海現狀，認為這是維護台灣自治唯一可行且安全的選項。國防政策方面，4人都同意有必要強化台灣自衛能力，防備中國發動軍事攻擊或以封鎖圍困台灣。
她表示，選舉結果終將反映台灣民眾政治偏好多變，凸顯處理各項民生議題的重要性。
美國官方對台灣選舉一向維持中立，但高喜明說，華府對檯面上所有總統參選人都「有所保留」，原因在於所屬政黨歷史或參選人立場模糊不清。
她寫道，許多美國觀察家認為代表民進黨參選的賴清德可能偏離現任總統蔡英文的溫和政策路線。國民黨過去與美國的關係成為侯友宜的包袱，因為前總統馬英九執政時，國民黨試圖阻撓美國肉品進口、與中國發展更緊密的關係，馬英九的人馬在黨內仍深具影響力。
至於代表民眾黨的柯文哲，高喜明說，從柯文哲強調台灣要與中國、美國維持「等距」可見，他不認為美國在美中台三角關係中應具有主軸地位。
報告寫道，中國企圖透過外交施壓、政治宣傳、灰色地帶策略影響台灣民意及選舉結果，但任何被視為恫嚇台灣的作為都可能產生反效果。美國也以支持台灣民主進程、力挺台灣抗衡中國影響力，在台灣總統大選中發揮重要作用。
高喜明說，中國與美國涉入凸顯台灣地位的地緣政治複雜性，全球2大強權的權力鬥爭方興未艾。
她寫道：「過去幾次選舉，與中國建立更友好關係或是加強台灣本土認同與主權占主導地位。隨著地緣政治緊張加劇，這次選舉可能成為台灣的轉捩點。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！