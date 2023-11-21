藍白幕僚密會，藍堅持雙方先合才有柯文哲站台，柯：努力到最後一秒看怎麼整合

藍白幕僚密會 藍堅持雙方先合才有柯文哲站台

（中央社）藍白合民調卡關，各界關注藍白整合進度。柯文哲競辦主任周榆修昨（20）日與國民黨副秘書長江俊霆會面，表達柯文哲願幫藍營立委參選人站台；國民黨知情人士指出，國民黨堅持，如果沒有藍白合，就不存在柯文哲幫忙站台的空間。

至於網傳國民黨22日中常會的議程草案指出，當天中常會將討論副手人選。黨務人士說，藍白協商未達共識，會努力到最後一刻，22日中常會議程仍未定案。

藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識。由於中選會受理總統、副總統候選人登記時限僅到24日，各界關注藍白合進度。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文昨日證實，競辦主任周榆修中午與國民黨副秘書長江俊霆會面交換意見，雖然雙方在總統選舉方面仍無結論，但在立委選舉中，柯文哲很願意幫忙站台拉抬選情，讓立委席次極大化。

對此，國民黨知情人士指出，關於柯文哲幫忙藍營立委參選人站台一事，國民黨堅持，如果沒有藍白合，就不存在柯文哲可以幫忙站台的空間，一方面牽涉黨紀問題，另一方面，如果藍白總統未合，柯文哲來幫藍營小雞站台，對選情也不一定有加分，恐「未蒙其利、先受其害」。

國民黨內人士也表示，民眾黨先是翻盤不認柯文哲已簽字的協商共識，現又來釋出善意，表達柯文哲願意幫藍營小雞站台，但這根本就不叫釋出善意，而是企圖裂解國民黨的內部團結氛圍，還不如好好回到藍白在15日達成的共識中來談。

另外，國民黨主席朱立倫日前公開表示，22日中常會將會對藍白合的工作做最後確認；網紅「四叉貓」劉宇昨日在臉書公布國民黨22日中常會的議程草案指出，當天中常會將討論副手人選。

黨務人士表示，如同劉宇公布的開會議程，該議程僅只是草案，由於藍白協商未達共識，國民黨會努力到最後一刻，所以22日中常會議程目前仍未定案，且中常會也不一定會在22日召開。

談藍白協商 柯文哲：努力到最後一秒看怎麼整合

（中央社）台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨晚表示，他還是主張，如果在野要整合，還是要尊重數據，要整合出最強勝選團隊去比賽，至於藍白協商，就是努力到最後一秒看怎麼整合。

柯文哲晚間到桃園市出席多元族群後援會成立誓師大會，他在會前接受媒體聯訪，對於記者提問，19日喊出會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底，是否沒有侯（國民黨總統參選人侯友宜）柯配可能。柯文哲表示，他還是主張，如果在野要整合，要整合出最強的勝選團隊去比賽，這是他的想法，「我們要尊重數據。」

記者追問「所以如何看待相關數據」，柯文哲說，「當然就不準嘛，可是如果幾乎是所有的數據上看起來，那還是要尊重數據。」

記者詢問，但這句話引起藍營的氣憤，認為民眾黨破壞藍白整合氣氛，現在藍白協商是否已瀕臨破局。柯文哲說，反正就是努力到最後一秒看怎麼整合，但他還是主張說，如果要整合，應該是用勝選機率最高的團隊來組合，「為什麼要故意選一個比較難選的。」

記者又問，協商是否有進展，因為距離國民黨的期限只剩下2天。柯文哲回答，「正確講法還有一天半，那就深呼吸、放輕鬆繼續努力。」

有記者詢問，19日跟鴻海創辦人郭台銘見面，昨日中午也有再見面，是不是在談不分區的部分。柯文哲表示，「郭董是大老闆，不會那麼Low」，大概在講郭台銘的國家政策，郭台銘的智庫選得還不錯，特別在財經方面，郭台銘也是專家。

記者追問，如何看待郭台銘辦公室說，只要柯文哲這邊願意點頭的話，就可以促成柯郭配。柯文哲回應，這不用在這裡說，他覺得郭董的level已經超過這個。

面對記者提問，怎麼看待民進黨總統參選人賴清德昨日公布副手為駐美代表蕭美琴。柯文哲說，他覺得賴清德也沒有其他選擇了，在美方有疑慮的狀態下，賴清德還是需要建立對美方的熱線，「很久以前我們就覺得一定是蕭美琴。」

記者又問，有媒體傳聞柯文哲將在週三登記。對此柯文哲表示，今日早上開會才會知道，目前還沒有這個計畫。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航