國際樂施會分析報告：全球最富裕1%人碳排量，與最窮2/3人相當

（中央社）非營利組織「國際樂施會」（Oxfam International）19日公布的分析報告顯示，全球最富裕的1%人口製造的碳排放量，與全球最貧困三分之二人口（即50億人）的碳排總量相當。

報告共同作者勞森（Max Lawson）告訴《法新社》，儘管對抗氣候危機是所有人的共同挑戰，但並非每個人都該擔負相同責任，因此政府的政策必須做出相應調整。

他說：「你愈有錢，就愈能在個人和投資上減少碳排。你不需要第3輛車、第4趟假期，也不用投資水泥業。」

「氣候平等：99%人的星球」（Climate Equality: A Planet for the 99%）以斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute, SEI）所做的研究為基礎，檢視截至2019年為止，不同收入群體的消費型碳排狀況。

全球領導人月底將在杜拜登場的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）舉行氣候會談。人們愈來愈擔心，將長期升溫控制在攝氏1.5度之內，可能很快就無法達成了。

這項研究的其中一項重要發現是，全球最富有的1%人口（即7700萬人），消費碳排量占全球總排放量的16%，與全球收入最低66%的人口（即51.1億人）排放的比例相當。

在法國，最富有的1%人口，1年內的碳排量，相當於最貧窮50%人口10年的碳排量。

排除與投資相關的碳排，身價億萬的酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）創辦人、法國首富阿爾諾（Bernard Arnault）的碳足跡，是一般法國人的1270倍。

勞森認為，關鍵的訊息是，制訂的政策必須是循序漸進的。

他說：「我們認為，除非政府制訂漸進式氣候政策，即碳排量最多的得被要求做出最大的犧牲，否則我們永遠不會在這方面有良好的政策。」

舉例來說，這些措施可能包括對每年飛行10次以上的人徵稅，或者對非綠色投資課徵的稅率，要遠高於對綠色投資所課的稅。

儘管目前的報告僅關注與個人消費相關的碳排，但報告發現「超級富豪個人消費產生的碳排，與其投資的公司產生的碳排相比是小巫見大巫」。

國際樂施會先前的研究顯示，有錢人投資具污染性產業的比例，也與任何特定投資者不盡相同，因為億萬富豪投資具污染性產業的可能性，是標準普爾500指數（Standard & Poor's 500）平均值的兩倍。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰