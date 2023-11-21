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2023/11/21,
中國

中國代孕與販嬰黑市猖獗，醫療機構難擋販賣出生證明龐大利益

中國代孕與販嬰黑市猖獗，醫療機構難擋販賣出生證明龐大利益
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國販賣出生證明的市場由來已久，早期一些違反計畫生育政策的家庭，透過購買出生證將「超生」子女的身分合法化。一部分則是用於「洗白」被拐賣兒童的身分。近年來，拐賣兒童犯罪下降，但父母賣親生子女來牟利的的犯罪上升。

（中央社）中國多家醫療機構近日被爆參與販賣出生醫學證明，陸媒報導，非法取得的出生證明在嬰兒買賣和代孕的地下市場中扮演關鍵角色，也凸顯官方嚴禁代孕成效不彰，以及正規收養門檻高的問題。

湖北襄陽市政府12日表示，襄陽健橋醫院院長等6人，因涉嫌販賣出生證明和嬰兒被檢察機關核准逮捕。此案之外，廣西南寧、廣東佛山也陸續傳出有醫院販售出生證明。中國國家衛健委17日表示，已向這幾個地方派出督導組，嚴肅核查處理販賣出生醫學證明等相關問題。

《財新網》20日報導，販賣出生證明的市場由來已久，早期一些違反計畫生育政策的家庭，透過購買出生證將「超生」子女的身分合法化。一部分則是用於「洗白」被拐賣兒童的身分。近年來，拐賣兒童犯罪下降，但父母賣親生子女來牟利的的犯罪上升。

還有一部分出生證明造假的需求來自代孕群體。中國為讓代孕合法，提供代孕的女性在整個過程中都無法用真實個人訊息住院和分娩、為新生兒辦理出生醫學證明。

報導說，多名代孕中介稱，出生證保證由正規的醫療機構出具，「醫院都是熟人，只要自己不說是代孕的，沒有一個人是辦不出戶口的。」代孕費用視輔助生殖技術不同在人民幣40萬元（約新台幣176萬元）至55萬元不等，辦證另付1萬元。

這些需求創造了出生證明的市場，流通其中的有中介偽造的虛假出生醫學證明，也有真實資訊「張冠李戴」的證明，還有醫療機構與中介合作盜賣的證明等，甚至有地方的監管部門也牽涉其中。

不過，報導指出，違法成本和違法回報太過懸殊，所以違法行為屢禁不止，而這些違法行為背後也有現實需求。譬如根據北京海淀區人民法院2021年的調查文章，委託代孕原因中，有60％是因為生理障礙無法自行孕育子女，也有26.67％的委託人未婚但希望養育子女。

此外，也有觀點認為，中國的收養制度較嚴苛，收養人必須無子女、被收養人必須是孤兒或父母有特殊困難無力撫養等，程序規定也嚴，這使得一些家庭寧願透過非法管道買入孩子。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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